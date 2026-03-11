Canadá elimina a Cuba, clasifica primero y envía a Puerto Rico al segundo lugar del Grupo A

Una sólida apertura de Cal Quantrill, junto a un notable relevo y productivas jornadas con el madero de Abraham Toro y Otto López no sólo le dieron a Canadá el pase los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026; también eliminaron a Cuba y bajaron a Puerto Rico a la segunda posición del Grupo A.

Efectivamente, la selección de la hoja de maple avanzó por primera ocasión en su historia a la segunda ronda del ascendente torneo de selecciones, ya que previo a su triunfo de este miércoles sobre los antillanos 7-2, había vencido a los boricuas 3-2 hace 24 horas y a Colombia 8-2 el pasado sábado, para finalizar con marca de 3-1, tras caer a manos de Panamá, el domingo, con score de 4-3.

Mientras Quantrill apenas cedía una carrera en 5.0 actos, Toro pegaba jonrón y totalizaba tres imparables, al tiempo que López conectaba de 4-2 con dos empujadas. Los norteamericanos picaron adelante en la alta de la tercera entrada para no soltar las riendas de un choque histórico, en el cual mandaron a casa a Cuba, tradicional potencia de la disciplina y país que había sido semifinalista en 2023.

"Me encantó la pasión con la que jugamos estos partidos (fase de grupos). Así se juega este deporte, ejecutando en todas las facetas y con alegría", declaró el manager Ernie Whitt a MLB Network.

Pese a que la ofensiva no respondió a nivel de numeritos en la primera etapa, con pobres .244 de average colectivo (séptimo del torneo) y .713 de OPS (noveno), el pitcheo canadiense lució intraficable en sus cuatro desafíos, reuniendo la segunda mejor efectividad de la justa, cortesía de 1.50 en 36.0 episodios de labor.

¿Quiénes serán los rivales de Canadá y Puerto Rico en los cuartos de final del Clásico Mundial?

Aunque norteamericanos y boricuas finalizaron empatados en la cima del Grupo A, serán los dirigidos por Whitt quienes encaren los cuartos de final como ganadores de su segmento.

De ese modo, la novena canadiense enfrentará a quien finalice segunda en el Grupo B, que puede ser Italia, Estados Unidos o México, ya que esta misma noche se cierra la acción en dicha zona.

Por ende, los boricuas rivalizarán en la etapa de los mejores ocho contra la selección que termine ganando el B. Vale acotar que ambos emparejamientos se producirán entre viernes y sábado en el Daikin Park de Houston.

