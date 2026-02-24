El calendario de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

El itinerario de preparación está acordado y la rotación de abridores ya fue anunciada. El manager Albert Pujols ya está listo para comenzar el camino que lleve a República Dominicana a la disputa del título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Pujols tendrá las riendas de un equipo lleno de estrellas de las Grandes Ligas en cada departamento -Juan Soto, Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatís Jr., Camilo Doval, Sandy Alcántara y más- y confía en que en esta edición conseguirán reivindicarse después de haber sido sorpresivamente eliminados en la primera ronda en 2023.

De momento ya acordaron reunirse para sesiones de trabajo en Miami el fin de semana, antes de partir a Santo Domingo para unos juegos de exhibición. En medio de ese cronograma tendrán un entrenamiento que estará abierto al público quisqueyano. El manager de República Dominicana se dio el lujo de tener listo el orden con el que sus lanzadores abrirán los choques del Grupo D, que tiene sede en el hogar de Miami Marlins.

Albert Pujols anunció en @DeportivaManana la rotación de República Dominicana para el @WBCBaseball:



Cristopher Sánchez vs. Nicaragua 🇳🇮

Luis Severino vs. Países Bajos 🇳🇱

Brayan Bello vs. Israel 🇮🇱

Sandy Alcántara vs. Venezuela 🇻🇪#WBC | #ElExtrabase⚾️🇩🇴 pic.twitter.com/aTCPOT8kBu — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) February 24, 2026

En el loanDepot Park tendrán al zurdo de Philadelphia Phillies Cristopher Sánchez enfrentando a Nicaragua el primer día, al veterano de Athletics Luis Severino contra Países Bajos, al derecho de Boston Red Sox Brayan Bello vs. Israel y cerrará el ganador del Cy Young Sandy Alcántara buscando la revancha ante la selección de Venezuela, que lo derrotó en la edición de 2023. Esa ha sido la única victoria venezolana ante los dominicanos en siete enfrentamientos en el Clásico Mundial desde 2006.

Si se cumplen los pronósticos, ese último duelo entre Venezuela y República Dominicana servirá para definir al líder del grupo, que evitará chocar contra Japón en los cuartos de final.

¿Cuál es el grupo de República Dominicana en el Clásico Mundial?

Los dominicanos forman parte del Grupo D, que tendrá como sede el loanDepot Park de Miami y que comparten con:

Venezuela

Israel

Países Bajos

Nicaragua

El calendario de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Nicaragua Domingo 8 de marzo 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México Países Bajos Lunes 9 de marzo 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México Israel Miércoles 11 de marzo 8:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Venezuela

El roster completo de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

Manager: Albert Pujols.

Receptores: Agustín Ramírez, Austin Wells.

Infielders: Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo, Carlos Santana.

Outfielders: Oneil Cruz, Julio Rodríguez, Johan Rojas, Juan Soto, Fernando Tatís Jr.

Lanzadores: Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Wandy Peralta, Cristopher Sánchez, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Abner Uribe.

Utility: Amed Rosario

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de República Dominicana?

La negativa del antesalista José Ramírez a jugar en esta edición del Clásico Mundial todavía causa polémica en República Dominicana. También son bajas importantes las del outfielder Teoscar Hernández y el receptor Yainer Díaz, y el relevista Edwin Uceta tuvo que salir del roster por una molestia en el hombro sufrida en la apertura de los entrenamientos de primavera de Tampa Bay Rays.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de República Dominicana en el Clásico Mundial?

La selección dominicana siempre parte entre los favoritos por el talento de su nómina, llena de jugadores con etiqueta de estrellas en MLB, aunque en las últimas dos ediciones se ha quedado en deuda. Su mejor actuación fue el titulo en la edición de 2013, con Robinson Canó como MVP y conquistado de forma invicta.

¿Cuál será el lineup de República Dominicana en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero derecho Juan Soto Jardinero izquierdo Vladimir Guerrero Jr. Primera base Junior Caminero Bateador designado Ketel Marte Segunda base Manny Machado Tercera base Geraldo Perdomo Campocorto Austin Wells Receptor Julio Rodríguez Jardinero central

¿Cuál será la rotación de República Dominicana en el Clásico Mundial?

Lanzador Brazo Cristopher Sánchez Zurdo Luis Severino Derecho Brayan Bello Derecho Sandy Alcántara Derecho

¿Cómo ver los juegos de República Dominicana en vivo, TV y streaming?

En la República Dominicana los seguidores de la selección tendrán varias plataformas para seguir los partidos del clásico. En TV estará Digital 15 y Fox Sports y en streaming MLB.tv y Disney+.

