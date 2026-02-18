Carlos Mendoza niega que los Mets busquen firmar a ex jugadores de los Yankees

Los New York Mets han estado contratando en las dos últimas temporadas bajas a jugadores que han salido de los Yankees. Esto ha causado controversia entre los aficionados de la ciudad que nunca duerme.

Desde Juan Soto hasta Luke Weaver y Devin Williams, los Mets han estado contratando jugadores con un pasado reciente en los Yankees. Destaca obviamente el caso del dominicano, que prefirió irse del Bronx a Queens, algo que sorprendió al mundo del beisbol.

Soto terminó la temporada 2025 con .263 con 152 hits, 43 jonrones, 105 carreras impulsadas y 120 carreras anotadas en 160 juegos. Se ganó el Bate de Plata, asistió al Juego de Estrellas y logró ganarse el cariño de los aficionados del otro lado de la ciudad.

Sin embargo, para Carlos Mendoza, el estratega de los Mets, no tiene nada que ver que estos jugadores hayan pasado por los Yankees. De hecho el venezolano se formó como técnico en el equipo del Bronx, siendo coach de banca del manager Aaron Boone antes de unirse a los metropolitanos.

"Definitivamente ayuda tener experiencia jugando para los Yankees, pero no es algo que estemos buscando específicamente o que estemos 'pescando'", dijo Mendoza. "Si tiene sentido y encaja en nuestro roster, entonces simplemente sucede; no lo sé, es raro, pero una vez que los tienes a bordo, probablemente ayuda un poco", explicó el estratega para SNY.

"Al final del día, tienes que salir a jugar béisbol. Cuando tomamos decisiones, no buscamos jugadores que tengan experiencia previa en Nueva York. Buscamos jugadores de béisbol que nos ayuden a ganar partidos aquí y que lo sigan haciendo", añadió.

Juan Soto también habló de las nuevas incorporaciones de los Mets y cree que será un gran año para Bo Bichette, quien viene de actuar hasta el año pasado con los Toronto Blue Jays.

"Vamos a tener a Bo", dijo Soto sobre tener a Bichette en la alineación. "Confío en Bo. Es un gran bateador. Definitivamente puede dar jonrones y batear para promedio. Así que creo que es una gran protección".

Aunque se fueron Pete Alonso, Brandon Nimmo y Edwin Díaz, Soto cree que el equipo tiene las piezas necesarias para pelear por el campeonato en 2026.

"Me siento de la misma manera que el año pasado", agregó Soto. "Tenemos un gran equipo este año. Tuvimos un gran equipo el año pasado. Este año, siento que tenemos un equipo aún mejor. Jugué con esos muchachos el año pasado. Es un año nuevo. Olvidamos lo que pasó el año pasado. Pase lo que pase, nos enfocamos en este año".

