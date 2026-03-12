República Dominicana ratifica poderío ante Venezuela y clasifica primera de grupo a cuartos de final del Clásico

Juan Soto, Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatís Jr. encabezaron un despiadado ataque de 11 hits que, combinado con una sólida labor del bullpen, guio a República Dominicana a vencer a Venezuela 7x5 y finalizar primera de grupo con miras a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Los jonrones de Soto y Marte, ambos ante el abridor de los sudamericanos, Eduardo Rodríguez, antecedieron a la conexión de cuatro bases de Vladdy Jr., frente a los envíos de Eduard Bazardo, y a la del Niño Tatís contra Antonio Senzatela dentro de una novena quisqueyana que siempre estuvo en comando de las acciones en en Miami.

Por otro lado, el bullpen de los merengueros tapó la falencia del abridor Sandy Alcántara, castigado con tres rayitas en 3.0 episodios, para aceptar apenas dos anotaciones, ambas en la novena, en 6.0 capítulos.

TEAM DOMINICAN REPUBLIC HANGS ON TO WIN POOL D! pic.twitter.com/C8JWf4QudY — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Eso sí, el conjunto llanero tuvo el empate en la baja del noveno capítulo, luego de hacer dos carreras; sin embargo, Salvador Pérez bateó para dobleplay, con hombres en primera y tercera, ante Elvis Alvarado, para concluir el duelo.

¿Quiénes serán los rivales de República Dominicana y Venezuela en los cuartos de final del Clásico Mundial?

Una vez conocido que quisqueyanos y venezolanos, en ese orden, ocupan las dos plazas del segmento D para los cuartos de final del certamen en cuestión, ambas naciones ya saben quiénes serán sus próximos rivales.

Es que el combinado que dirige Albert Pujols chocará este viernes contra Corea del Sur, segunda del Grupo C, mientras que los de Omar López harán lo propio un día después (sábado) versus la Japón de Shohei Ohtani, primeros del C. Ambos juegos se escenificarán en el mismo IoanDepot park, en el sur de la Florida.

