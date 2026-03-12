Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Corea del Sur vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su etapa más emocionante: las rondas del KO. Pues el duelo de este viernes entre Corea del Sur y República Dominicana por los cuartos de final será una prueba de ello.

En efecto, el IoanDepot park de Miami atestiguará a dos selecciones con aspiraciones reales de avanzar a semifinales, ya que, por un lado, la novena asiática logró sobrevivir a un grupo competitivo, mientras que los poderosos caribeños dominaron la primera fase con autoridad.

Dominicana arriba a la etapa de los mejores ocho del Clásico Mundial tras firmar una actuación perfecta en el Grupo D, donde terminó con récord de 4-0, gracias a superar a rivales como Nicaragua, Países Bajos, Israel y la talentosa Venezuela, de la mano de una feroz ofensiva que totalizó 41 carreras anotadas, la mejor cifra de lo que va de justa.

Por su parte, Corea del Sur avanzó de segunda en el segmento C, después de un cierre dramático en el que registró foja de 2-2 y obtuvo el boleto a cuartos debido al criterio de desempate (diferencial de rayitas frente a Australia y China Taipéi). De ese modo, los dirigidos por Ji-Hyun Ryu actuarán en dicha ronda por primera vez desde 2009.

El ganador de esta llave rivalizará en semis ante quien salga airoso del otro choque del viernes en este WBC, Estados Unidos o Canadá.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Corea del Sur vs. República Dominicana?

Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.

Fecha: 13 de marzo.

Hora: 6:30 p.m. (Este de USA); 5:30 p.m. (México DF).

Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el Corea del Sur vs. República Dominicana en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Fox Sports (FS1) y Fox Deportes (castellano) FOX App, FuboTV y Hulu + Live TV

México Imagen TV y ESPN ViX y Disney+ República Dominicana VTV32, Teleantillas 10 y Coral 39 Disney+ Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ Corea del Sur SBS, KBS y MBC Naver

Últimas noticias de Corea del Sur

Aunque el dirigente Ji-Hyun Ryu no lo ha hecho oficial, diversos medios creen que Hyeong Jun So abrirá en este crucial encuentro versus Dominicana. El diestro lanzó 3.0 actos en blanco contra República Checa durante el estreno de su país en el actual certamen, el pasado 5 de marzo.

Es probable que el infielder Hyeseong Kim no vuelva accionar con los asiáticos en este evento, ya que sufrió una lesión en su mano durante la primera fase, lo que trajo preocupación en su franquicia de MLB, Los Angeles Dodgers.

Últimas noticias de República Dominicana

El manager quisqueyano, Albert Pujols, confirmó al zurdo Christopher Sánchez para iniciar el juego ante los surcoreanos. El as de los Philadelphia Phillies no lució bien en su debut en el Clásico, el viernes anterior versus Israel, dado que aceptó tres anotaciones en 1.1 entradas (20.25 EFE).

Entretanto, Pujols confirmó en conferencia de prensa que mantendrá el lineup que castigó a Venezuela en el último desafío de la fase de grupos.

Lineups probables de Corea del Sur y República Dominicana

Corea del Sur

Jugador Posición Do Yeong Kim Tercera base Jahmai Jones Jardinero izquierdo Jung Hoo Lee Jardinero central Hyun Min Ahn Jardinero derecho Bo Gyeong Moon Bateador designado Si Hwan Roh Primera base Ju Won Kim Campocorto Dong Won Park Receptor Min Jae Shin Segunda base

República Dominicana

Jugador Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero derecho Ketel Marte Segunda base Juan Soto Jardinero izquierdo Vladimir Guerrero Jr. Primera base Manny Machado Tercera base Junior Caminero Bateador designado Julio Rodríguez Jardinero central Austin Wells Receptor Geraldo Perdomo Geraldo Perdomo

