Cam Schlittler logra números en los Yankees que no se veían en más de 100 años

Los New York Yankees acaban de ser barridos en Milwaukee y perdieron el liderato de su división, pero tal vez eso no sea lo más preocupante para ellos en este momento. De acuerdo con declaraciones que dio el manager Aaron Boone, podrían ver a su mejor lanzador de esta temporada de MLB, Cam Schlittler, perderse una salida.

Schlittler, de 25 años de edad, se ha convertido en el hombre grande de la rotación neoyorquina en apenas su segunda campaña en Grandes Ligas. El sábado una pelota bateada a 175 km/h le golpeó en la pantorrilla izquierda. Aunque permaneció en el juego con seis innings en blanco, ha tenido algo de dolor y Boone reza para que la situación no pase a mayores.

Una lesión del derecho sería un golpe para el conjunto del Bronx, a pesar de que acaban de ver el regreso de Carlos Rodón y esperan para dentro de pocas semanas a Gerrit Cole. Pero Schlittler está teniendo una temporada histórica y hay números que lo demuestran.

Cam Schlittler has a 1.35 ERA through his first 9 starts of the season 🔥 pic.twitter.com/vn3V21q0gO — MLB (@MLB) May 10, 2026

¿Cuál es la marca histórica que logró Cam Schlittler en los Yankees?

No sólo es el líder en efectividad entre los lanzadores de la Liga Americana. Datos de OPTA Stats muestran que tiene una marca de más de 100 años. Schlittler es “el primer lanzador de la MLB en lograr más de 50 ponches, menos de 10 bases por bolas, no más de un jonrón permitido y una efectividad inferior a 1.50 en sus primeras 9 aperturas de una temporada desde Walter Johnson en 1913”.

Johnson, un miembro del Salón de la Fama, ganó ese año la Triple Corona del pitcheo (con 36 victorias, 1.14 de efectividad y 243 ponches) y fue el MVP.

¿Qué números tiene Cam Schlittler con los Yankees?

En esta temporada de 2026 el serpentinero tiene una efectividad de 1.35, la mejor entre los abridores de todas las Grandes Ligas ahora mismo. Además es tercero en ponches en la Liga Americana con 59, colíder en aperturas con nueve, segundo en triunfos con cinco y cuarto en innings lanzados con 53.1. Sólo ha permitido un cuadrangular.

Schlittler debutó en MLB en julio de 2025 y lo hizo con una victoria ante Seattle. Desde entonces ha demostrado que está listo para ser protagonista en el circuito y lo reafirmó con una impecable presentación en la Serie del Comodín contra Boston Red Sox y su memorable jornada de 12 ponches. En su trayectoria con los Yankees tiene balance de 9-4 en 23 aperturas, efectividad de 2.28 y 143 abanicados por 40 bases por bolas en 126.1 innings lanzados.

¿Cómo es su contrato con los Yankees?

La mejor noticia para la gerencia de los Yankees es que el hombre más dominante de su rotación no le cuesta más que un salario mínimo. Cam Schlittler está apenas en su segundo año de pre-arbitraje. No será elegible para el arbitraje hasta después de la temporada de 2028 y para que sea agente libre tendrá que esperar al menos hasta 2031, dependiendo del tiempo de servicio que acumule.

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