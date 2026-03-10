Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Canadá vs. Puerto Rico en TV, streaming y lineups

Puerto Rico, con su tercer triunfo en tres presentaciones, cumplió su primer objetivo en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol al inscribir su nombre entre las selecciones clasificadas a los cuartos de final, pero han advertido que no bajarán la intensidad en el choque que le queda.

Uno de ellos es el de este martes contra una escuadra de Canadá (1-1) que está necesitada de una victoria para mantenerse con vida en un grupo que ha sido tan parejo como se esperaba.

“Hay que ganar el juego. Estamos jugando buena pelota”, declaró Edwin Díaz el lunes, tras apuntarse el juego salvado ante Cuba. “El momentum que tenemos es muy importante. Los muchachos están lanzando súper bien y la ofensiva está haciendo el trabajo con buenos turnos y la defensa ha estado increíble. Creo que si venimos a jugar como lo hicimos en los últimos tres partidos, vamos a estar bien”.

Josh Naylor throws to his brother Bo Naylor to get the runner out at home in the first! pic.twitter.com/sFmL5pkWjU — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 7, 2026

Para este choque el manager de Canadá, Ernie Whitt, ha anunciado como abridor al derecho Jordan Balazovic, que lanzó en Grandes Ligas con Minnesota Twins y luego ha hecho carrera en el béisbol asiático.

Por su parte, Yadier Molina le dará la bola para la apertura a José De León, con la esperanza de conseguir un triunfo que los afirme como líderes del Grupo A y los ayude a evitar a Estados Unidos la próxima ronda.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Canadá vs. Puerto Rico?

Ciudad: San Juan, Puerto Rico.

Fecha: 10 de marzo.

Hora: 7:00 p.m. (Este de USA; 8:00 p.m. (México DF).

Estadio: Hiram Bithorn.

¿Cómo se podrá ver el Canadá vs. Puerto Rico en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Puerto Rico WAPA Deportes, ESPN Disney+ Canadá Sportsnet (en inglés) y TVA Sports (en francés) -- Estados Unidos Tubi FOX App México Televisa, ESPN Disney+ América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de Canadá

Los canadienses trabajarían la defensa en su jornada libre del lunes, después de que el manager reconociera el peso de este factor en su última derrota. “Tienes que jugar este juego limpio”, dijo Ernie Whitt en una conferencia de prensa. “No se pueden dar salidas adicionales y las pagamos esta noche”.

Entre los jugadores más destacados de Canadá ha estado el prospecto top Owen Cassie, promesa número 50 de MLB y top 3 con Miami Marlins. “Nuestra alineación del 1 al 9 es letal”, dijo Cassie. “Los lanzadores nunca tienen un respiro. Eventualmente vamos a abrirnos paso, y lo demostramos ante Colombia”.

Últimas noticias de Puerto Rico

Este lunes y por segundo juego consecutivo, la escuadra de Puerto Rico tuvo que esperar por una demora por lluvia que esta vez fue de una hora y 13 minutos antes de que comenzara el encuentro.

Martín Maldonado no se confía de sus rivales del choque de este martes. “Sabemos que Canadá es un rival fuerte con muchos peloteros de experiencia. Hay que hacer nuestro juego para ir a Houston en primer lugar. No esperamos nada menos que salir a jugar desde el primer inning en busca de esa victoria”, aseguró.

Posibles lineup de Canadá y Puerto Rico

Canadá

Jugador Posición Edouard Julien Bateador designado Abraham Toro Tercera base Josh Naylor Primera base Tyler O'Neill Jardinero derecho Tyler Black Segunda base Otto López Campocorto Jared Young Jardinero izquierdo Bo Naylor Receptor Denzel Clarke Jardinero central

Puerto Rico

Jugador Posición Willie Castro Segunda base Heliot Ramos Jardinero izquierdo Nolan Arenado Tercera base Carlos Cortés Jardinero derecho Darrell Hernáiz Campocorto Eddie Rosario Bateador designado Emmanuel Rivera Primera base Martín Maldonado Receptor Bryan Torres Jardinero central

