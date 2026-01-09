Sports Illustrated Fútbol

Horarios de los juegos del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 para Latinoamérica

Con 20 países en acción y varias estrellas de MLB en los rosters, es lógico que el torneo despierte interés en varias zonas del mundo con diferentes husos horarios
Mariana Moreno|
Ha crecido el interés de la afición en Mexico por el Clásico Mundial
Ha crecido el interés de la afición en Mexico por el Clásico Mundial | Rob Tringali/GettyImages

Con cuatro sedes en zonas tan remotas como Miami, Houston, San Juan de Puerto Rico y Japón y una audiencia cautiva en la mayoría de los 20 países que tienen representación, para los aficionados de todo el mundo será un desafío el tema de los horarios de juego en el Clásico Mundial de Béisbol. La sexta edición del torneo se disputará del 4 al 17 de marzo.

No sólo son los diferentes husos horarios en América y la importante diferencia con Asia (entre 12 y 14 horas, dependiendo de la región). También hay que tomar en cuenta que en mitad de la primera fase se dará el cambio de horario propio del fin del invierno, lo que obligará a poner más atención al calendario.

El cronograma oficial de esta edición del Clásico tiene publicados los horarios en la hora del Este de Estados Unidos, pero hay detalles a los que los seguidores deben estar atentos para no perderse la acción.

Desde que se jugó la primera edición de la competencia han estado presentes selecciones de los principales países potencia del béisbol mundial. En cada edición se baten récords de audiencia en Japón, y en naciones de nuestro hemisferio con tradición beisbolera como las del Caribe y ahora México, que ha visto crecer su afición, siempre hay un público ávido de información y ansioso por ver a grandes estrellas de este deporte.

Esta vez no será la excepción y sabiendo que están confirmados astros de MLB como Shohei Ohtani, el capitán de los New York Yankees Aaron Judge, Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Francisco Lindor y muchos más, de seguro habrá muchas personas pendientes de tener a la mano el horario preciso de cada choque hasta la final, en la que Estados Unidos y Japón se proyectan como favoritos a reeditar la batalla de 2023.

¿Cómo son los horarios del Clásico Mundial en América Latina?

A partir del 8 de marzo, el horarios del Este de Estados Unidos cambiará por el fin del invierno y pasarán a tener la misma hora que en Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Venezuela; para México y Nicaragua son dos horas menos, y en Panamá y Colombia una hora menos.

Pero antes de esa fecha, hay que restar una hora a todos esos cálculos: -1 hora en el Caribe, -3 en México y Nicaragua y -2 en Panamá y Colombia.

A continuación el calendario del Clásico Mundial de Béisbol de 2026:

Fecha

Ronda

Partido

Hora

4 de marzo

Grupo C

China Taipei vs. Australia

10:00 pm en el Este de USA, 11:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 12:00 am en Colombia y Panamá, 1:00 am en México y Nicaragua

5 de marzo

Grupo C

Chequia vs. Rep. de Corea

5:00 am en el Este de USA, 6:00 am en PR, RD, Cuba y Venezuela, 7:00 am en Colombia y Panamá, 8:00 am en México y Nicaragua

5 de marzo

Grupo C

Australia vs. Chequia

10:00 pm en el Este de USA, 11:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 12:00 am en Colombia y Panamá, 1:00 am en México y Nicaragua

6 de marzo

Grupo C

Japón vs. China Taipei

5:00 am en el Este de USA, 6:00 am en PR, RD, Cuba y Venezuela, 7:00 am en Colombia y Panamá, 8:00 am en México y Nicaragua

6 de marzo

Grupo A

Cuba vs. Panamá

11:00 am en el Este de USA, 12:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 1:00 pm en Colombia y Panamá, 2:00 am en México y Nicaragua

6 de marzo

Grupo D

Países Bajos vs. Venezuela

12:00 pm en el Este de USA, 1:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 2:00 pm en Colombia y Panamá, 3:00 am en México y Nicaragua

6 de marzo

Grupo B

México vs. Gran Bretaña

1:00 pm en el Este de USA, 2:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 3:00 pm en Colombia y Panamá, 4:00 am en México y Nicaragua

6 de marzo

Grupo A

Puerto Rico vs. Colombia

6:00 pm en el Este de USA, 7:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 am en México y Nicaragua

6 de marzo

Grupo D

Nicaragua vs. Rep. Dominicana

7:00 pm en el Este de USA, 8:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua

6 de marzo

Grupo B

USA vs. Brasil

8:00 pm en el Este de USA, 9:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 10:00 pm en Colombia y Panamá, 11:00 pm en México y Nicaragua

6 de marzo

Grupo C

China Taipei vs. Chequia

10:00 pm en el Este de USA, 11:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 12:00 am en Colombia y Panamá, 1:00 am en México y Nicaragua

7 de marzo

Grupo C

Rep. de Corea vs. Japón

5:00 am en el Este de USA, 6:00 am en PR, RD, Cuba y Venezuela, 7:00 am en Colombia y Panamá, 8:00 am en México y Nicaragua

7 de marzo

Grupo A

Colombia vs. Canadá

11:00 am en el Este de USA, 12:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 1:00 pm en Colombia y Panamá, 2:00 am en México y Nicaragua

7 de marzo

Grupo D

Nicaragua vs. Países Bajos

12:00 pm en el Este de USA, 1:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 2:00 pm en Colombia y Panamá, 3:00 am en México y Nicaragua

7 de marzo

Grupo B

Brasil vs. Italia

1:00 pm en el Este de USA, 2:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 3:00 pm en Colombia y Panamá, 4:00 am en México y Nicaragua

7 de marzo

Grupo A

Panamá vs. Puerto Rico

6:00 pm en el Este de USA, 7:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua

7 de marzo

Grupo D

Israel vs. Venezuela

7:00 pm en el Este de USA, 8:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua

7 de marzo

Grupo B

Reino Unido vs. USA

8:00 pm en el Este de USA, 9:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 10:00 pm en Colombia y Panamá, 11:00 pm en México y Nicaragua

7 de marzo

Grupo C

China Taipei vs. Rep. de Corea

10:00 pm en el Este de USA, 11:00 pm en PR, RD, Cuba y Venezuela, 12:00 am en Colombia y Panamá, 1:00 am en México y Nicaragua

8 de marzo

Grupo C

Australia vs. Japón

6:00 am en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 7:00 am en Colombia y Panamá, 8:00 am en México y Nicaragua

8 de marzo

Grupo A

Colombia vs. Cuba

12:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 1:00 pm en Colombia y Panamá, 2:00 pm en México y Nicaragua

8 de marzo

Grupo D

Países Bajos vs. Rep. Dominicana

12:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 1:00 pm en Colombia y Panamá, 2:00 pm en México y Nicaragua

8 de marzo

Grupo B

Reino Unido vs. Italia

1:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 2:00 pm en Colombia y Panamá, 3:00 pm en México y Nicaragua

8 de marzo

Grupo D

Nicaragua vs. Israel

7:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua

8 de marzo

Grupo A

Panamá vs. Canadá

7:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua

8 de marzo

Grupo B

Brasil vs. México

8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua

9 de marzo

Grupo C

Rep. de Corea vs. Australia

6:00 am en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 7:00 am en Colombia y Panamá, 8:00 am en México y Nicaragua

9 de marzo

Grupo A

Colombia vs. Panamá

12:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 1:00 pm en Colombia y Panamá, 2:00 pm en México y Nicaragua

9 de marzo

Grupo D

Rep. Dominicana vs. Israel

12:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 1:00 pm en Colombia y Panamá, 2:00 pm en México y Nicaragua

9 de marzo

Grupo B

Brasil vs. Reino Unido

1:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 2:00 pm en Colombia y Panamá, 3:00 pm en México y Nicaragua

9 de marzo

Grupo D

Venezuela vs. Nicaragua

7:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua

9 de marzo

Grupo A

Cuba vs. Puerto Rico

7:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua

9 de marzo

Grupo B

México vs. USA

8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua

10 de marzo

Grupo C

Chequia vs. Japón

6:00 am en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 7:00 am en Colombia y Panamá, 8:00 am en México y Nicaragua

10 de marzo

Grupo A

Canadá vs. Puerto Rico

7:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua

10 de marzo

Grupo D

Israel vs. Países Bajos

7:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua

10 de marzo

Grupo B

Italia vs. USA

8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua

11 de marzo

Grupo A

Canadá vs. Cuba

3:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 4:00 pm en Colombia y Panamá, 5:00 pm en México y Nicaragua

11 de marzo

Grupo B

Italia vs. México

7:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 8:00 pm en Colombia y Panamá, 9:00 pm en México y Nicaragua

11 de marzo

Grupo D

Rep. Dominicana vs. Venezuela

8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua

13 de marzo

Cuartos de Final

2° C vs. 1° D

8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua

13 de marzo

Cuartos de Final

2° A vs. 1° B

8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua

14 de marzo

Cuartos de Final

2° B vs. 1° A

8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua

14 de marzo

Cuartos de Final

2° D vs. 1° C

8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua

15 de marzo

Semifinales

CF 1 vs. CF 2

8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua

16 de marzo

Semifinales

CF 3 vs. CF 4

8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua

17 de marzo

Final

SF 1 vs. SF 2

8:00 pm en el Este de USA, PR, RD, Cuba y Venezuela, 9:00 pm en Colombia y Panamá, 10:00 pm en México y Nicaragua

Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.