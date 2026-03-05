Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Cuba vs. Panamá en TV, streaming y lineups
Dos viejos conocidos del béisbol del Caribe, Cuba y Panamá, abre fuegos en el Grupo A del Clásico Mundial 2026, con sede en San Juan de Puerto Rico. Llegan en busca de un triunfo que puede resultar clave en una llave en la que, apartando a los anfitriones, tiene competencia abierta.
La selección de Cuba, dirigida en esta ocasión por Germán Mesa, ha jugado todas las ediciones del torneo y viene de meterse en semifinales en la edición de 2023, en la que apaleó 14-3 a los panameños en la fase de grupos. Dos veces se han enfrentado y en ambas ocasiones el triunfo ha sido para los antillanos.
Habrá un duelo de abridores zurdos. El manager de Panamá, José Mayorga, tiene designado a Logan Allen, lanzador de Cleveland Guardians, para que haga la apertura de este juego, y por Cuba subirá al montículo Liván Moinelo, de 30 años de edad.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cuba vs. Panamá?
- Ciudad: San Juan, Puerto Rico.
- Fecha: 6 de marzo.
- Hora: 11:00 am hora del Este de USA, 10:00 am (México DF).
- Estadio: Hiram Bithorn
¿Cómo se podrá ver el Cuba vs. Panamá en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Panamá
Medcom, ESPN
Disney+
Cuba
Tele Rebelde
--
Estados Unidos
FOX Sports
FOX App
México
Televisa, ESPN
Disney+
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+
Últimas noticias de Panamá
- La escuadra de Panamá tiene en sus filas a jugadores de Grandes Ligas como los infielders José Caballero (New York Yankees) y Edmundo Sosa (Philadelphia Phillies), pero también al prospecto número 10 de la organización de los Baltimore Orioles, Enrique Bradfield Jr, que está ilusionado por jugar con el uniforme nacional en el Clásico Mundial 2026.
- Esta la cuarta participación en el Clásico para Panamá, y su manager José Mayorga dice que en esta ocasión llevan un grupo “competitivo y experimentado, sin complejos”. Sufrieron dos derrotas en los juegos de preparación y su cuerpo de lanzadores ofrece algunas dudas. Iván Herrera no pudo ser parte del grupo.
Últimas noticias de Cuba
- Los cubanos perdieron a última hora a los lanzadores Daviel Hurtado (lesionado) y Naykel Cruz (seguro denegado), y sus lugares en el roster fueron ocupados por el también serpentinero Armando Dueñas y el jugador de cuadro Christian Rodríguez.
- Se le negaron las visas a ocho miembros del staff de la selección cubana y desde organismos deportivos de la isla denuncian que la decisión “afecta su rendimiento”. Hay pronósticos que los ven como el equipo más débil de esta selección del Clásico.
Lineups probables de Panamá y Cuba
Panamá
Jugador
Posición
José Caballero
Campocorto
Allen Córdoba
Jardinero izquierdo
Edmundo Sosa
Tercera base
Miguel Amaya
Receptor
Johan Camargo
Primera base
José Ramos
Jardinero derecho
Christian Bethancourt
Bateador designado
Leo Jiménez
Segunda base
Enrique Bradfield Jr.
Jardinero central
Cuba
Jugador
Posición
Roel Santos
Jardinero central
Yoan Moncada
Tercera base
Malcom Núñez
Primera base
Alfredo Despaigne
Bateador designado
Omar Hernández
Receptor
Alexei Ramírez
Jardinero izquierdo
Leonel Moas
Jardinero derecho
Erisbel Arruebarruena
Campocorto
Yiddy Cappé
Segunda base
