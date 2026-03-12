Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Corea del Sur vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su etapa más emocionante: las rondas del KO. Pues el duelo de este viernes entre Corea del Sur y República Dominicana por los cuartos de final será una prueba de ello.
En efecto, el IoanDepot park de Miami atestiguará a dos selecciones con aspiraciones reales de avanzar a semifinales, ya que, por un lado, la novena asiática logró sobrevivir a un grupo competitivo, mientras que los poderosos caribeños dominaron la primera fase con autoridad.
Dominicana arriba a la etapa de los mejores ocho del Clásico Mundial tras firmar una actuación perfecta en el Grupo D, donde terminó con récord de 4-0, gracias a superar a rivales como Nicaragua, Países Bajos, Israel y la talentosa Venezuela, de la mano de una feroz ofensiva que totalizó 41 carreras anotadas, la mejor cifra de lo que va de justa.
Por su parte, Corea del Sur avanzó de segunda en el segmento C, después de un cierre dramático en el que registró foja de 2-2 y obtuvo el boleto a cuartos debido al criterio de desempate (diferencial de rayitas frente a Australia y China Taipéi). De ese modo, los dirigidos por Ji-Hyun Ryu actuarán en dicha ronda por primera vez desde 2009.
El ganador de esta llave rivalizará en semis ante quien salga airoso del otro choque del viernes en este WBC, Estados Unidos o Canadá.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Corea del Sur vs. República Dominicana?
- Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.
- Fecha: 13 de marzo.
- Hora: 6:30 p.m. (Este de USA); 5:30 p.m. (México DF).
- Estadio: loanDepot park.
¿Cómo se podrá ver el Corea del Sur vs. República Dominicana en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Fox Sports (FS1) y Fox Deportes (castellano)
FOX App, FuboTV y Hulu + Live TV
México
Imagen TV y ESPN
ViX y Disney+
República Dominicana
VTV32, Teleantillas 10 y Coral 39
Disney+
Resto de Latinoamérica
ESPN
Disney+
Corea del Sur
SBS, KBS y MBC
Naver
Últimas noticias de Corea del Sur
- Aunque el dirigente Ji-Hyun Ryu no lo ha hecho oficial, diversos medios creen que Hyeong Jun So abrirá en este crucial encuentro versus Dominicana. El diestro lanzó 3.0 actos en blanco contra República Checa durante el estreno de su país en el actual certamen, el pasado 5 de marzo.
- Es probable que el infielder Hyeseong Kim no vuelva accionar con los asiáticos en este evento, ya que sufrió una lesión en su mano durante la primera fase, lo que trajo preocupación en su franquicia de MLB, Los Angeles Dodgers.
Últimas noticias de República Dominicana
- El manager quisqueyano, Albert Pujols, confirmó al zurdo Christopher Sánchez para iniciar el juego ante los surcoreanos. El as de los Philadelphia Phillies no lució bien en su debut en el Clásico, el viernes anterior versus Israel, dado que aceptó tres anotaciones en 1.1 entradas (20.25 EFE).
- Entretanto, Pujols confirmó en conferencia de prensa que mantendrá el lineup que castigó a Venezuela en el último desafío de la fase de grupos.
Lineups probables de Corea del Sur y República Dominicana
Corea del Sur
Jugador
Posición
Do Yeong Kim
Tercera base
Jahmai Jones
Jardinero izquierdo
Jung Hoo Lee
Jardinero central
Hyun Min Ahn
Jardinero derecho
Bo Gyeong Moon
Bateador designado
Si Hwan Roh
Primera base
Ju Won Kim
Campocorto
Dong Won Park
Receptor
Min Jae Shin
Segunda base
República Dominicana
Jugador
Posición
Fernando Tatís Jr.
Jardinero derecho
Ketel Marte
Segunda base
Juan Soto
Jardinero izquierdo
Vladimir Guerrero Jr.
Primera base
Manny Machado
Tercera base
Junior Caminero
Bateador designado
Julio Rodríguez
Jardinero central
Austin Wells
Receptor
Geraldo Perdomo
