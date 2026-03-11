Canadá elimina a Cuba, clasifica primero y envía a Puerto Rico al segundo lugar

Una sólida apertura de Cal Quantrill, aunado a un notable relevo y productivas jornadas con el madero de Abraham Toro y Otto López no sólo le dieron a Canadá el pase los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026; también eliminaron a Cuba y bajaron a Puerto Rico a la segunda posición del Grupo A.

Efectivamente, la selección de la hoja de maple avanzó por primera ocasión en su historia a la segunda ronda del ascendente torneo de selecciones, ya que previo a su triunfo de este miércoles sobre los antillanos 7x2, había vencido a los boricuas 3-2 hace 24 horas y a Colombia 8x2 el pasado sábado, para finalizar con marca de 3-1, tras caer a manos de Panamá, el domingo, con score de 4-3.

¿Quiénes serán los rivales de Canadá y Puerto Rico en los cuartos de final?

Aunque norteamericanos y boricuas finalizaron empatados en la cima del Grupo A, serán los dirigidos por Ernie Whitt quienes encaren los cuartos de final como ganadores de su segmento.

De ese modo, la novena canadiense enfrentará a quien finalice segunda en el Grupo B, que puede ser Italia, Estados Unidos o México, ya que esta misma noche se cierra la acción en dicha zona.

Por ende, los boricuas rivalizarán en la etapa de los mejores ocho contra la selección que termine ganando el B. Vale acotar que ambos emparejamientos se producirán entre viernes y sábado en el Daikin Park de Houston.

