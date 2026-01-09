Horarios de los juegos del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 para Latinoamérica
Con cuatro sedes en zonas tan remotas como Miami, Houston, San Juan de Puerto Rico y Japón y una audiencia cautiva en la mayoría de los 20 países que tienen representación, para los aficionados de todo el mundo será un desafío el tema de los horarios de juego en el Clásico Mundial de Béisbol. La sexta edición del torneo se disputará del 4 al 17 de marzo.
No sólo son los diferentes husos horarios en América y la importante diferencia con Asia (entre 12 y 14 horas, dependiendo de la región). También hay que tomar en cuenta que en mitad de la primera fase se dará el cambio de horario propio del fin del invierno, lo que obligará a poner más atención al calendario.
El cronograma oficial de esta edición del Clásico tiene publicados los horarios en la hora del Este de Estados Unidos, pero hay detalles a los que los seguidores deben estar atentos para no perderse la acción.
Desde que se jugó la primera edición de la competencia han estado presentes selecciones de los principales países potencia del béisbol mundial. En cada edición se baten récords de audiencia en Japón, y en naciones de nuestro hemisferio con tradición beisbolera como las del Caribe y ahora México, que ha visto crecer su afición, siempre hay un público ávido de información y ansioso por ver a grandes estrellas de este deporte.
Esta vez no será la excepción y sabiendo que están confirmados astros de MLB como Shohei Ohtani, el capitán de los New York Yankees Aaron Judge, Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Francisco Lindor y muchos más, de seguro habrá muchas personas pendientes de tener a la mano el horario preciso de cada choque hasta la final, en la que Estados Unidos y Japón se proyectan como favoritos a reeditar la batalla de 2023.
¿Cómo son los horarios del Clásico Mundial en América Latina?
A partir del 8 de marzo, el horarios del Este de Estados Unidos cambiará por el fin del invierno y pasarán a tener la misma hora que en Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Venezuela; para México y Nicaragua son dos horas menos, y en Panamá y Colombia una hora menos.
Pero antes de esa fecha, hay que restar una hora a todos esos cálculos: -1 hora en el Caribe, -3 en México y Nicaragua y -2 en Panamá y Colombia.
A continuación el calendario del Clásico Mundial de Béisbol de 2026:
Fecha
Ronda
Partido
Hora
4 de marzo
Grupo C
China Taipei vs. Australia
10:00 pm en el Este de USA, 11:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 12:00 am en Colombia y Panamá, 1:00 am en México y Nicaragua
5 de marzo
Grupo C
Chequia vs. Rep. de Corea
5:00 am en el Este de USA, 6:00 am en PR, RD, Cuba y Venezuela, 7:00 am en Colombia y Panamá, 8:00 am en México y Nicaragua
5 de marzo
Grupo C
Australia vs. Chequia
10:00 pm en el Este de USA, 11:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 12:00 am en Colombia y Panamá, 1:00 am en México y Nicaragua
6 de marzo
Grupo C
Japón vs. China Taipei
5:00 am en el Este de USA, 6:00 am en PR, RD, Cuba y Venezuela, 7:00 am en Colombia y Panamá, 8:00 am en México y Nicaragua
6 de marzo
Grupo A
Cuba vs. Panamá
11:00 am en el Este de USA, 12:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 1:00 pm en Colombia y Panamá, 2:00 am en México y Nicaragua
6 de marzo
Grupo D
Países Bajos vs. Venezuela
12:00 pm en el Este de USA, 1:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 2:00 pm en Colombia y Panamá, 3:00 am en México y Nicaragua
6 de marzo
Grupo B
México vs. Gran Bretaña
1:00 pm en el Este de USA, 2:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 3:00 pm en Colombia y Panamá, 4:00 am en México y Nicaragua
6 de marzo
Grupo A
Puerto Rico vs. Colombia
6:00 pm en el Este de USA, 7:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 am en México y Nicaragua
6 de marzo
Grupo D
Nicaragua vs. Rep. Dominicana
7:00 pm en el Este de USA, 8:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua
6 de marzo
Grupo B
USA vs. Brasil
8:00 pm en el Este de USA, 9:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 10:00 pm en Colombia y Panamá, 11:00 pm en México y Nicaragua
6 de marzo
Grupo C
China Taipei vs. Chequia
10:00 pm en el Este de USA, 11:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 12:00 am en Colombia y Panamá, 1:00 am en México y Nicaragua
7 de marzo
Grupo C
Rep. de Corea vs. Japón
5:00 am en el Este de USA, 6:00 am en PR, RD, Cuba y Venezuela, 7:00 am en Colombia y Panamá, 8:00 am en México y Nicaragua
7 de marzo
Grupo A
Colombia vs. Canadá
11:00 am en el Este de USA, 12:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 1:00 pm en Colombia y Panamá, 2:00 am en México y Nicaragua
7 de marzo
Grupo D
Nicaragua vs. Países Bajos
12:00 pm en el Este de USA, 1:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 2:00 pm en Colombia y Panamá, 3:00 am en México y Nicaragua
7 de marzo
Grupo B
Brasil vs. Italia
1:00 pm en el Este de USA, 2:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 3:00 pm en Colombia y Panamá, 4:00 am en México y Nicaragua
7 de marzo
Grupo A
Panamá vs. Puerto Rico
6:00 pm en el Este de USA, 7:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua
7 de marzo
Grupo D
Israel vs. Venezuela
7:00 pm en el Este de USA, 8:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua
7 de marzo
Grupo B
Reino Unido vs. USA
8:00 pm en el Este de USA, 9:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 10:00 pm en Colombia y Panamá, 11:00 pm en México y Nicaragua
7 de marzo
Grupo C
China Taipei vs. Rep. de Corea
10:00 pm en el Este de USA, 11:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 12:00 am en Colombia y Panamá, 1:00 am en México y Nicaragua
8 de marzo
Grupo C
Australia vs. Japón
6:00 am en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 7:00 am en Colombia y Panamá, 8:00 am en México y Nicaragua
8 de marzo
Grupo A
Colombia vs. Cuba
12:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 1:00 pm en Colombia y Panamá, 2:00 pm en México y Nicaragua
8 de marzo
Grupo D
Países Bajos vs. Rep. Dominicana
12:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 1:00 pm en Colombia y Panamá, 2:00 pm en México y Nicaragua
8 de marzo
Grupo B
Reino Unido vs. Italia
1:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 2:00 pm en Colombia y Panamá, 3:00 pm en México y Nicaragua
8 de marzo
Grupo D
Nicaragua vs. Israel
7:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua
8 de marzo
Grupo A
Panamá vs. Canadá
7:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua
8 de marzo
Grupo B
Brasil vs. México
8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua
9 de marzo
Grupo C
Rep. de Corea vs. Australia
6:00 am en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 7:00 am en Colombia y Panamá, 8:00 am en México y Nicaragua
9 de marzo
Grupo A
Colombia vs. Panamá
12:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 1:00 pm en Colombia y Panamá, 2:00 pm en México y Nicaragua
9 de marzo
Grupo D
Rep. Dominicana vs. Israel
12:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 1:00 pm en Colombia y Panamá, 2:00 pm en México y Nicaragua
9 de marzo
Grupo B
Brasil vs. Reino Unido
1:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 2:00 pm en Colombia y Panamá, 3:00 pm en México y Nicaragua
9 de marzo
Grupo D
Venezuela vs. Nicaragua
7:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua
9 de marzo
Grupo A
Cuba vs. Puerto Rico
7:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua
9 de marzo
Grupo B
México vs. USA
8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua
10 de marzo
Grupo C
Chequia vs. Japón
6:00 am en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 7:00 am en Colombia y Panamá, 8:00 am en México y Nicaragua
10 de marzo
Grupo A
Canadá vs. Puerto Rico
7:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua
10 de marzo
Grupo D
Israel vs. Países Bajos
7:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua
10 de marzo
Grupo B
Italia vs. USA
8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua
11 de marzo
Grupo A
Canadá vs. Cuba
3:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 4:00 pm en Colombia y Panamá, 5:00 pm en México y Nicaragua
11 de marzo
Grupo B
Italia vs. México
7:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua
11 de marzo
Grupo D
Rep. Dominicana vs. Venezuela
8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua
13 de marzo
Cuartos de Final
2° C vs. 1° D
8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua
13 de marzo
Cuartos de Final
2° A vs. 1° B
8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua
14 de marzo
Cuartos de Final
2° B vs. 1° A
8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua
14 de marzo
Cuartos de Final
2° D vs. 1° C
8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua
15 de marzo
Semifinales
CF 1 vs. CF 2
8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua
16 de marzo
Semifinales
CF 3 vs. CF 4
8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua
17 de marzo
Final
SF 1 vs. SF 2
8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.