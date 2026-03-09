¿Cómo sería el lineup de Cuba en el Clásico Mundial si jugaran todos sus peloteros de MLB?

Un proceso de apertura que comenzó en 2018 y tuvo su punto máximo en la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol vio un retroceso en este torneo, cuando Cuba tuvo a un solo jugador activo de MLB en las filas de la selección.

De momento eso no ha sido un problema para el manager Germán Mesa, que marcha invicto (2-0) y está peleando el pase a los cuartos de final, pero la escuadra antillana no parece tener lo suficiente para enfrentarse exitosamente con grandes potencias para poder llegar a las instancias finales de la competencia.

La historia pudo ser otra. En 2025 Cuba tuvo a 25 representantes en el roster del Opening Day de las Grandes Ligas - y algunos en plan de estrellas, como el cerrador Aroldis Chapman entre muchos otros -, lo que deja ver la gran profundidad que pudo haber tenido el roster de Mesa si el escenario fuese diferente.

🇨🇺⚾ Luis Robert jugó con Cuba en el Clásico Mundial 2023, pero en entrevista con Pelota Cubana USA habló específicamente sobre el Clásico del 2026 y fue contundente:



🗣️ “Mientras no estén todos, no juego más en el equipo Cuba.”



El estelar jardinero dejó claro que no volverá…

¿Por qué no juegan todos los MLB de Cuba con la selección?

Hay varias respuestas a esta pregunta y la mayoría parte de un mismo punto: la política. La dictadura cubana de más de 60 años ha provocado el exilio de muchas familias y la deserción de varios deportistas, incluyendo un gran número de jugadores de béisbol.

Muchos de ellos están vetados por deserción por la Federación Cubana de Béisbol, como José “Candelita” Iglesias, Adolis García (abandonó su contrato en Asia) y Lourdes Gurriel Jr. Chapman está en este grupo, pero además ha dejado saber que no jugará para la federación mientras se mantenga la dictadura. Porque este es otro caso: peloteros negados a estar vinculados con la federación como Yordan Álvarez, el slugger de Houston Astros, que ha asegurado que no participará hasta que todos los jugadores cubanos tengan libertad de unirse a la selección.

El jardinero de Los Angeles Dodgers, Andy Pages, había aceptado a jugar en 2026, pero en diciembre avisó que no estaría disponible. Finalmente, hay otro elemento de análisis: jugadores que estuvieron con la selección en 2023, como Luis Robert Jr., que mostró su descontento por “la falta de inclusión de todos los jugadores cubanos”. Y hay jugadores cubanoamericanos como Zach Neto a los que la federación no ha querido considerar.

¿Qué peloteros de MLB han jugado antes con Cuba?

Robert y Moncada fueron parte del llamado “Team Asere” de 2023, que también tuvo a jugadores del sistema MLB como Andy Ibáñez (Detroit Tigers), Yoan López (New York Mets), Roenis Elías (Chicago Cubs) y Luis Miguel Romero (Athletics).

¿Qué grandeligas juegan con Cuba en el Clásico Mundial 2026?

En esta edición de Clásico el único jugador en roster activo de MLB es el antesalista de Los Angeles Angels, Yoán Moncada. El lanzador de ligas menores Naykel Cruz estaba convocado para el roster de 2026, pero el seguro no aprobó su participación.

¿Qué tendría que pasar para que jueguen más MLB cubanos en la selección en el futuro?

Un cambio político en Cuba parece ser la única opción viable para garantizar la participación de los jugadores de MLB en la selección para el Clásico Mundial de Béisbol. En caso de no llegar a eso, se necesitaría una apertura total de la federación en la que acepten incluir a los jugadores que desertaron o abandonaron contratos y también a los nacidos fuera de Cuba, pero con padres o abuelos cubanos.

Así sería lineup de Cuba con todos sus jugadores de MLB

Jugador Posición Zach Neto Campocorto Yandy Díaz Primera base Yordan Álvarez Bateador designado Luis Robert Jr. Jardinero central Nolan Arenado Tercera base Adolis García Jardinero derecho Randy Arozarena Jardinero izquierdo Romy González Segunda base Edgar Quero Receptor

