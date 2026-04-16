¿Qué jugador de los Yankees perderá su puesto cuando regrese Carlos Rodón?

La preocupación de los New York Yankees por Carlos rodón parece haberse disipado. El zurdo retomó su ritmo de trabajo sin novedad y no ha mostrado signos de la tensión en el isquiotibial derecho que retrasó brevemente su cronograma de rehabilitación la semana pasada.

Rodón es uno de los tres abridores del conjunto del Bronx que comenzó la temporada de 2026 en MLB en la lista de lesionados. El lanzador de 33 años de edad tuvo una cirugía en el codo izquierdo en el receso de invierno y, a diferencia de Gerrit Cole, no vio acción en la Liga de la Toronja durante la primavera.

En cambio, Rodón ha estado lanzado prácticas de bateo en vivo. El lunes tuvo una de 3.0 entradas en la que realizó 50 envíos y el manager Aaron Boone informó este miércoles en el Yankee Stadium que el próximo paso ya está definido: el plan es que le lance a bateadores reales del Somerset - la sucursal Doble A de los neoyorquinos - el sábado. Algunos reportes detallan que se espera que haga cerca de 60 pitcheos.

Gerrit Cole, Carlos Rodon nearing next steps toward Yankees returns https://t.co/f8HPNsf1de pic.twitter.com/Nc5esUKVPL — New York Post (@nypost) April 14, 2026

¿Cuándo se unirá Carlos Rodón al cuerpo de abridores de los Yankees?

No hay una fecha exacta para que el zurdo sea reinstalado en la rotación de abridores del manager Aaron Boone. En principio se había establecido el mes de abril para su regreso, pero tal vez el retraso por la tensión en los isquiotibiales modifique un poco el cronograma.

Al zurdo de 33 años de edad podríamos verlo debutar en esta campaña de Grandes Ligas alrededor de la última semana de abril o la primera de mayo. Cuando eso suceda, vendrán movimientos en la plantilla de los Yankees.

¿Qué jugador cederá su lugar a Carlos Rodón en el roster de Yankees?

La incorporación de Rodón tendrá impacto en el cuerpo de abridores de Nueva York, que ahora mismo tiene una efectividad colectiva de 3.12, la quinta mejor entre los 30 equipos de MLB.

Revisando los números del grupo, parece un hecho que Max Fried y Cam Schlittler serán inamovibles entre los iniciadores, y Will Warren podría también seguir abriendo partidos para Aaron Boone. Para que Rodón pueda recuperar su lugar tendrá que haber un sacrificado entre Ryan Weathers y Luis Gil, y todo apunta a que el derecho dominicano será quien quede por fuera.

Ya comenzó el año en Triple A, su nombre estuvo sonando como potencial pieza de cambio y no se ha visto bien en sus dos primeras aperturas de la campaña en Grandes Ligas, con balance de 0-1 y efectividad de 7.00. El serpentinero quisqueyano de 28 años de edad podría incluso quedar fuera del roster, dependiendo de la decisión que tomen con él.

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