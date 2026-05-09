Carlos Rodón se sincera sobre su dolor en el codo: "No me podía abotonar la camisa"

Los New York Yankees verán este domingo a su lanzador zurdo Carlos Rodón subir al montículo por primera vez en la temporada de 2026 de MLB, siete meses después de haber tenido una cirugía.

Rodón, de 33 años de edad, dijo que se siente bien ahora, pero recordó sus peores momentos con la molestia que tuvo el año pasado y que terminó por llevarlo al quirófano en el receso de la campaña.

“No podía doblar bien el brazo. No podía abotonarme una camisa”, contó el serpentinero a la agencia AP. “No podía rascarme la cara. No podía tomar un trago de agua. ... Definitivamente nunca me peiné. En ese entonces era casi un brazo virgen”.

Aún así, tuvo una gran actuación con los Yankees en 2025 y el manager Aaron Boone reconoce su esfuerzo. “Fue excelente el año pasado. Así que simplemente tuvo que hacerlo de otra manera. No tenía el rango normal de movimiento”, explicó Boone. “Pero creo que si hablas con lanzadores de Grandes Ligas, especialmente con los que llevan tiempo haciéndolo, casi siempre estás lidiando con distintas cosas. Así que es un mérito para él”.

Yankees getting first big arm back with Carlos Rodon starting Sunday after shoulder surgery https://t.co/cXtiuBgFXT pic.twitter.com/FcWemJPecr — New York Post (@nypost) May 7, 2026

¿Qué lesión tuvo Carlos Rodón?

Rodón tuvo el 15 de octubre una cirugía para retirar fragmentos sueltos en el codo izquierdo y rebajar un espolón óseo. Cuando estaba en plena rehabilitación, a finales de marzo, tuvo un contratiempo por un tirón en el isquiotibial derecho lanzando en el complejo de los Yankees en Florida.

El zurdo reconoció que estuvo lanzando con dolor los últimos tres o cuatro años. “¿Dolía? A veces sí, al lanzar, pero prefiero salir ahí y competir”, explicó.

La situación con Rodón tuvo su peor momento en la Serie Divisional contra los Toronto Blue Jays, cuando su velocidad bajó a 93.4 mph y permitió seis carreras. El coach de pitcheo, Matt Blake, reconoció que fue una lucha toda la temporada: “Lo estaban remendando todos los días para que pudiera presentarse”.

¿Cuáles son sus números con los Yankees?

El veterano firmó con los Yankees en diciembre de 2023 un contrato de 162 millones de dólares por seis temporadas. Su año de debut fue decepcionante (6.86 de efectividad en 14 salidas), pero luego ha mejorado. Tiene un balance de 93-72 y efectividad de 3.73 con 1.409 ponches en sus 11 temporadas en las Grandes Ligas, y con el uniforme de la escuadra del Bronx su récord es de 37-26 con efectividad de 4.00 y 462 abanicados.

En la temporada de 2025 alcanzó topes personales con sus 33 aperturas y 18 triunfos (su foja fue de 18-9), tuvo la segunda mejor efectividad de su carrera con 3.09 y ponchó a 203 bateadores. Fue la segunda vez en su trayectoria que consiguió al menos 20 ponches en una campaña.

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