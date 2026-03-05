Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Cuba vs. Panamá en TV, streaming y lineups

Dos viejos conocidos del béisbol del Caribe, Cuba y Panamá, abre fuegos en el Grupo A del Clásico Mundial 2026, con sede en San Juan de Puerto Rico. Llegan en busca de un triunfo que puede resultar clave en una llave en la que, apartando a los anfitriones, tiene competencia abierta.

La selección de Cuba, dirigida en esta ocasión por Germán Mesa, ha jugado todas las ediciones del torneo y viene de meterse en semifinales en la edición de 2023, en la que apaleó 14-3 a los panameños en la fase de grupos. Dos veces se han enfrentado y en ambas ocasiones el triunfo ha sido para los antillanos.

Habrá un duelo de abridores zurdos. El manager de Panamá, José Mayorga, tiene designado a Logan Allen, lanzador de Cleveland Guardians, para que haga la apertura de este juego, y por Cuba subirá al montículo Liván Moinelo, de 30 años de edad.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cuba vs. Panamá?

Ciudad: San Juan, Puerto Rico.

Fecha: 6 de marzo.

Hora: 11:00 am hora del Este de USA, 10:00 am (México DF).

Estadio: Hiram Bithorn

¿Cómo se podrá ver el Cuba vs. Panamá en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Panamá Medcom, ESPN Disney+ Cuba Tele Rebelde -- Estados Unidos FOX Sports FOX App México Televisa, ESPN Disney+ América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de Panamá

La escuadra de Panamá tiene en sus filas a jugadores de Grandes Ligas como los infielders José Caballero (New York Yankees) y Edmundo Sosa (Philadelphia Phillies), pero también al prospecto número 10 de la organización de los Baltimore Orioles, Enrique Bradfield Jr, que está ilusionado por jugar con el uniforme nacional en el Clásico Mundial 2026.

Esta la cuarta participación en el Clásico para Panamá, y su manager José Mayorga dice que en esta ocasión llevan un grupo “competitivo y experimentado, sin complejos”. Sufrieron dos derrotas en los juegos de preparación y su cuerpo de lanzadores ofrece algunas dudas. Iván Herrera no pudo ser parte del grupo.

Últimas noticias de Cuba

Los cubanos perdieron a última hora a los lanzadores Daviel Hurtado (lesionado) y Naykel Cruz (seguro denegado), y sus lugares en el roster fueron ocupados por el también serpentinero Armando Dueñas y el jugador de cuadro Christian Rodríguez.

Se le negaron las visas a ocho miembros del staff de la selección cubana y desde organismos deportivos de la isla denuncian que la decisión “afecta su rendimiento”. Hay pronósticos que los ven como el equipo más débil de esta selección del Clásico.

Lineups probables de Panamá y Cuba

Panamá

Jugador Posición José Caballero Campocorto Allen Córdoba Jardinero izquierdo Edmundo Sosa Tercera base Miguel Amaya Receptor Johan Camargo Primera base José Ramos Jardinero derecho Christian Bethancourt Bateador designado Leo Jiménez Segunda base Enrique Bradfield Jr. Jardinero central

Cuba

Jugador Posición Roel Santos Jardinero central Yoan Moncada Tercera base Malcom Núñez Primera base Alfredo Despaigne Bateador designado Omar Hernández Receptor Alexei Ramírez Jardinero izquierdo Leonel Moas Jardinero derecho Erisbel Arruebarruena Campocorto Yiddy Cappé Segunda base

