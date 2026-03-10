Sports Illustrated

Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Canadá vs. Puerto Rico en TV, streaming y lineups

La selección norteamericana se juega la vida ante un equipo boricua que ya aseguró su boleto a Houston para los cuartos de final
Mariana Moreno
Puerto Rico sigue contando con Edwin Diaz en el Clásico Mundial
Puerto Rico sigue contando con Edwin Diaz en el Clásico Mundial | Sam Navarro-Imagn Images

Puerto Rico, con su tercer triunfo en tres presentaciones, cumplió su primer objetivo en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol al inscribir su nombre entre las selecciones clasificadas a los cuartos de final, pero han advertido que no bajarán la intensidad en el choque que le queda.

Uno de ellos es el de este martes contra una escuadra de Canadá (1-1) que está necesitada de una victoria para mantenerse con vida en un grupo que ha sido tan parejo como se esperaba.

“Hay que ganar el juego. Estamos jugando buena pelota”, declaró Edwin Díaz el lunes, tras apuntarse el juego salvado ante Cuba. “El momentum que tenemos es muy importante. Los muchachos están lanzando súper bien y la ofensiva está haciendo el trabajo con buenos turnos y la defensa ha estado increíble. Creo que si venimos a jugar como lo hicimos en los últimos tres partidos, vamos a estar bien”.

Para este choque el manager de Canadá, Ernie Whitt, ha anunciado como abridor al derecho Jordan Balazovic, que lanzó en Grandes Ligas con Minnesota Twins y luego ha hecho carrera en el béisbol asiático.

Por su parte, Yadier Molina le dará la bola para la apertura a José De León, con la esperanza de conseguir un triunfo que los afirme como líderes del Grupo A y los ayude a evitar a Estados Unidos la próxima ronda.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Canadá vs. Puerto Rico?

  • Ciudad: San Juan, Puerto Rico.
  • Fecha: 10 de marzo.
  • Hora: 7:00 p.m. (Este de USA; 8:00 p.m. (México DF).
  • Estadio: Hiram Bithorn.

¿Cómo se podrá ver el Canadá vs. Puerto Rico en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Puerto Rico

WAPA Deportes, ESPN

Disney+

Canadá

Sportsnet (en inglés) y TVA Sports (en francés)

--

Estados Unidos

Tubi

FOX App

México

Televisa, ESPN

Disney+

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+

Últimas noticias de Canadá

  • Los canadienses trabajarían la defensa en su jornada libre del lunes, después de que el manager reconociera el peso de este factor en su última derrota. “Tienes que jugar este juego limpio”, dijo Ernie Whitt en una conferencia de prensa. “No se pueden dar salidas adicionales y las pagamos esta noche”.
  • Entre los jugadores más destacados de Canadá ha estado el prospecto top Owen Cassie, promesa número 50 de MLB y top 3 con Miami Marlins. “Nuestra alineación del 1 al 9 es letal”, dijo Cassie. “Los lanzadores nunca tienen un respiro. Eventualmente vamos a abrirnos paso, y lo demostramos ante Colombia”.

Últimas noticias de Puerto Rico

  • Este lunes y por segundo juego consecutivo, la escuadra de Puerto Rico tuvo que esperar por una demora por lluvia que esta vez fue de una hora y 13 minutos antes de que comenzara el encuentro.
  • Martín Maldonado no se confía de sus rivales del choque de este martes. “Sabemos que Canadá es un rival fuerte con muchos peloteros de experiencia. Hay que hacer nuestro juego para ir a Houston en primer lugar. No esperamos nada menos que salir a jugar desde el primer inning en busca de esa victoria”, aseguró.

Posibles lineup de Canadá y Puerto Rico

Canadá

Jugador

Posición

Edouard Julien

Bateador designado

Abraham Toro

Tercera base

Josh Naylor

Primera base

Tyler O'Neill

Jardinero derecho

Tyler Black

Segunda base

Otto López

Campocorto

Jared Young

Jardinero izquierdo

Bo Naylor

Receptor

Denzel Clarke

Jardinero central

Puerto Rico

Jugador

Posición

Willie Castro

Segunda base

Heliot Ramos

Jardinero izquierdo

Nolan Arenado

Tercera base

Carlos Cortés

Jardinero derecho

Darrell Hernáiz

Campocorto

Eddie Rosario

Bateador designado

Emmanuel Rivera

Primera base

Martín Maldonado

Receptor

Bryan Torres

Jardinero central

