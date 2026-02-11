Carlos Santana jugará con Dominicana en el Clásico Mundial a pesar de no tener seguro

Carlos Santana fue anunciado en el roster de República Dominicana para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, pese a que el seguro que colocó la organización del torneo no le dio la aprobación de la póliza para disputar el torneo.

Sin embargo, el veterano que acaba de firmar un contrato por una temporada con los Arizona Diamondbacks se arriesgará a jugar el torneo sin seguro. En el peor de los casos si surge una lesión, el jugador se enfrentará a la posibilidad de perder su sueldo por los días que esté fuera del roster de su equipo en la temporada 2026 de la MLB.

La muestra de compromiso, dedicación y ganas de vestir la camiseta de República Dominicana es notable. El veterano firmó un contrato por una temporada a cambio de 2 millones de dólares con los D-Backs, con los que alcanzará su temporada 17 en las mayores.

Los Diamondbacks le permitirán al veterano participar en el evento de selecciones y asumir cualquier riesgo si ocurre una lesión, según informó el periodista Ken Rosenthal, de The Athletic.

La compañía de seguros ha estado dejando desprotegidos a jugadores que tienen más de 37 años de edad y, en este caso, Santana tiene 39 y es de los más veteranos del Clásico. Sin embargo, el jugador ha mostrado el deseo de uniformarse con su país en este momento de su carrera.

El gerente de los Diamondbacks, Mike Harzen, le dijo al inicialista que la organización no tenía problemas con que participara. Todo parece indicar que Santana será un bateador suplente, ya que la inicial debe ser ocupada por Vladimir Guerrero Jr., otra de las estrellas del equipo dominicano.

Albert Pujols, manager de República Dominicana, tiene un roster bastante completo, pese a la ausencia de algunos jugadores importantes. Cabe destacar que el país isleño es el máximo exportador de peloteros a las Grandes Ligas, por encima de otras naciones como Venezuela, Puerto Rico, México y Japón.

Santana tiene un Guante de Oro, un Juego de Estrellas y un Bate de Plata. En total, el dominicano batea para .241, con 335 jonrones y 1.136 carreras impulsadas en su carrera. Ha vestido los uniformes de los Cleveland Guardians, Philadelphia Phillies, Kansas City Royals, Seattle Mariners, Pittsburgh Pirates, Milwaukee Brewers, Minnesota Twins y Chicago Cubs.

Con los Cubs y los Guardians en 2025, bateó para .219 de promedio, con 11 jonrones, 54 carreras remolcadas y 49 carreras anotadas en 415 turnos.

