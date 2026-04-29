Carlos Mendoza no ha tenido conversaciones con los Mets sobre su futuro como manager

Por fin los New York Mets llegaron a 10 triunfos en esta temporada de MLB. La victoria del martes ante Washington Nationals con un importante despliegue ofensivo es una buena noticia para el manager Carlos Mendoza, que es consciente de los rumores sobre su despido y de momento respira aliviado.

Pero el venezolano, aunque no evade las preguntas sobre su estatus laboral, no quiere poner su atención en la posibilidad de salir del banquillo de los metropolitanos. Prefiere hablar del trabajo que hace para sacar al equipo del mal momento que han atravesado en el primer mes de temporada y que les tiene con récord de 10-19, compartiendo el sótano de la división.

“Solo hay que mantenerlo simple”, dijo Mendoza, que sabe que el despertar de la ofensiva es clave para la recuperación de la escuadra. “Simplemente volver a batear rectas. Hay una razón por la que esos muchachos son bateadores de Grandes Ligas. Dominaron a lanzadores así durante toda su carrera y son talentosos. Así que solo tienen que volver a hacer lo que han hecho bien".

“Creo en ellos”, dijo sobre sus jugadores. “Creo en ellos. Y seguiré haciéndolo. Mi trabajo es sacar lo mejor de ellos. Es nuestro trabajo”.

Carlos Mendoza said he has had no conversations with David Stearns or other team leaders regarding his managerial status. Just normal day-to-day team discussions. — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) April 28, 2026

¿Cómo es el contrato de Carlos Mendoza con los Mets?

Carlos Mendoza está en su tercer año como manager de los Mets y último garantizado de su contrato. Firmó un acuerdo de tres años en noviembre de 2023, con un salario anual de $1.5 millones. Este convenio incluye una opción de club para el año 2027 que ahora está en duda.

¿Carlos Mendoza ha hablado de su futuro en los Mets?

Mendoza ha recibido respaldo tanto de sus jugadores -Francisco Lindor y Juan Soto entre ellos- como de la gerencia del equipo, incluso durante la racha de 12 derrotas. Pero el venezolano declaró el martes que ni el propietario Steve Cohen ni el gerente David Stearns han hablado con él sobre su situación laboral.

“Con David, todo sigue igual”, dijo el estratega. “Con Steve, lo mismo. Lo entiendo. Pero por ahora, seguimos trabajando como siempre”.

¿Qué dijo Carlos Mendoza de los recientes despidos de managers en MLB?

En MLB se ha visto el despido de dos managers experimentados en menos de una semana. Primero fue Alex Cora el sábado con los Boston Red Sox, y este martes fue el turno para Rob Thomson de Philadelphia Phillies. Mendoza no está aislado de la realidad ni de sus implicaciones.

“Es una lástima lo que les pasó a esos dos muchachos, a quienes considero dos de los mejores en lo que hacen, especialmente a Thomson, uno de mis mentores”, dijo a los periodistas antes del juego del martes. “Y uno odia que esto suceda, pero entiende que así son las cosas, y cuando no se ven los resultados, pues, sucede”.

“Soy consciente de ello. No voy a evadirlo. Pero lo único que puedo hacer es seguir aquí y sacar lo mejor de mis jugadores. Esa es mi responsabilidad, en lo que estoy invirtiendo toda mi energía. Pero, obviamente, entiendo toda la situación”, aseguró.

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