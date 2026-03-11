¿Qué tiene que pasar para que Puerto Rico sea primero del Grupo A en el Clásico Mundial de Béisbol?

Puerto Rico resbaló en su intención de alcanzar los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol de forma invicta. La derrota 3-2 del martes ante Canadá complicó los planes del manager Yadier Molina.

A pesar de que Puerto Rico ya había conseguido su clasificación a los cuartos de final, ser primero de grupo le da la oportunidad de medirse en los cuartos de final al segundo lugar del Grupo B, que podría ser o Italia, México o incluso Estados Unidos.

La selección boricua había sellado su clasificación ganando 4 carreras por 1 a Cuba en el duelo de invictos del grupo el pasado lunes.

Sin embargo, la derrota ante Canadá dejó abiertas las posibilidades tanto para Cuba como para el país norteamericano, que se enfrentan este miércoles por el cierre del grupo.

El equipo dirigido por Molina ha sorteado las ausencias de peloteros claves como Javier Báez, Carlos Correa y Francisco Lindor.

Además, se confirmó que el abridor de los Toronto Blue Jays, José Berríos, no estará presente en la segunda ronda del evento, como se tenía establecido, por la restricción del seguro.

¿Qué tiene que pasar para que Puerto Rico sea primero del Grupo A?

Puerto Rico podía asegurar el primer lugar del grupo si le ganaba a Canadá. Sin embargo, con la derrota, abre la posibilidad de que los canadienses sean los primeros de la llave.

Para ello, Canadá debe vencer a Cuba este miércoles por cualquier marcador. Con esto, ambas naciones quedarían con récord de 3-1, pero por la victoria de Canadá frente a Puerto Rico, los norteamericanos se quedarían con el primer lugar.

Con el panorama del Grupo B, en el que Estados Unidos podría ser segundo de su emparejamiento tras caer ante Italia, quizás a los boricuas les convendría avanzar en el segundo lugar de su llave.

El reglamento del Clásico Mundial es muy claro: El primer criterio de desempate es revisar quién resultó ganador entre los equipos que aparecen igualados en la tabla, y ese será el que ocupe la posición más alta.

Bajo ese parámetro. Puerto Rico necesita que pierda Canadá para avanzar primero de su llave. En el caso de este grupo, no hay posibilidad de triple empate porque o canadienses o cubanos van a perder un juego más, ya que se enfrentan en la última jornada de la primera fase.

Más contendio del Clásico Mundial de Béisbol