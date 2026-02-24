El calendario de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026
El itinerario de preparación está acordado y la rotación de abridores ya fue anunciada. El manager Albert Pujols ya está listo para comenzar el camino que lleve a República Dominicana a la disputa del título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Pujols tendrá las riendas de un equipo lleno de estrellas de las Grandes Ligas en cada departamento -Juan Soto, Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatís Jr., Camilo Doval, Sandy Alcántara y más- y confía en que en esta edición conseguirán reivindicarse después de haber sido sorpresivamente eliminados en la primera ronda en 2023.
De momento ya acordaron reunirse para sesiones de trabajo en Miami el fin de semana, antes de partir a Santo Domingo para unos juegos de exhibición. En medio de ese cronograma tendrán un entrenamiento que estará abierto al público quisqueyano. El manager de República Dominicana se dio el lujo de tener listo el orden con el que sus lanzadores abrirán los choques del Grupo D, que tiene sede en el hogar de Miami Marlins.
En el loanDepot Park tendrán al zurdo de Philadelphia Phillies Cristopher Sánchez enfrentando a Nicaragua el primer día, al veterano de Athletics Luis Severino contra Países Bajos, al derecho de Boston Red Sox Brayan Bello vs. Israel y cerrará el ganador del Cy Young Sandy Alcántara buscando la revancha ante la selección de Venezuela, que lo derrotó en la edición de 2023. Esa ha sido la única victoria venezolana ante los dominicanos en siete enfrentamientos en el Clásico Mundial desde 2006.
Si se cumplen los pronósticos, ese último duelo entre Venezuela y República Dominicana servirá para definir al líder del grupo, que evitará chocar contra Japón en los cuartos de final.
¿Cuál es el grupo de República Dominicana en el Clásico Mundial?
Los dominicanos forman parte del Grupo D, que tendrá como sede el loanDepot Park de Miami y que comparten con:
- Venezuela
- Israel
- Países Bajos
- Nicaragua
El calendario de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026
Fecha
Hora
Rival
Viernes 6 de marzo
7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México
Nicaragua
Domingo 8 de marzo
12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México
Países Bajos
Lunes 9 de marzo
12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México
Israel
Miércoles 11 de marzo
8:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México
Venezuela
El roster completo de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026
- Manager: Albert Pujols.
- Receptores: Agustín Ramírez, Austin Wells.
- Infielders: Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo, Carlos Santana.
- Outfielders: Oneil Cruz, Julio Rodríguez, Johan Rojas, Juan Soto, Fernando Tatís Jr.
- Lanzadores: Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Wandy Peralta, Cristopher Sánchez, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Abner Uribe.
- Utility: Amed Rosario
¿Cuáles son las principales ausencias del roster de República Dominicana?
La negativa del antesalista José Ramírez a jugar en esta edición del Clásico Mundial todavía causa polémica en República Dominicana. También son bajas importantes las del outfielder Teoscar Hernández y el receptor Yainer Díaz, y el relevista Edwin Uceta tuvo que salir del roster por una molestia en el hombro sufrida en la apertura de los entrenamientos de primavera de Tampa Bay Rays.
¿Cuál ha sido la mejor actuación de República Dominicana en el Clásico Mundial?
La selección dominicana siempre parte entre los favoritos por el talento de su nómina, llena de jugadores con etiqueta de estrellas en MLB, aunque en las últimas dos ediciones se ha quedado en deuda. Su mejor actuación fue el titulo en la edición de 2013, con Robinson Canó como MVP y conquistado de forma invicta.
¿Cuál será el lineup de República Dominicana en el Clásico Mundial?
Jugador
Posición
Fernando Tatís Jr.
Jardinero derecho
Juan Soto
Jardinero izquierdo
Vladimir Guerrero Jr.
Primera base
Junior Caminero
Bateador designado
Ketel Marte
Segunda base
Manny Machado
Tercera base
Geraldo Perdomo
Campocorto
Austin Wells
Receptor
Julio Rodríguez
Jardinero central
¿Cuál será la rotación de República Dominicana en el Clásico Mundial?
Lanzador
Brazo
Cristopher Sánchez
Zurdo
Luis Severino
Derecho
Brayan Bello
Derecho
Sandy Alcántara
Derecho
¿Cómo ver los juegos de República Dominicana en vivo, TV y streaming?
En la República Dominicana los seguidores de la selección tendrán varias plataformas para seguir los partidos del clásico. En TV estará Digital 15 y Fox Sports y en streaming MLB.tv y Disney+.
Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.