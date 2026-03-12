Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Estados Unidos vs. Canadá en TV, streaming y lineups

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su fase decisiva desde este viernes, cuando Estados Unidos y Canadá formen parte de la cartelera de los cuartos de final.

El Daikin Park de Houston atestiguará un derbi norteamericano entre naciones que llegan con realidades distintas tras la primera ronda, pero con el mismo objetivo: avanzar a las semifinales del ascendente torneo que avala MLB.

Pese a arribar al Clásico con la vitola de gran favorito al título, Estados Unidos logró su clasificación en el segundo lugar del Grupo B con récord de 3-1, y gracias a la victoria de Italia sobre México en la última jornada. Los dirigidos por Mark DeRosa empezaron el certamen imponiendo su categoría ante Brasil, Gran Bretaña y la selección azteca; sin embargo, fueron sorprendidos por los transalpinos, lo que complicó su boleto a la siguiente etapa.

Por su parte, Canadá fue una de las mayores revelaciones de la ronda inicial, al punto que terminó líder del Grupo A ( 3-1) y exhibiendo un sólido desempeño tanto en pitcheo como en ataque. Entre los resultados más destacados del combinado de la hoja de maple estuvo una victoria convincente versus Cuba, que le permitió asegurar su primera presentación en cuartos de final en la historia del WBC.

El ganador de esta llave rivalizará ante el vencedor del otro cotejo del viernes, pero en Miami, el cual protagonizarán República Dominicana y Corea del Sur.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs. Canadá?

Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.

Fecha: 13 de marzo.

Hora: 8:00 p.m. (Este de USA); 7:00 p.m. (México DF).

Estadio: Daikin Park.

¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs. Canadá en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos FOX Sports (FS1) y FOX Deportes (castellano) FOX App, FuboTV y Sling TV México FOX Sports México FOX App Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ Canadá Sportsnet Sportsnet+

Últimas noticias de Estados Unidos

Logan Webb realizará su segunda presentación de este Clásico Mundial, ya que defenderá el honor de la selección de las barras y las estrellas en cuartos de final. El diestro de San Francisco Giants cedió una rayita en 4.0 actos el pasado viernes frente a Brasil, para llevarse la victoria.

Los Kansas City Royals mandaron a parar al veterano lanzador Michael Wacha, quien cosechó 3.0 episodios con el Team USA en este evento de países.

Últimas noticias de Canadá

Ernie Whitt, estratega canadiense, reveló en conferencia de prensa tras la victoria sobre Cuba del miércoles que Michael Soroka rivalizará contra los estadounidenses. Quien actuara en el Juego de Estrellas de MLB en 2019 con Atlanta Braves, pero hoy representa a Arizona Diamondbacks, se estrenó en el WBC el sábado anterior al tolerar una anotación a manos de Colombia.

Lineups probables de Estados Unidos y Canadá

Estados Unidos

Jugador Posición Bobby Witt Jr. Campocorto Bryce Harper Primera base Aaron Judge Jardinero derecho Kyle Schwarber Bateador designado Alex Bregman Tercera base Cal Raleigh Receptor Byron Buxton Jardinero central Roman Anthony Jardinero izquierdo Bryce Turang Segunda base

Canadá

Jugador Posición Otto López Campocorto Josh Naylor Bateador designado Tyler O'Neill Jardinero derecho Abraham Toro Tercera base Owen Caissie Jardinero izquierdo Matt Davidson Primera base Bo Naylor Receptor Denzel Clarke Jardinero central Edouard Julien Segunda base

