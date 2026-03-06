Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Colombia vs. Canadá en TV, streaming y lineups
Canadá y Colombia tienen historia en el Clásico Mundial de Béisbol y llegó la hora de arreglar cuentas. Tienen una cita este sábado en San Juan de Puerto Rico en un duelo que abre las acciones de la segunda jornada del Grupo A.
En la edición de 2023 los norteamericanos ganaron con blanqueo, pero antes, en 2017, fueron los jugadores de Colombia los que celebraron al llevarse un triunfo histórico por ser el primero para la selección en un Clásico Mundial. Hay más que honor en juego en este choque, pues ambas escuadras saben que será a muerte la lucha por un boleto a los cuartos de final y que cada victoria cuenta.
El lanzador derecho de los Arizona Diamondbacks, Michael Soroka, es el abridor anunciado por Canadá para este partido, Por su parte, el turno en la rotación del manager colombiano José Mosquera le corresponde al zurdo nacido en Venezuela, Adrián Almeida.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Colombia vs. Canadá?
- Ciudad: San Juan, Puerto Rico.
- Fecha: 7 de marzo.
- Hora: 11:00 a.m. (Este de USA; 10:00 a.m. (México DF).
- Estadio: Hiram Bithorn.
¿Cómo se podrá ver el Colombia vs. Canadá en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Colombia
ESPN
Disney+
Canadá
Sportsnet (en inglés) y TVA Sports (en francés)
--
México
Televisa, ESPN
Disney+
Estados Unidos
FS2, Fox Deportes
FOX App
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+
Últimas noticias de Colombia
- El manager José Mosquera tiene confianza en que su equipo conseguirá sobreponerse a las ausencias importantes que sufrió a última hora, tanto en el pitcheo como la baja del receptor Jorge Alfaro. “Hemos tenido bajas considerables, pero esto es parte del proceso. Todo el mundo está en la misma posición y creemos que con lo que tenemos vamos a competir y confío mucho en el grupo para poder superar esas bajas. Van a dejar todo en el terreno”.
- Colombia consiguió victorias en cada una de sus primeras dos participaciones en el Clásico Mundial ante Canadá (en la edición de 2017) y México (en el torneo de 2023), pero nunca ha podido celebrar la clasificación a la segunda ronda.
Últimas noticias de Canadá
- En Canadá esperan que la Serie Mundial en Toronto y ahora esta participación en el Clásico Mundial sea el impulso que necesita el béisbol en ese país. “Creo que esto demuestra que el béisbol canadiense definitivamente va por buen camino”, dijo Bo Naylor, de Cleveland Guardians, al portal de MLB. “Tenemos a muchos que están aquí por las razones correctas y que están en un muy buen momento de sus carreras. Obviamente, esperamos que esto sirva como un buen ejemplo para los beisbolistas canadienses de que hay futuro en este deporte”.
Lineups probables de Colombia y Canadá
Colombia
Jugador
Posición
Michael Arroyo
Bateador designado
Reynaldo Rodríguez
Primera base
Harold Ramírez
Jardinero izquierdo
Gio Urshela
Tercera base
Donovan Solano
Segunda base
Gustavo Campero
Jardinero derecho
Carlos Martínez
Receptor
Dayan Frías
Campocorto
Brayan Buelvas
Jardinero central
Canadá
Jugador
Posición
Edouard Julien
Bateador designado
Abraham Toro
Tercera base
Josh Naylor
Primera base
Tyler O'Neill
Jardinero derecho
Tyler Black
Segunda base
Otto López
Campocorto
Jared Young
Jardinero izquierdo
Bo Naylor
Receptor
Denzel Clarke
Jardinero central
Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.