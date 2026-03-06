Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Colombia vs. Canadá en TV, streaming y lineups

Canadá y Colombia tienen historia en el Clásico Mundial de Béisbol y llegó la hora de arreglar cuentas. Tienen una cita este sábado en San Juan de Puerto Rico en un duelo que abre las acciones de la segunda jornada del Grupo A.

En la edición de 2023 los norteamericanos ganaron con blanqueo, pero antes, en 2017, fueron los jugadores de Colombia los que celebraron al llevarse un triunfo histórico por ser el primero para la selección en un Clásico Mundial. Hay más que honor en juego en este choque, pues ambas escuadras saben que será a muerte la lucha por un boleto a los cuartos de final y que cada victoria cuenta.

El lanzador derecho de los Arizona Diamondbacks, Michael Soroka, es el abridor anunciado por Canadá para este partido, Por su parte, el turno en la rotación del manager colombiano José Mosquera le corresponde al zurdo nacido en Venezuela, Adrián Almeida.

⚾🇨🇴 ¡Se acerca el debut de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026!



Colombia comparte grupo con Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá. 🔥



Lee la nota completa aquí 👇https://t.co/eerOEb0kK8 pic.twitter.com/n3wP3WKkqh — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) March 5, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Colombia vs. Canadá?

Ciudad: San Juan, Puerto Rico.

Fecha: 7 de marzo.

Hora: 11:00 a.m. (Este de USA; 10:00 a.m. (México DF).

Estadio: Hiram Bithorn.

¿Cómo se podrá ver el Colombia vs. Canadá en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Colombia ESPN Disney+ Canadá Sportsnet (en inglés) y TVA Sports (en francés) -- México Televisa, ESPN Disney+ Estados Unidos FS2, Fox Deportes FOX App América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de Colombia

El manager José Mosquera tiene confianza en que su equipo conseguirá sobreponerse a las ausencias importantes que sufrió a última hora, tanto en el pitcheo como la baja del receptor Jorge Alfaro. “Hemos tenido bajas considerables, pero esto es parte del proceso. Todo el mundo está en la misma posición y creemos que con lo que tenemos vamos a competir y confío mucho en el grupo para poder superar esas bajas. Van a dejar todo en el terreno”.

Colombia consiguió victorias en cada una de sus primeras dos participaciones en el Clásico Mundial ante Canadá (en la edición de 2017) y México (en el torneo de 2023), pero nunca ha podido celebrar la clasificación a la segunda ronda.

Últimas noticias de Canadá

En Canadá esperan que la Serie Mundial en Toronto y ahora esta participación en el Clásico Mundial sea el impulso que necesita el béisbol en ese país. “Creo que esto demuestra que el béisbol canadiense definitivamente va por buen camino”, dijo Bo Naylor, de Cleveland Guardians, al portal de MLB. “Tenemos a muchos que están aquí por las razones correctas y que están en un muy buen momento de sus carreras. Obviamente, esperamos que esto sirva como un buen ejemplo para los beisbolistas canadienses de que hay futuro en este deporte”.

Lineups probables de Colombia y Canadá

Colombia

Jugador Posición Michael Arroyo Bateador designado Reynaldo Rodríguez Primera base Harold Ramírez Jardinero izquierdo Gio Urshela Tercera base Donovan Solano Segunda base Gustavo Campero Jardinero derecho Carlos Martínez Receptor Dayan Frías Campocorto Brayan Buelvas Jardinero central

Canadá

Jugador Posición Edouard Julien Bateador designado Abraham Toro Tercera base Josh Naylor Primera base Tyler O'Neill Jardinero derecho Tyler Black Segunda base Otto López Campocorto Jared Young Jardinero izquierdo Bo Naylor Receptor Denzel Clarke Jardinero central

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol