Carlos Lagrange premiado como el Mejor Novato de los Yankees en el Spring Training

Carlos Lagrange vive desde el domingo una experiencia cercana a las Grandes Ligas, la cual muestra el proceso vertiginoso por el que atraviesa actualmente. Es que el principal prospecto del pitcheo de los New York Yankees viajó con el equipo principal a Mesa, Arizona, en vías de trabajar como abridor del encuentro de exhibición del lunes frente a los Chicago Cubs.

Tras ese compromiso, el diestro dominicano y varios de sus compañeros pondrán rumbo al Scranton/Wilkes-Barre, sucursal Triple A de los mulos para iniciar la nueva temporada. Sin embargo, el rendimiento reciente del brazo de 22 años en este Spring Training sugiere que su estancia en las menores sería breve.

Asimismo, el gran nivel de Lagrange fue reconocido antes del duelo de la Liga de la Toronja contra Philadelphia Phillies, celebrado en el George M. Steinbrenner Field, ya que recibió el Premio James P. Dawson 2026, galardón que distingue anualmente al Mejor Novato del campamento primaveral de los Yankees.

El gigante quisqueyano cosechó una sobresaliente pretemporada, cortesía de 0.66 de efectividad en cuatro apariciones (una como abridor), totalizando 13.2 entradas con 12 ponches y sólo cuatro boletos. Además, mostró una recta que supera de forma constante las 100 millas por hora, junto a un repertorio que no ha pasado desapercibido dentro del clubhouse.

De hecho, el Cy Young de la Americana en 2023, Gerrit Cole, quedó anonadado con la recta de Lagrange: "Es asombrosa. Jamás he visto algo así", admitió a la web de MLB. Por su parte, la otra figura actual de la rotación neoyorquina, Max Fried, indicó que anticipa que Lagrange “definitivamente causará un impacto en este equipo”.

De igual forma, el receptor titular de la popular divisa del Bronx, Austin Wells, le tiene una fe enorme a corto plazo el segundo mayor prospecto del club. “No tengo dudas de que nos puede ayudar ahora mismo”, acotó.

Lagrange dejó marca de 11-8 con efectividad de 3.53 en 24 presentaciones (23 aperturas) entre Clase-A Alta (Hudson Valley) y Doble-A (Somerset) durante 2025, aunado a liderar a las promesas de los Yankees en menor promedio de bateo permitido (.191), siendo uno de los más destacados en ponches (168).

Por ende, el manager Aaron Boone reconoció en YES Network la dificultad de su decisión de enviar a la perla del montículo a las menores. “Definitivamente ha llamado la atención de todos. Me encanta en la etapa que está, así que no me sorprendería si causa un impacto aquí a comienzos, mediados o más adelante en la temporada".

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