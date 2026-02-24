El calendario de México en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

La escuadra mexicana resultó ser la revelación de la edición pasada del Clásico Mundial de Béisbol, cuando sorprendió a todos con un tercer lugar que pudo terminar siendo mejor, si hubieran podido sostener su ventaja sobre Japón en las semifinales.

De cualquier modo, están de vuelta en 2026 con grandes aspiraciones y una plantilla con varios rostros nuevos, otra vez al mando del irreverente manager Benjamín Gil. México comparte el Grupo B -con sede en Houston- con el poderoso equipo de Estados Unidos.

Eso no intimida a Gil, que en la Serie del Caribe lanzó un desafío a las grandes selecciones del torneo que comenzará el próximo 6 de marzo.

Mexico’s 2026 WBC roster 🇲🇽 pic.twitter.com/hdWBUH2hA5 — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) February 10, 2026

“República Dominicana es un equipo espectacular, Estados Unidos tiene un equipo espectacular, esos dos equipos son quizá los mejores dos equipos que han existido en la historia del béisbol. Pero si nos toca enfrentarlos, yo creo que les vamos a ganar y yo creo en mi equipo, y me van a escuchar decir que vamos a ganarle a quien sea”, declaró el estratega en Guadalajara. “Un muy buen equipo le puede ganar a un súper equipo, aunque pongas a un MVP en cada posición, en un juego un buen equipo le puede ganar a un súper equipo”.

Benjamín Gil tiene una respuesta para cada situación que se le ha presentado, como la baja de Isaac Paredes, que lamentó, o la del veterano abridor José Urquidy. Su plan, aparentemente, es simple: confeccionar una rotación de tres lanzadores y seguir confiando en las capacidades de su conjunto. El Grupo B, en el que está México, se cruzará en cuartos de final con el A, donde se ubican Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

¿Cuál es el grupo de México en el Clásico Mundial?

Los mexicanos forman parte del Grupo B, que tendrá como sede el Daikin Park, hogar de los Houston Astros y que comparten con:

Estados Unidos

Gran Bretaña

Italia

Brasil

El calendario de México en el Clásico Mundial 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 1:00 p.m. hora del Este de USA, 12:00 p.m hora de Ciudad de México Gran Bretaña Domingo 8 de marzo 8:00 p.m. hora del Este de USA, 7:00 p.m. hora de Ciudad de México Brasil Lunes 9 de marzo 8:00 p.m. hora del Este de USA, 7:00 p.m. hora de Ciudad de México Estados Unidos Miércoles 11 de marzo 7:00 p.m. hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Italia

El roster completo de México en el Clásico Mundial 2026

Manager: Benjamín Gil.

Receptores: Alejandro Kirk, Alexis Wilson.

Infielders: Jonathan Aranda, Noel Díaz, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Téllez, Luis Urías, Ramón Urías.

Outfielders: Randy Arozarena, Jarren Duran, Julián Ornelas, Alejandro Osuna, Alek Thomas.

Lanzadores: Alexander Armenta, Javier Assad, Brennan Bernardino, Taj Bradley, Alex Carrillo, Jesús Cruz, Daniel Duarte, Robert García, Luis Gastelum, Andrés Muñoz, Samy Natera Jr., Gerardo Reyes, Victor Vodnik, Taijuan Walker.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de México?

El manager Benjamin Gil lamentó la ausencia del antesalista Isaac Paredes, que fue pieza clave para el equipo en 2023. Tampoco cuentan con Julio Urías, que no ha lanzado en Grandes Ligas desde 2023, ni con Patrick Sandoval, que se recupera de una lesión prolongada. La promesa de los Boston Red Sox, Marcelo Mayer, no recibió la aprobación del seguro y más recientemente sucedió lo mismo cuando el veterano lanzador José Urquidy firmó un contrato con Pittsburgh Pirates.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de México en el Clásico Mundial?

La selección mexicana ha tenido presencia continua en el torneo, pero su mejor resultado hasta ahora es el tercer lugar que conquistó en la edición de 2023 y que ahora aspiran al menos igualar.

¿Cuál será el lineup de México en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Nick González Campocorto Randy Arozarena Jardinero izquierdo Jarren Duran Jardinero central Alejandro Kirk Receptor Jonathan Aranda Primera base Rowdy Téllez/Joey Meneses Bateador designado Alek Thomas Jardinero derecho Ramón Urías Tercera base Luis Urías Segunda base

¿Cuál será la rotación de México en el Clásico Mundial?

Lanzador Brazo Javier Assad Derecho Taj Bradley Derecho Taijuan Walker Derecho Brennan Bernardino Zurdo

¿Cómo ver los juegos de México en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para México y otros países le pertenecen a FOX Sports. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol