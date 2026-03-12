Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Estados Unidos vs. Canadá en TV, streaming y lineups
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su fase decisiva desde este viernes, cuando Estados Unidos y Canadá formen parte de la cartelera de los cuartos de final.
El Daikin Park de Houston atestiguará un derbi norteamericano entre naciones que llegan con realidades distintas tras la primera ronda, pero con el mismo objetivo: avanzar a las semifinales del ascendente torneo que avala MLB.
Pese a arribar al Clásico con la vitola de gran favorito al título, Estados Unidos logró su clasificación en el segundo lugar del Grupo B con récord de 3-1, y gracias a la victoria de Italia sobre México en la última jornada. Los dirigidos por Mark DeRosa empezaron el certamen imponiendo su categoría ante Brasil, Gran Bretaña y la selección azteca; sin embargo, fueron sorprendidos por los transalpinos, lo que complicó su boleto a la siguiente etapa.
Por su parte, Canadá fue una de las mayores revelaciones de la ronda inicial, al punto que terminó líder del Grupo A ( 3-1) y exhibiendo un sólido desempeño tanto en pitcheo como en ataque. Entre los resultados más destacados del combinado de la hoja de maple estuvo una victoria convincente versus Cuba, que le permitió asegurar su primera presentación en cuartos de final en la historia del WBC.
El ganador de esta llave rivalizará ante el vencedor del otro cotejo del viernes, pero en Miami, el cual protagonizarán República Dominicana y Corea del Sur.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs. Canadá?
- Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.
- Fecha: 13 de marzo.
- Hora: 8:00 p.m. (Este de USA); 7:00 p.m. (México DF).
- Estadio: Daikin Park.
¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs. Canadá en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
FOX Sports (FS1) y FOX Deportes (castellano)
FOX App, FuboTV y Sling TV
México
FOX Sports México
FOX App
Resto de Latinoamérica
ESPN
Disney+
Canadá
Sportsnet
Sportsnet+
Últimas noticias de Estados Unidos
- Logan Webb realizará su segunda presentación de este Clásico Mundial, ya que defenderá el honor de la selección de las barras y las estrellas en cuartos de final. El diestro de San Francisco Giants cedió una rayita en 4.0 actos el pasado viernes frente a Brasil, para llevarse la victoria.
- Los Kansas City Royals mandaron a parar al veterano lanzador Michael Wacha, quien cosechó 3.0 episodios con el Team USA en este evento de países.
Últimas noticias de Canadá
- Ernie Whitt, estratega canadiense, reveló en conferencia de prensa tras la victoria sobre Cuba del miércoles que Michael Soroka rivalizará contra los estadounidenses. Quien actuara en el Juego de Estrellas de MLB en 2019 con Atlanta Braves, pero hoy representa a Arizona Diamondbacks, se estrenó en el WBC el sábado anterior al tolerar una anotación a manos de Colombia.
Lineups probables de Estados Unidos y Canadá
Estados Unidos
Jugador
Posición
Bobby Witt Jr.
Campocorto
Bryce Harper
Primera base
Aaron Judge
Jardinero derecho
Kyle Schwarber
Bateador designado
Alex Bregman
Tercera base
Cal Raleigh
Receptor
Byron Buxton
Jardinero central
Roman Anthony
Jardinero izquierdo
Bryce Turang
Segunda base
Canadá
Jugador
Posición
Otto López
Campocorto
Josh Naylor
Bateador designado
Tyler O'Neill
Jardinero derecho
Abraham Toro
Tercera base
Owen Caissie
Jardinero izquierdo
Matt Davidson
Primera base
Bo Naylor
Receptor
Denzel Clarke
Jardinero central
Edouard Julien
Segunda base
Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold