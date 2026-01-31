Tercer mejor prospecto de los Yankees lanzará con Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026

Mientras a Puerto Rico se le negó la participación de Francisco Lindor y Carlos Correa, tras no ser aprobado los seguros de ambos peloteros, se confirmó que Elmer Rodríguez, el tercer mejor prospecto de los New York Yankees, jugará en el Clásico Mundial con la escuadra boricua.

Aunque esto no hace olvidar la ausencia de dos estrellas de peso como Lindor y Correa, llamados a ser los líderes del equipo dirigido por Yadier Molina, la presencia de un lanzador prometedor como Rodríguez es importante en el esquema del conjunto isleño.

Rodríguez es considerado como el prospecto 82 de la MLB y su participación en el Clásico podría ser un termómetro para conocer si está preparado para subir pronto a las Grandes Ligas con los Yankees, un equipo que lleva con mucha calma a sus prospectos.

“Representar a mi país en el Clásico será un honor inolvidable y un sueño hecho realidad, una responsabilidad que asumiré con humildad, orgullo y el compromiso de dar siempre lo mejor”. dijo Rodríguez en un comunicado.

El derecho lanzó en tres categorías de ligas menores de los Yankees el año pasado con buenos resultados. Dejó una efectividad de 2.58 en 150 entradas lanzadas con 176 ponches, para limitar a un promedio de bateo de .192 a los bateadores que enfrentó.

Puerto Rico comenzará su participación en el Clásico contra la selección de Colombia el próximo 6 de marzo, como parte del calendario del Grupo A, que también incluye a las selecciones de Cuba, Canadá y Panamá.

Puerto Rico con bajas sensibles para el Clásico Mundial

Con la baja de Correa y Lindor, Puerto Rico compromete sus posibilidades en el Clásico, pero sigue siendo el equipo favorito para avanzar a los cuartos de final en el primer lugar de su grupo.

Willy Castro, Nolan Arenado, Javier Báez, Chistian Vázquez, Víctor Caratini y José Miranda tendrán que tomar más protagonismo ante las bajas del equipo.

Kike Hernández, quien viene de ganar la Serie Mundial con Los Angeles Dodgers, es otra ausencia de peso en el equipo boricua. Se sometió a una cirugía después de finalizada la temporada pasada y los tiempos de recuperación no dan para que pueda asistir.

Este tema ha sido complicado no solo para Puerto Rico, sino también para selecciones como Venezuela y República Dominicana. Los sudamericanos no contarán con José Altuve para el torneo mientras que se confirmó que José Ramírez no participará con los quisqueyanos en el torneo.

