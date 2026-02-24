El calendario de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

San Juan de Puerto Rico será una de las cuatro sedes de la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol y jugar ante su gente le daba a la escuadra boricua un plus para ir con su núcleo de estrellas en busca de nuevas satisfacciones, después de haber sido subcampeones del torneo un par de veces.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. La confirmación de las ausencias de sus principales figuras -el campocorto de New York Mets Francisco Lindor, que sería el capitán, el antesalista de Houston Astros Carlos Correa y el veterano de Detroit Tigers Javier Báez- desató una crisis que los llevó a amenazar con retirarse de la competencia.

Aunque el trío de infielders de élite en Grandes Ligas no jugará, los directivos de Puerto Rico consiguieron que se reconsiderara a otros jugadores desaprobados por el seguro y decidieron mantenerse en la justa. Pero a todas luces, el objetivo cambió.

“Ese proceso sí fue bien difícil, fue bien cuesta arriba, y yo creo que hay mucho espacio para mejorar de parte del WBC y Major League Baseball”, dijo el gerente de la selección puertorriqueña, Carlos Beltrán. “Gracias a Dios conseguimos los jugadores que también se merecen esa oportunidad, porque están en los rosters de 40 (de Grandes Ligas). Así que se abren oportunidades para jugadores jóvenes de mostrar sus habilidades y espero que así lo hagan”.

Nolan Arenado y Heliot Ramos son ahora los jugadores llamados a tener el mayor protagonismo en el conjunto que dirigirá Yadier Molina y que hará su mejor esfuerzo por asegurar su presencia en la segunda fase como líderes del Grupo A, que comparten con escuadras con necesidad de triunfos como Cuba y Colombia. Terminar primeros en la llave, en teoría, les haría evitar un choque con la poderosa selección de Estados Unidos en cuartos de final.

¿Cuál es el grupo de Puerto Rico en el Clásico Mundial?

Los boricuas forman parte del Grupo A, que tendrá como sede el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico y que comparten con:

Cuba

Panamá

Colombia

Canadá

El calendario de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Colombia Sábado 7 de marzo 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Panamá Lunes 9 de marzo 8:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Cuba Martes 10 de marzo 8:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Canadá

El roster completo de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026

Manager: Yadier Molina.

Receptores: Martin Maldonado, Christian Vázquez.

Infielders: Nolan Arenado, Edwin Arroyo, Darell Hernaiz, Emmanuel Rivera, Luis Vázquez.

Outfielders: Willi Castro, Carlos Cortes, Matthew Lugo, MJ Melendez, Heliot Ramos, Eddie Rosario, Bryan Torres.

Lanzadores: Raymond Burgos, Fernando Cruz, José De León, Edwin Díaz, José Espada, Rico García, Seth Lugo, Jorge López, Jovani Morán, Luis Quiñones, Ángel Reyes, Eduardo Rivera, Gabriel Rodríguez, Elmer Rodríguez, Yacksel Ríos, Ricardo Vélez.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Puerto Rico?

El caso de Puerto Rico ha representado una de las grandes polémicas de esta edición, pues tendrán varias bajas sensibles. Kiké Hernández no podrá estar por lesión, y el seguro médico no aprobó la participación de Carlos Correa y Francisco Lindor. Javier Báez se ausentará por una sanción.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Puerto Rico en el Clásico Mundial?

Aunque siempre sale como uno de los favoritos para pelear el título, la selección boricua no ha podido levantar el trofeo de campeón. Llegó a dos finales seguidas, en 2013 y 2017, y las perdió con República Dominicana y Estados Unidos, respectivamente.

¿Cuál será el lineup de Puerto Rico en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Eddie Rosario Jardinero central MJ Meléndez Jardinero izquierdo Heliot Ramos Jardinero derecho Nolan Arenado Tercera base Edwin Arroyo Campocorto Willie Castro Segunda base Emmanuel Rivera Primera base Martín Maldonado Receptor Christian Vázquez Bateador designado

¿Cuál será la rotación de Puerto Rico en el Clásico Mundial?

Lanzador Brazo Seth Lugo Derecho Eduardo Rivera Zurdo Elmer Rodríguez Derecho Raymond Burgos Zurdo

¿Cómo ver los juegos de Puerto Rico en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Puerto Rico y otros países le pertenecen a FOX Sports y también puede verse por WAPA TV. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

