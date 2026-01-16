Cambios en el reglamento: Nuevas reglas de MLB para la temporada de 2026

La MLB sigue siendo una liga comprometida con la evolución, no solo del espectáculo deportivo, sino también de las reglas que rigen a esta disciplina. Como cada año, previo a la temporada, el reglamento sufre cambios interesantes, todos enfocados en mejorar la actividad y hacerla más atractiva para las masas.

La temporada 2026 será un punto de inflexión, tomando en cuenta que se estrenará el Sistema Automatizado de Bola-Strike (ABS) por desafíos, que es el cambio quizás más importante en cuanto a reglamento se refiere en la historia de este deporte.

Aunque la figura de los árbitros sigue siendo respetada y son los que llevan el juego, la ayuda tecnológica ayudará a que los juegos se desarrollen sin polémica y con decisiones acertadas, algo que había sido reclamado desde hace varios años por los aficionados.

¿Cuáles son los cambios clave para la temporada 2026 de MLB?

La liga ha tenido una revisión profunda del sistema automatizado de Bola-Strike y lo implementará para la temporada 2026, después de haber sido probado en el Spring Training pasado. Los juegos de exhibición de los entrenamientos primaverales serán claves para ajustar los último detalles del implemento de esta tecnología en el deporte.

No es un sistema robot que canta todas las bolas y strikes. El umpire principal seguirá en su trabajo de llevar el juego, pero hay desafíos que los jugadores pueden tomar para retar una decisión determinada.

Cada equipo comienza el partido con dos desafíos disponibles. Si el desafío es positivo, es decir, retan la jugada y demuestran que tenían razón, se mantiene la cuenta de desafíos a favor. Si fallan, pierden el mismo.

Solo el lanzador, receptor o bateador pueden retar la decisión del árbitro. La zona de strike y el plato se mantendrán igual, lo que cambia es la oportunidad que tienen para retar la decisión del umpire.

El sistema incluye que las cámaras al estilo del ojo de halcón para reproducir el lanzamiento en la pizarra principal y dictaminar el resultado del reto.

¿Cuál fue el mayor cambio en el reglamento en la temporada de 2025?

La penalización por violación de la regla del "shift" fue el movimiento más importante que hubo en cuanto a reglamento se refiere en la pasada campaña. En anteriores temporadas, los equipos utilizaban ciertos movimientos defensivos para intentar dominar a los bateadores.

Esto se tradujo en que la ofensiva tuviera un declive importante, el juego se tornara más monótono y aburrido y que las audiencias jóvenes abandonaran el seguimiento de este deporte. Sin embargo, esta regla ha contribuido a un despertar de la ofensiva y que el juego se vuelva más dinámico.

Un año antes, en el 2024, la MLB decidió aumentar el tamaño de las bases, para evitar lesiones, algo que ha sido aplaudido por jugadores, cuerpos técnicos y directivos.

¿Qué cambios podrían ocurrir en el futuro en la MLB?

Se está estudiando la posibilidad de reducir el límite de lanzadores inscritos en el roster. Esto haría que los bullpens de los equipos sean un poco más limitados. Actualmente cada equipo puede inscribir 13 lanzadores y la idea de esta regla es fomentar a que los lanzadores abridores tengan más tiempo en los juegos.

También hay analistas que han sugerido algunos cambios en el formato del Draft de la MLB y también en el sistema de firma de peloteros internacionales. Todo esto no ha sido confirmado, pero se espera que sean temas sobre la mesa en las próximas discusiones de la directiva de las Grandes Ligas.

Más noticias sobre MLB