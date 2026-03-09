Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Cuba vs. Puerto Rico en TV, streaming y lineups
Después de una espera de 20 años, este lunes las selecciones de Cuba y Puerto Rico vuelven a chocar en el Clásico Mundial de Béisbol, en un duelo entre equipos invictos que puede ser crucial para definir al líder del Grupo A y asegurar el pase a los cuartos de final.
Los cubanos están callando algunas bocas con sus dos victorias consecutivas, después de que un análisis los ubicara como la escuadra más débil de esta edición del Clásico. A pesar de su buen desempeño tendrán que medirse ante una escuadra de Puerto Rico que no sólo tiene a varios jugadores de Grandes Ligas y un cuerpo técnico de primer nivel, sino que también cuenta a su favor con un público que ha hecho una fiesta en cada duelo en el Hiram Bithorn.
El manager de Cuba, Germán Mesa, anunció como su abridor de este importante encuentro al zurdo Julio Robaina, de 24 años de edad y quien perteneció a la organización de los Houston Astros hasta 2024. Después de ser dejado en libertad siguió su carrera en la Liga Mexicana de Béisbol y la LVBP.
Por su parte, Yadier Molina le dará la responsabilidad de esta apertura al derecho Elmer Rodríguez, el prospecto estrella de los New York Yankees que dejó una gran impresión en sus apariciones en el Spring Training.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cuba vs. Puerto Rico?
- Ciudad: San Juan, Puerto Rico.
- Fecha: 9 de marzo.
- Hora: 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm (México DF).
- Estadio: Hiram Bithorn.
¿Cómo se podrá ver el Cuba vs. Puerto Rico en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Cuba
Tele Rebelde
--
Puerto Rico
WAPA Deportes, ESPN
Disney+
México
Televisa, ESPN
Disney+
Estados Unidos
FS1
FOX App
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+
Últimas noticias de Cuba
- El jugador cubano Leonel Moas Jr. habló de la diferencia de nivel que ha encontrado en el pitcheo en el Clásico Mundial. “El cambio con respecto a la Serie Nacional es bastante grande, porque son lanzadores de buena velocidad casi todos y con más oficio”, dijo a Prensa Latina. “Dominan mejor la zona y tienen buenos lanzamientos de rompimiento”.
- Germán Mesa mostró confianza de que su equipo puede dominar a Puerto Rico en su próximo choque en el Clásico Mundial de 2026. “Nos vamos a apegar a un plan de trabajo que nos ha dado éxito para lograr un resultado positivo”, afirmó en una conferencia de prensa.
Últimas noticias de Puerto Rico
- El manager de la escuadra puertorriqueña, Yadier Molina, no está sorprendido por el buen paso que ha tenido su equipo en el torneo: “Desde el día uno dijimos que este equipo tiene todo para ganar”. Sin embargo, reconoce el impacto que tuvo el tema de los seguros: “La gente quiere ver ese talento en el terreno”.
- La escuadra de Puerto Rico reunió un staff de coaches con experiencia sobresaliente en las Grandes Ligas , incluyendo más de 30 Juegos de Estrellas, 7 Series Mundiales, Guantes de Oro y Bates de Plata.
Lineups probables de Cuba y Puerto Rico
Cuba
Jugador
Posición
Roel Santos
Jardinero central
Yoan Moncada
Tercera base
Ariel Martínez
Primera base
Alfredo Despaigne
Bateador designado
Erisbel Arruebarrena
Campocorto
Omar Hernández
Receptor
Yoelkis Guibert
Jardinero derecho
Leonel Moas
Jardinero izquierdo
Yoelquis Guibert
Segunda base
Puerto Rico
Jugador
Posición
Willie Castro
Segunda base
Heliot Ramos
Jardinero izquierdo
Nolan Arenado
Tercera base
Carlos Cortés
Jardinero derecho
Darrell Hernáiz
Campocorto
Eddie Rosario
Bateador designado
Emmanuel Rivera
Primera base
Martín Maldonado
Receptor
Bryan Torres
Jardinero central
