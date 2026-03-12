Sports Illustrated

Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Estados Unidos vs. Canadá en TV, streaming y lineups

El Daikin Park de Houston atestiguará una batalla que trae morbo entre los países norteamericanos, por un cupo directo en las semifinales
Bryce Harper y Bobby Witt Jr. estarán en el lineup de Estados Unidos para el juego de cuartos de final del Clásico Mundial ante Canadá
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su fase decisiva desde este viernes, cuando Estados Unidos y Canadá formen parte de la cartelera de los cuartos de final.

El Daikin Park de Houston atestiguará un derbi norteamericano entre naciones que llegan con realidades distintas tras la primera ronda, pero con el mismo objetivo: avanzar a las semifinales del ascendente torneo que avala MLB.

Pese a arribar al Clásico con la vitola de gran favorito al título, Estados Unidos logró su clasificación en el segundo lugar del Grupo B con récord de 3-1, y gracias a la victoria de Italia sobre México en la última jornada. Los dirigidos por Mark DeRosa empezaron el certamen imponiendo su categoría ante Brasil, Gran Bretaña y la selección azteca; sin embargo, fueron sorprendidos por los transalpinos, lo que complicó su boleto a la siguiente etapa.

Por su parte, Canadá fue una de las mayores revelaciones de la ronda inicial, al punto que terminó líder del Grupo A ( 3-1) y exhibiendo un sólido desempeño tanto en pitcheo como en ataque. Entre los resultados más destacados del combinado de la hoja de maple estuvo una victoria convincente versus Cuba, que le permitió asegurar su primera presentación en cuartos de final en la historia del WBC.

El ganador de esta llave rivalizará ante el vencedor del otro cotejo del viernes, pero en Miami, el cual protagonizarán República Dominicana y Corea del Sur.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs. Canadá?

  • Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.
  • Fecha: 13 de marzo.
  • Hora: 8:00 p.m. (Este de USA); 7:00 p.m. (México DF).
  • Estadio: Daikin Park.

¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs. Canadá en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

FOX Sports (FS1) y FOX Deportes (castellano)

FOX App, FuboTV y Sling TV

México

FOX Sports México

FOX App

Resto de Latinoamérica

ESPN

Disney+

Canadá

Sportsnet

Sportsnet+

Últimas noticias de Estados Unidos

  • Logan Webb realizará su segunda presentación de este Clásico Mundial, ya que defenderá el honor de la selección de las barras y las estrellas en cuartos de final. El diestro de San Francisco Giants cedió una rayita en 4.0 actos el pasado viernes frente a Brasil, para llevarse la victoria.
  • Los Kansas City Royals mandaron a parar al veterano lanzador Michael Wacha, quien cosechó 3.0 episodios con el Team USA en este evento de países.

Últimas noticias de Canadá

  • Ernie Whitt, estratega canadiense, reveló en conferencia de prensa tras la victoria sobre Cuba del miércoles que Michael Soroka rivalizará contra los estadounidenses. Quien actuara en el Juego de Estrellas de MLB en 2019 con Atlanta Braves, pero hoy representa a Arizona Diamondbacks, se estrenó en el WBC el sábado anterior al tolerar una anotación a manos de Colombia.

Lineups probables de Estados Unidos y Canadá

Estados Unidos

Jugador

Posición

Bobby Witt Jr.

Campocorto

Bryce Harper

Primera base

Aaron Judge

Jardinero derecho

Kyle Schwarber

Bateador designado

Alex Bregman

Tercera base

Cal Raleigh

Receptor

Byron Buxton

Jardinero central

Roman Anthony

Jardinero izquierdo

Bryce Turang

Segunda base

Canadá

Jugador

Posición

Otto López

Campocorto

Josh Naylor

Bateador designado

Tyler O'Neill

Jardinero derecho

Abraham Toro

Tercera base

Owen Caissie

Jardinero izquierdo

Matt Davidson

Primera base

Bo Naylor

Receptor

Denzel Clarke

Jardinero central

Edouard Julien

Segunda base

