Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Canadá vs. Cuba en TV, streaming y lineups

Llegó el último día de la fase de grupos en la edición 2026 del el Clásico Mundial de Béisbol y a primera hora de la jornada chocan las selecciones de Cuba y Canadá, que se juegan la vida en el partido.

Los canadienses consiguieron el martes en la noche un cerrado triunfo ante Puerto Rico que mantuvo vivas sus esperanzas de avanzar a los cuartos de final y podrían hacerlo, incluso, como líderes del Grupo A si vencen a la escuadra de Cuba esta tarde. Pero si los antillanos se llevan el triunfo, serán quienes tomen el boleto a Houston para disputar la segunda ronda.

Será la primera vez que estos equipos se enfrenten en una edición del Clásico Mundial. El manager de Canadá, Ernie Whitt, tendrá sobre el montículo en busca de ese triunfo al lanzador derecho de Grandes Ligas Cal Quantrill . El estratega cuba Germán Mesa apelará a su mejor lanzador, el zurdo Liván Moinelo, que ya tiene un triunfo en el torneo (1-0, 0.00 de efectividad, 4 ponches).

Team Canada begins its #WorldBaseballClassic run with a W! pic.twitter.com/OeUI9z0SWK — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Canadá vs. Cuba?

Ciudad: San Juan, Puerto Rico.

Fecha: 11 de marzo.

Hora: 3:00 p.m. (Este de USA; 2:00 p.m. (México DF).

Estadio: Hiram Bithorn.

¿Cómo se podrá ver el Canadá vs. Cuba en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Cuba TeleRebelde -- Canadá Sportsnet (en inglés) y TVA Sports (en francés) FOX App, Fubo TV México Televisa, ESPN Disney+ Estados Unidos FS2, FOX Deportes FOX App América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de Cuba

El manager Germán Mesa destacó la labor de Yariel Rodríguez, a quien ha usado con éxito como relevista intermedio. “Yariel dentro del equipo es un lanzador muy importante. Nuestra planificación es usarlo en medio del partido, ahí es que un juego de pelota prácticamente se decide. Teniendo a un lanzador de la calidad de él, lo estamos utilizando para que nos dé dos o tres innings o seis outs para aguantar el contrario”.

Mesa confía en sus posibilidades de clasificar a cuartos de final a pesar de la derrota ante Puerto Rico. “Estamos en condiciones de seguir trabajando. Ese fue el plan desde el inicio. Hemos empezado desde abajo. Es una ventaja, sin confianza, al empezar con 2-0, pero hay que seguir manteniéndose enfocado en el trabajo", dijo.

Últimas noticias de Canadá

Cal Quantrill jugará en 2026 con los Texas Rangers, pero tiene siete años de experiencia en MLB con una efectividad de por vida de 4.35 y un WHIP de 1.334. Esta es su segunda aparición en el Clásico Mundial de Béisbol, pues en 2023 tuvo un paso fugaz en el que lanzó solo dos tercios de inning para Canadá. Pero se siente listo para la apertura clave del miércoles: “Vaya descarga de adrenalina”.

De nuevo el novato Owen Caissie fue decisivo en la ofensiva canadiense con un par de dobles ante Puerto Rico. Ahora tiene un promedio de bateo de .545 en tres juegos en el torneo.

Ernie Whitt confía en su pitcheo para sellar la clasificación a cuartos de final. “Me siento bien con ellos. Creo que nuestro pitcheo está preparado y sólo queremos jugar partidos limpios”, dijo a Sportsnet. “Estamos analizando todos los detalles de lo que necesitamos hacer. El objetivo principal es avanzar”.

Lineups probables de Canadá y Cuba

Canadá

Jugdor Posición Edouard Julien Bateador designado Abraham Toro Tercera base Josh Naylor Primera base Tyler O'Neill Jardinero derecho Tyler Black Segunda base Otto López Campocorto Jared Young Jardinero izquierdo Bo Naylor Receptor Denzel Clarke Jardinero central

Cuba

Jugador Posición Roel Santos Jardinero central Yoan Moncada Tercera base Ariel Martínez Primera base Alfredo Despaigne Bateador designado Erisbel Arruebarrena Campocorto Omar Hernández Receptor Yoelkis Guibert Jardinero derecho Leonel Moas Jardinero izquierdo Yoelquis Guibert Segunda base

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol