Canadá en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

Canadá ha estado presente en todas las ediciones del Clásico Mundial de Béisbol y aunque no siempre puede contar con el mejor roster, varios jugadores de MLB han vestido el uniforme de la selección y la han llevado a dar pelea.

La escuadra norteamericana ha protagonizado batallas memorables en el campo de juego (y también algunas trifulcas inolvidables, como una contra México en 2013), pero a pesar de haber tenido el respaldo de peloteros establecidos en las mayores, les ha faltado dar el golpe que los lleve a estar ente las potencias de este deporte.

Para la edición de 2026 estarán dirigidos nuevamente por Ernie Whitt y a pesar de que acaban de recibir una terrible noticia con la baja del astro de Los Angeles Dodgers Freddie Freeman, en Canadá tienen una oportunidad real de meterse a los cuartos de final.

Es que están encuadrados en el Grupo A, cuya sede es el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico y en la que se enfrentarán a los boricuas más Cuba, Panamá y Colombia, por lo que luce muy factible que consigan el avance.

Jameson Taillon will play in the WBC 🇨🇦 https://t.co/pu0XDVhiTR pic.twitter.com/wNKsdynPNm — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) January 7, 2026

¿Cuál fue su mejor actuación?

La selección canadiense nunca ha logrado meterse a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, y ni siquiera ha podido pasar de la primera ronda. Su mejor figuración fue el noveno lugar alcanzado en la primera edición de la competencia, en 2006.

En 2023 establecieron un récord de carreras en un sólo juego con las 18, mismas que sumaron ante Gran Bretaña (ganaron 18-8), pero ese despliegue ofensivo no les resultó suficiente para avanzar a la siguiente instancia.

Las leyendas de Canadá en el Clásico Mundial

Varios jugadores con experiencia en MLB fueron parte de la selección de Canadá en las primeras ediciones del Clásico Mundial de Béisbol, y se puede mencionar nombres como el de Jason Bay, Corey Koskie, Matt Stairs, Brett Lawrie, Russell Martin, Justin Morneau, Pete Orr, y el ídolo de Cincinnati Reds Joey Votto.

Más recientemente han vestido esta camiseta Freman, Jameson Taillon, Tyler O'Neill, Edouard Julien, Bo Naylor, Nick Pivetta y Owen Caissie

Joey Votto jugó para la selección de Canadá en varias ediciones del Clásico | Christian Petersen/GettyImages

¿Qué posibilidades tiene Canadá en el Clásico Mundial de 2026?

Todavía no se han hecho públicos los rosters definitivos, pero hay varios jugadores que apuntan a estar con la citada novena cuando se inaugure el torneo en la primera semana de marzo, como Tyler Black, Taillon y Liam Hicks. Asimismo, Trei Cruz (hijo del exjugador de Puerto Rico José Cruz) está en conversaciones para unirse al equipo, y el manager Whitt reveló en una entrevista en diciembre pasado que los hermanos Bo y Josh Naylor lucen interesados en jugar.

A pesar de ello, la ausencia de Freeman y Jordan Romano puede resultar determinante en sus aspiraciones. Las casas de apuestas y las herramientas de análisis de Inteligencia Artificial proyectan a los canadienses peleando con la escuadra de Cuba por un puesto en el top 10 de la clasificación final y con apenas un 2% de probabilidades de ser campeones en la edición de 2026.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol