Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Colombia vs. Canadá en TV, streaming y lineups

Cada juego es vital en el Grupo A, por lo que colombianos y canadienses se toman en serio el choque que abre la segunda jornada en Puerto Rico
Mariana Moreno|
Denzel Clarke estará el el outfield de Canadá contra Colombia
Denzel Clarke estará el el outfield de Canadá contra Colombia | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Canadá y Colombia tienen historia en el Clásico Mundial de Béisbol y llegó la hora de arreglar cuentas. Tienen una cita este sábado en San Juan de Puerto Rico en un duelo que abre las acciones de la segunda jornada del Grupo A.

En la edición de 2023 los norteamericanos ganaron con blanqueo, pero antes, en 2017, fueron los jugadores de Colombia los que celebraron al llevarse un triunfo histórico por ser el primero para la selección en un Clásico Mundial. Hay más que honor en juego en este choque, pues ambas escuadras saben que será a muerte la lucha por un boleto a los cuartos de final y que cada victoria cuenta.

El lanzador derecho de los Arizona Diamondbacks, Michael Soroka, es el abridor anunciado por Canadá para este partido, Por su parte, el turno en la rotación del manager colombiano José Mosquera le corresponde al zurdo nacido en Venezuela, Adrián Almeida.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Colombia vs. Canadá?

  • Ciudad: San Juan, Puerto Rico.
  • Fecha: 7 de marzo.
  • Hora: 11:00 a.m. (Este de USA; 10:00 a.m. (México DF).
  • Estadio: Hiram Bithorn.

¿Cómo se podrá ver el Colombia vs. Canadá en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Colombia

ESPN

Disney+

Canadá

Sportsnet (en inglés) y TVA Sports (en francés)

--

México

Televisa, ESPN

Disney+

Estados Unidos

FS2, Fox Deportes

FOX App

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+

Últimas noticias de Colombia

  • El manager José Mosquera tiene confianza en que su equipo conseguirá sobreponerse a las ausencias importantes que sufrió a última hora, tanto en el pitcheo como la baja del receptor Jorge Alfaro. “Hemos tenido bajas considerables, pero esto es parte del proceso. Todo el mundo está en la misma posición y creemos que con lo que tenemos vamos a competir y confío mucho en el grupo para poder superar esas bajas. Van a dejar todo en el terreno”.
  • Colombia consiguió victorias en cada una de sus primeras dos participaciones en el Clásico Mundial ante Canadá (en la edición de 2017) y México (en el torneo de 2023), pero nunca ha podido celebrar la clasificación a la segunda ronda.

Últimas noticias de Canadá

  • En Canadá esperan que la Serie Mundial en Toronto y ahora esta participación en el Clásico Mundial sea el impulso que necesita el béisbol en ese país. “Creo que esto demuestra que el béisbol canadiense definitivamente va por buen camino”, dijo Bo Naylor, de Cleveland Guardians, al portal de MLB. “Tenemos a muchos que están aquí por las razones correctas y que están en un muy buen momento de sus carreras. Obviamente, esperamos que esto sirva como un buen ejemplo para los beisbolistas canadienses de que hay futuro en este deporte”.

Lineups probables de Colombia y Canadá

Colombia

Jugador

Posición

Michael Arroyo

Bateador designado

Reynaldo Rodríguez

Primera base

Harold Ramírez

Jardinero izquierdo

Gio Urshela

Tercera base

Donovan Solano

Segunda base

Gustavo Campero

Jardinero derecho

Carlos Martínez

Receptor

Dayan Frías

Campocorto

Brayan Buelvas

Jardinero central

Canadá

Jugador

Posición

Edouard Julien

Bateador designado

Abraham Toro

Tercera base

Josh Naylor

Primera base

Tyler O'Neill

Jardinero derecho

Tyler Black

Segunda base

Otto López

Campocorto

Jared Young

Jardinero izquierdo

Bo Naylor

Receptor

Denzel Clarke

Jardinero central

