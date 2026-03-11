Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Canadá vs. Cuba en TV, streaming y lineups
Llegó el último día de la fase de grupos en la edición 2026 del el Clásico Mundial de Béisbol y a primera hora de la jornada chocan las selecciones de Cuba y Canadá, que se juegan la vida en el partido.
Los canadienses consiguieron el martes en la noche un cerrado triunfo ante Puerto Rico que mantuvo vivas sus esperanzas de avanzar a los cuartos de final y podrían hacerlo, incluso, como líderes del Grupo A si vencen a la escuadra de Cuba esta tarde. Pero si los antillanos se llevan el triunfo, serán quienes tomen el boleto a Houston para disputar la segunda ronda.
Será la primera vez que estos equipos se enfrenten en una edición del Clásico Mundial. El manager de Canadá, Ernie Whitt, tendrá sobre el montículo en busca de ese triunfo al lanzador derecho de Grandes Ligas Cal Quantrill . El estratega cuba Germán Mesa apelará a su mejor lanzador, el zurdo Liván Moinelo, que ya tiene un triunfo en el torneo (1-0, 0.00 de efectividad, 4 ponches).
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Canadá vs. Cuba?
- Ciudad: San Juan, Puerto Rico.
- Fecha: 11 de marzo.
- Hora: 3:00 p.m. (Este de USA; 2:00 p.m. (México DF).
- Estadio: Hiram Bithorn.
¿Cómo se podrá ver el Canadá vs. Cuba en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Cuba
TeleRebelde
--
Canadá
Sportsnet (en inglés) y TVA Sports (en francés)
FOX App, Fubo TV
México
Televisa, ESPN
Disney+
Estados Unidos
FS2, FOX Deportes
FOX App
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+
Últimas noticias de Cuba
- El manager Germán Mesa destacó la labor de Yariel Rodríguez, a quien ha usado con éxito como relevista intermedio. “Yariel dentro del equipo es un lanzador muy importante. Nuestra planificación es usarlo en medio del partido, ahí es que un juego de pelota prácticamente se decide. Teniendo a un lanzador de la calidad de él, lo estamos utilizando para que nos dé dos o tres innings o seis outs para aguantar el contrario”.
- Mesa confía en sus posibilidades de clasificar a cuartos de final a pesar de la derrota ante Puerto Rico. “Estamos en condiciones de seguir trabajando. Ese fue el plan desde el inicio. Hemos empezado desde abajo. Es una ventaja, sin confianza, al empezar con 2-0, pero hay que seguir manteniéndose enfocado en el trabajo", dijo.
Últimas noticias de Canadá
- Cal Quantrill jugará en 2026 con los Texas Rangers, pero tiene siete años de experiencia en MLB con una efectividad de por vida de 4.35 y un WHIP de 1.334. Esta es su segunda aparición en el Clásico Mundial de Béisbol, pues en 2023 tuvo un paso fugaz en el que lanzó solo dos tercios de inning para Canadá. Pero se siente listo para la apertura clave del miércoles: “Vaya descarga de adrenalina”.
- De nuevo el novato Owen Caissie fue decisivo en la ofensiva canadiense con un par de dobles ante Puerto Rico. Ahora tiene un promedio de bateo de .545 en tres juegos en el torneo.
- Ernie Whitt confía en su pitcheo para sellar la clasificación a cuartos de final. “Me siento bien con ellos. Creo que nuestro pitcheo está preparado y sólo queremos jugar partidos limpios”, dijo a Sportsnet. “Estamos analizando todos los detalles de lo que necesitamos hacer. El objetivo principal es avanzar”.
Lineups probables de Canadá y Cuba
Canadá
Jugdor
Posición
Edouard Julien
Bateador designado
Abraham Toro
Tercera base
Josh Naylor
Primera base
Tyler O'Neill
Jardinero derecho
Tyler Black
Segunda base
Otto López
Campocorto
Jared Young
Jardinero izquierdo
Bo Naylor
Receptor
Denzel Clarke
Jardinero central
Cuba
Jugador
Posición
Roel Santos
Jardinero central
Yoan Moncada
Tercera base
Ariel Martínez
Primera base
Alfredo Despaigne
Bateador designado
Erisbel Arruebarrena
Campocorto
Omar Hernández
Receptor
Yoelkis Guibert
Jardinero derecho
Leonel Moas
Jardinero izquierdo
Yoelquis Guibert
Segunda base
