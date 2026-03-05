¿Por qué Kiké Hernández no jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026?

Mucho antes de que supieran que no podrían tener a Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, la selección de Puerto Rico ya había recibido una mala noticia. Desde finales de 2025 sabían que Kiké Hernández tampoco estaba disponible para jugar con el equipo.

Sin embargo, el utility de Los Angeles Dodgers -que acaba de ser papá por segunda vez- se las arregló para ser parte de la fiesta en el Hiram Bithorn de San Juan. Se decoloró el cabello, dejó el campamento de primavera de los bicampeones de la Serie Mundial de MLB y voló a su país para uniformarse con el Team Rubio.

Nuestro gerente general Carlos Beltrán confirmó que Kike Hernández acompañará a #LosNuestros desde mañana jueves. — Federación de Béisbol 🇵🇷 (@BeisbolPR) March 4, 2026

La información la confirmó el gerente de la selección de Puerto Rico, Carlos Beltrán, que apuntó que lo esperaban desde el jueves, un día antes del primer choque de los boricuas en el Grupo A del Clásico.

“Creo que Kiké trae energía que es algo súper importante, algo que lo distingue y lo ha distinguido durante toda su carrera”, dijo Beltrán a la prensa puertorriqueña. “Creo que es positivo para los muchachos jóvenes también tener una presencia como la suya en el dugout y en el clubhouse. Así que estamos contentos de darle la bienvenida a Kiké y por estar en Puerto Rico porque ya pronto se acerca esa noche en la cual vamos a recibir el cariño y el apoyo de nuestro pueblo”.

¿Cuál es la lesión de Kiké Hernández?

El jugador de 34 años de edad se está recuperando de una cirugía que tuvo a mediados de noviembre de 2025, un procedimiento para reparar un desgarro del tendón extensor del codo izquierdo que lo descartó para ser parte del roster de Puerto Rico en el Clásico Mundial.

Hernández declaró que había estado jugando con la lesión desde mayo. Se espera que se pierda al menos los dos primeros meses de la temporada 2026 con los Dodgers.

¿Por qué acompaña a Puerto Rico?

Kiké Hernández recibió una invitación de los miembros de la selección boricua para acompañarlos en la primera ronda del torneo, en la que Puerto Rico es sede del Grupo A.

El gerente Carlos Beltrán ofreció los detalles: “Me enteré que Sugar (Edwin Díaz) y Martín Maldonado le hicieron la invitación para que estuviese con el equipo de Puerto Rico, Kiké aceptó la invitación y va a estar allí con nosotros”.

¿Cuál es su nuevo contrato con los Dodgers?

Hernández ha jugado 12 años en las Grandes Ligas y en nueve de esas temporadas (en dos etapas) ha vestido el uniforme de Los Angeles Dodgers. Sumará una décima en 2026 tras firmar un contrato por un año y 4.5 millones de dólares como agente libre en el invierno.

Con los angelinos ha conquistado tres anillos de Serie Mundial. En 2025 disputó 92 partidos, 53 de ellos como titular, y bateó para promedios de .203/.255/.366. Sin embargo, su rol más importante es proporcionar versatilidad defensiva para el manager Dave Roberts.

¿Cómo le fue a Kiké Hernández en el Clásico Mundial pasado?

Kiké Hernández fue pieza clave para la selección de Puerto Rico en la edición 2017 del Clásico Mundial, en el que alcanzaron su segundo subcampeonato. Regresó con la escuadra boricua para el torneo de 2023 y dejó una línea ofensiva de .300/.391/.400, con OPS de .791, 6 hits, 2 dobles y 4 carreras impulsadas.

