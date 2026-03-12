Sports Illustrated

Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Corea del Sur vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups

Los asiáticos tendrán que jugar su mejor béisbol para tener opciones de eliminar al encendido conjunto caribeño
John Griswold|
República Dominicana parte como favorita ante la selección de Corea del Sur en los cuartos de final del Clásico Mundial de 2026
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su etapa más emocionante: las rondas del KO. Pues el duelo de este viernes entre Corea del Sur y República Dominicana por los cuartos de final será una prueba de ello.

En efecto, el IoanDepot park de Miami atestiguará a dos selecciones con aspiraciones reales de avanzar a semifinales, ya que, por un lado, la novena asiática logró sobrevivir a un grupo competitivo, mientras que los poderosos caribeños dominaron la primera fase con autoridad.

Dominicana arriba a la etapa de los mejores ocho del Clásico Mundial tras firmar una actuación perfecta en el Grupo D, donde terminó con récord de 4-0, gracias a superar a rivales como Nicaragua, Países Bajos, Israel y la talentosa Venezuela, de la mano de una feroz ofensiva que totalizó 41 carreras anotadas, la mejor cifra de lo que va de justa.

Por su parte, Corea del Sur avanzó de segunda en el segmento C, después de un cierre dramático en el que registró foja de 2-2 y obtuvo el boleto a cuartos debido al criterio de desempate (diferencial de rayitas frente a Australia y China Taipéi). De ese modo, los dirigidos por Ji-Hyun Ryu actuarán en dicha ronda por primera vez desde 2009.

El ganador de esta llave rivalizará en semis ante quien salga airoso del otro choque del viernes en este WBC, Estados Unidos o Canadá.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Corea del Sur vs. República Dominicana?

  • Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.
  • Fecha: 13 de marzo.
  • Hora: 6:30 p.m. (Este de USA); 5:30 p.m. (México DF).
  • Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el Corea del Sur vs. República Dominicana en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

Fox Sports (FS1) y Fox Deportes (castellano)

FOX App, FuboTV y Hulu + Live TV

México

Imagen TV y ESPN

ViX y Disney+

República Dominicana

VTV32, Teleantillas 10 y Coral 39

Disney+

Resto de Latinoamérica

ESPN

Disney+

Corea del Sur

SBS, KBS y MBC

Naver

Últimas noticias de Corea del Sur

  • Aunque el dirigente Ji-Hyun Ryu no lo ha hecho oficial, diversos medios creen que Hyeong Jun So abrirá en este crucial encuentro versus Dominicana. El diestro lanzó 3.0 actos en blanco contra República Checa durante el estreno de su país en el actual certamen, el pasado 5 de marzo.
  • Es probable que el infielder Hyeseong Kim no vuelva accionar con los asiáticos en este evento, ya que sufrió una lesión en su mano durante la primera fase, lo que trajo preocupación en su franquicia de MLB, Los Angeles Dodgers.

Últimas noticias de República Dominicana

  • El manager quisqueyano, Albert Pujols, confirmó al zurdo Christopher Sánchez para iniciar el juego ante los surcoreanos. El as de los Philadelphia Phillies no lució bien en su debut en el Clásico, el viernes anterior versus Israel, dado que aceptó tres anotaciones en 1.1 entradas (20.25 EFE).
  • Entretanto, Pujols confirmó en conferencia de prensa que mantendrá el lineup que castigó a Venezuela en el último desafío de la fase de grupos.

Lineups probables de Corea del Sur y República Dominicana

Corea del Sur

Jugador

Posición

Do Yeong Kim

Tercera base

Jahmai Jones

Jardinero izquierdo

Jung Hoo Lee

Jardinero central

Hyun Min Ahn

Jardinero derecho

Bo Gyeong Moon

Bateador designado

Si Hwan Roh

Primera base

Ju Won Kim

Campocorto

Dong Won Park

Receptor

Min Jae Shin

Segunda base

República Dominicana

Jugador

Posición

Fernando Tatís Jr.

Jardinero derecho

Ketel Marte

Segunda base

Juan Soto

Jardinero izquierdo

Vladimir Guerrero Jr.

Primera base

Manny Machado

Tercera base

Junior Caminero

Bateador designado

Julio Rodríguez

Jardinero central

Austin Wells

Receptor

Geraldo Perdomo

