El calendario de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Después de los dominicanos, Venezuela es el país extranjero que más jugadores tiene en MLB y varios de sus representantes han alcanzado un estatus de estrellas. Con esa premisa llegan ilusionados a cada edición del Clásico Mundial de Béisbol, pero sus aficionados nunca han podido celebrar el logro que esperan.

En 2026 han sufrido las bajas de piezas clave en el cuerpo de pitcheo del manager Omar López, la última de ellas del veterano lanzador derecho Germán Márquez, pero respaldados por la presencia de jugadores de élite como Ranger Suárez, Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Luis Arráez y Eugenio Suárez siguen con el compromiso de llegar a la final del torneo por primera vez.

Su camino hacia esta meta comenzará el 6 de marzo, cuando jueguen su primer partido de esta edición de la competencia. El duelo será el primero de la jornada para el Grupo D, con sede en el loanDepot Park de Miami -el hogar de los Marlins- y enfrentará a los venezolanos contra la selección de Países Bajos, que estará dirigida por el miembro del Salón de la Fama Andruw Jones y tiene en sus filas a astros como el infielder de San Diego Padres Xander Bogaerts.

A pesar de las ausencias, Venezuela tiene argumentos para avanzar a la siguiente ronda del Clásico Mundial y en su grupo de la primera fase ve como el contrincante más complicado a República Dominicana, una escuadra llena de All Stars y con la que ha protagonizado una vibrante rivalidad en los últimos años. En el torneo los quisqueyanos tienen una amplia ventaja de 6-1 en sus enfrentamientos particulares con los venezolanos, que celebraron en grande ese histórico triunfo, conseguido en la edición de 2023.

Esta vez el choque Venezuela-República Dominicana -con Acuña Jr. desafiando a Juan Soto y compañía- será el que cierre las acciones de la primera ronda en la llave D y se espera que esté en disputa el liderato del Grupo, sabiendo que quien ocupe el segundo lugar tendrá que medirse en cuartos del final con el primero del Grupo C, que se anticipa sea Japón.

¿Cuál es el grupo de Venezuela en el Clásico Mundial?

Los venezolanos forman parte del Grupo D, que tendrá como sede el loanDepot Park de Miami y que comparten con:

Países Bajos

República Dominicana

Israel

Nicaragua

El calendario de Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 12:00 p.m. Hora del Este de USA. 11:00 a.m. Ciudad de México Países Bajos Sábado 7 de marzo 7:00 p.m. Hora del Este de USA 6:00 p.m. Ciudad de México Israel Lunes 9 de marzo 7:00 p.m. Hora del Este de USA 6:00 p.m. Ciudad de México Nicaragua Miércoles 11 de marzo 8:00 p.m. Hora del Este de USA. 6:00 p.m. Ciudad de México República Dominicana

El roster completo de Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Manager: Omar López.

Receptores: William Contreras, Salvador Pérez.

Infielders: Luis Arráez, Willson Contreras, Maikel García, Andrés Giménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Ezequiel Tovar.

Outfielders: Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio.

Lanzadores: Luinder Ávila, Eduard Bazardo, José Buttó, Enmanuel De Jesús, Yoendrys Gómez, Carlos Guzmán, Andrés Machado, Anthony Molina, Keider Montero, Daniel Palencia, Eduardo Rodríguez, Ricardo Sánchez, Antonio Senzatela, Ranger Suárez, Ángel Zerpa, Christian Suárez, Jhonathan Díaz.

Utility: Javier Sanoja.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Venezuela?

José Altuve se mostró decepcionado por no poder estar presente en esta edición del Clásico Mundial, pero no aprobó el protocolo del seguro. El lanzador zurdo Jesús Luzardo podría estar disponible para la rotación en la segunda fase del torneo, aunque ya ha dicho que prefiere concentrarse en su preparación para su última temporada de arbitraje en MLB.

El receptor de Boston, Carlos Narváez, tampoco está disponible y el bullpen sufre la ausencia de Robert Suárez y Edgardo Henríquez.

Pablo López, llamado a ser la cabeza de la rotación, se lesionó en el campo de entrenamientos de Minnesota y necesitará una cirugía Tommy John que lo saca del Clásico Mundial y de la temporada de MLB. A última hora se anunció una nueva baja, la del lanzador veterano Germán Márquez y trascendió que no fue por el seguro del Clásico ni por lesión.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Venezuela en el Clásico Mundial?

A pesar de sus buenas figuras y de que siempre se cuenta entre los equipos contendores, la selección de Venezuela nunca ha ganado el título en el Clásico Mundial. Ni siquiera ha logrado llegar hasta la final, pues su mejor presentación fue en la edición de 2009, cuando por única vez avanzó a semifinales y terminó en el tercer lugar del torneo.

¿Cuál será el lineup de Venezuela en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Luis Arráez Segunda base Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho Eugenio Suárez Tercera base Salvador Pérez Bateador designado William Contreras Receptor Jackson Chourio Jardinero central Willson Contreras Primera base Wilyer Abreu Jardinero izquierdo Andrés Giménez Campocorto

¿Cuál será la rotación de Venezuela en el Clásico Mundial?

Lanzador Brazo Eduardo Rodríguez Zurdo Jhonathan Díaz Zurdo Keider Montero Derecho Ranger Suárez Zurdo

¿Cómo ver los juegos de Venezuela en vivo, TV y streaming?

En Venezuela los seguidores de la selección tendrán varias plataformas para seguir los partidos del Clásico, incluso en señal abierta. En TV estará IVC, Televen y Fox Sports y en streaming MLB.tv y Beisbol Play.

