¿Qué jugadores pueden unirse a Colombia en la segunda ronda del Clásico Mundial 2026?

La selección de Colombia se siente lista para dar, al fin, el paso que confirme el buen momento de su béisbol. Y espera que eso suceda en el Clásico Mundial, donde nunca ha podido pasar de la primera ronda.

Dirigidos por el manager José Mosquera, los colombianos llegan ilusionados por el triunfo ante México en 2023 y la conquista de la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de ese año. La experiencia de varios jugadores de MLB como Gio Urshela y José Quintana puede serles de utilidad en el Grupo A de esta edición del torneo.

Han tenido algunas bajas de última hora, como el veterano receptor Elías Díaz y Tyron Guerrero, que eligieron quedarse en los campos de entrenamiento a los que fueron invitados con la esperanza de hacer el roster para el Opening Day de las Grandes Ligas.

🇨🇴🤩ROSTER OFICIAL DE COLOMBIA AL CLÁSICO MUNDIAL 2026 🤩🇨🇴#Todossomoscombia🇨🇴 pic.twitter.com/QLOuKP5CA7 — Federación Colombiana de Béisbol (@FCBeisbol) February 6, 2026

El problema para Mosquera es que está en una situación precaria y si llega a conseguir esa histórica clasificación a cuartos de final, su reserva no tiene profundidad. Necesitan en Colombia que no haya lesiones en el cuerpo de lanzadores para no verse en aprietos.

Las normas del Clásico Mundial establecen que cada selección puede inscribir un máximo de seis lanzadores que estarán disponibles para reforzar la plantilla una vez superada la fase de grupos. Pero en el cuerpo técnico colombiano apenas apuntaron a tres serpentineros, todos derechos.

Entre ellos está el relevista de 21 años de edad Sean Paul Liñán, un prospecto que estuvo entre las 100 mejores promesas de MLB en la clasificación de 2025 y que pasó de Los Angeles Dodgers a los Washington Nationals antes de la fecha límite de cambios de la temporada pasada.

Los otros son Julio Vivas (venezolano de 32 años de edad que jugó en la LVBP y en México en la zafra 2025-2026) y Ezequiel Zabaleta, de 30 años de edad y que fue parte de la selección que jugó la Copa América Panamá 2025 y también disputo la Serie de Las Américas en Caracas, en febrero, con los Caimanes de Barranquilla.

¿Qué establece la regla del Clásico Mundial para el pool de reserva?

La reserva de lanzadores tiene algunas normativas. En el portal de MLB las explican con claridad:

Cada federación puede inscribir hasta a seis lanzadores en la lista de reserva “para ser convocados después de la primera ronda”.

Las selecciones nacionales “pueden reemplazar hasta cuatro lanzadores después de la primera ronda y hasta dos después de los cuartos de final”. De acuerdo con la regla “estos jugadores pueden reemplazar a uno de los cuatro lanzadores que el equipo había marcado previamente como posibles suplentes”.

Los jugadores que pueden unirse a Colombia en la segunda ronda del Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Sean Liñán Lanzador derecho Julio Vivas Lanzador derecho Ezequiel Zabaleta Lanzador derecho

