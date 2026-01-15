Revive lo mejor del Clásico Mundial de Béisbol de 2023: Fase de grupos, figuras y campeón

De momento todas las miradas están puestas en el equipo de estrellas de MLB que arma Estados Unidos para ir a la conquista de la corona en el Clásico Mundial de Béisbol, y los pronósticos están a la orden del día.

Se espera una batalla a muerte entre los norteamericanos y la selección de Japón, una rivalidad aderezada por el enfrentamiento entre Shohei Ohtani y el capitán de los New York Yankees, Aaron Judge. Mientras tanto República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y México se arman para tratar de sorprender y meterse a la instancia final.

La edición de 2026 promete emociones, pero todavía es pronto para adivinar si podrá superar al Clásico de 2023 en el que se vivieron grandes momentos.

Todos recuerdan la final, pero hubo mucho más, empezando por el histórico triunfo de República Checa con el cuadrangular de Martin Muzik y la conquista sentimental de Nicaragua, que a pesar de no ganar ni un partido se llevó aplausos de pie.

En cada fase se vivieron momentos vibrantes que se quedaron fijados en la memoria de los aficionados y también de los analistas del béisbol.

Los ponches de Duque Hebbert a República Dominicana

La debutante Nicaragua desafiaba a una selección de República Dominicana plena de estrellas de las Grandes Ligas. En la novena entrada y con el marcador en contra subió al montículo un joven de 21 años de edad sin experiencia profesional y con una misión que lucía imposible: enfrentarse a bateadores del calibre de Julio Rodríguez, Juan Soto, Manny Machado y Rafael Devers, todos ganadores del Bate de Plata en las mayores. Contra todo pronóstico, de los cuatro sólo uno pudo hacerle daño (Machado le dio un doble) pero a los otros tres los retiró por la vía del ponche.

“Extraordinario. Esa fue una de las partes positivas del juego”, dijo el manager de Nicaragua Sandor Guido al portal de MLB. “El muchachito, que es de nuestra selección Sub-23, mostró temple. Demuestra que, si se llega con hambre, ganas y corazón, se pueden hacer cosas nuevas. Él llegó con mucha hambre, se enfrentó a los mejores del equipo de Dominicana y se salvó Machado. Fue grandioso lo que hizo. Nos emocionamos mucho”.

Hebbert consiguió mucho más que esos tres abanicados. Tras el partido se tomó fotos con sus víctimas y recibió el mejor premio: un contrato de ligas menores de Detroit Tigers, en cuyas granjas todavía está desarrollándose.

El grand slam de Trea Turner ante Venezuela

Cuartos de final. Venezuela y Estados Unidos están enfrascados en una batalla sin cuartel de la que los suramericanos, que llegaron invictos a esta fase, están sacando la mejor parte y disfrutan de una ventaja de 7-5 en el octavo inning que los pone a soñar con las semifinales y mucho más.

Pero se toparon con un obstáculo: Trea Turner, quien tenía otros planes. Con las bases llenas y ante los envíos de Silvino Bracho que lo tenía en cuenta de dos strikes sin bolas, Turner voló la cerca del jardín izquierdo para darle vuelta al marcador y acabar con las ilusiones de Salvador Pérez y compañía. En Venezuela todavía está esa herida abierta.

“Duele muchísimo y marcó mi carrera”, reconoció Bracho al portal de MLB. “No me siento culpable, en verdad, no me siento culpable. Estoy sumamente tranquilo con eso, porque si al caso vamos, no debió llegar el inning hasta donde llegó para entrar yo. Pero tampoco voy a culpar a nadie. Yo asumo mi responsabilidad”.

Japón dejó en el terreno a México

El equipo que dirigió Benji Gil en 2023 fue la sorpresa más agradable del torneo. Randy Arozarena se había convertido en una de las grandes figuras de la edición y se quedó muy cerca de dar un golpe maestro. Muy cerca.

Los mexicanos estaban jugando la primera semifinal de su historia contra una escuadra de Japón que llegaba inspirada y estaba arriba 5-4 en el noveno.

Fue un duelo de alternativas, un toma y dame en el que la ventaja pasó de un bando a otro con batazos de Luis Urías, Masataka Yoshida y Alex Verdugo (además de una fenomenal atrapada de Arozarena) hasta que Munetaka Murakami, ahora jugador de los Chicago White Sox, dio el golpe mortal con un doble de dos carreras en el noveno episodio que dejó a México tendido en el terreno.

Fue uno de los juegos más emocionantes del torneo y aunque Gil no pudo celebrar el avance a la final, se sintió ganador: “Estas dos semanas van a atraer a muchos jugadores jovencitos tanto en México como mexicanos en el extranjero. Por ese motivo siento que fue una victoria a pesar que no se ganó hoy”.

El ponche de Ohtani a Trout en la final

El momento pareció sacado de un guion de cine. Sobre la lomita el astro de dos vías Shohei Ohtani, que se apoderaba de marcas centenarias en MLB, y en el plato Mike Trout, un tres veces ganador del MVP y capitán de Estados Unidos. Era el noveno inning y a Ohtani lo llamaron como relevista para preservar una cerrada ventaja de 3-2 en el marcador en el juego por el campeonato.

No había corredores en base, pero es conocido el poder de Trout y con un swing podía igualar las acciones y levantar a su equipo. La cuenta era de 3-2 y la tensión se podía sentir. Pero el japonés no se lo permitió. No hubo cortesía con su entonces compañero de escuadra en los Angels y selló la victoria de su selección con una slider que lo fulminó. Ese ponche pasará a la historia como uno de los momentos más memorables en la historia del Clásico y del béisbol en general.

Trout vs Ohtani lived up to the HYPE! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/Z8aZAjpDRg — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 22, 2023

“Esperaba que se diera ese escenario, pero honestamente, no pensaba que fuera a salir tan bien”, reconoció Ohtani, que fue nombrado MVP de la edición. “Jugando con Trout por tanto tiempo, probablemente sé mejor que nadie lo grande que es como jugador, así que sabía que tenía que dar un 120% para sacarlo”.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol