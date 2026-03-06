Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Gran Bretaña vs. Estados Unidos en TV, streaming y lineups

En cada edición del Clásico Mundial de Béisbol hay un equipo que sorprende, y Jazz Chisholm Jr. prometió que en 2026 será Gran Bretaña, selección a la que está liderando junto a Harry Ford.

Pero el infielder y sus compañeros no tendrán fácil cumplir ese objetivo. Quedaron ubicados en el complicado Grupo B y este sábado tienen el reto de jugar contra la poderosa escuadra de Estados Unidos, un conjunto lleno de estrellas de MLB y múltiples ganadores de premios que encabeza los pronósticos para ser el campeón de esta competencia.

En este partido en Houston veremos a Chisholm enfrentado a su compañero y capitán en los New York Yankees, Aaron Judge. El manager de Gran Bretaña. Brad Marcelino, no ha anunciado a su abridor para retar a la sólida ofensiva norteamericana, pero Mark DeRosa sí tiene listo a su lanzador: será el zurdo Tarik Skubal, ganador del Cy Young de la Liga Americana en las últimas dos temporadas. Esta será la única aparición del as de Detroit Tigers en el Clásico 2026.

El Manager de Estados Unidos 🇺🇸 Mark DeRosa, destaca el gran ambiente que se vive en su equipo. Al terminar el pasado Clásico Mundial de Beisbol, DeRosa destacó la pasión con la que jugaron los equipos latinos y la necesidad que los estadounidenses tenían de “montar” un ambiente… pic.twitter.com/M1mECduDp5 — Guillermo Celis (@GuillermoCelis) March 5, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Gran Bretaña vs. Estados Unidos?

Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.

Fecha: 7 de marzo.

Hora: 8:00 p.m. (Este de USA; 7:00 p.m. (México DF).

Estadio: Daikin Park.

¿Cómo se podrá ver el Gran Bretaña vs. Estados Unidos en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Gran Bretaña TNT UK -- Estados Unidos FOX FOX App México Televisa, ESPN Disney+ América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de Gran Bretaña

Un reporte del NY Post señala que el equipo de Gran Bretaña cuenta con un artista que pinta lo que sucede durante sus partidos y entrenamientos.

Fiel a su estilo, el segunda base de los Yankees Jazz Chisholm Jr. dejó saber lo que piensa que hará el equipo británico en este torneo: “Cuando salgamos a jugar, dirán: "Este equipo tiene muchísimo talento", y todos quedarán impactados. Planeamos sorprender al mundo”.

Matt Koperniak regresó al Clásico Mundial para jugar con Gran Bretaña. Koperniak es parte de la organización de los St. Louis Cardinals y tuvo un buen desempeño en los dos partidos de exhibición de su selección.

Últimas noticias de Estados Unidos

El manager Mike DeRosa sabe el equipo que tiene y aspira al título, pero quiere ser cauteloso. “Respetamos a todo el mundo, no tememos a nadie. Completa mentalidad de football americano. Luego de lo ocurrido en 2023 con lo de Trout y Ohtani, terminar luego de estar 3-2, es algo en lo que he pensado durante mucho tiempo y tomé en consideración a la hora de armar este roster. Así que sí, pienso que la expectativa es ganar todo el torneo”.

DeRosa espera la incorporación del lanzador de New York Mets, Nolan McLean, para que se el abridor del último partido de la primera ronda. McLean ha tenido problemas de vértigo, pero no está en duda su apertura con la selección.

El capitán Aaron Judge está complacido de ver a Tarik Skubal lanzar este partido aunque sea su única aparición en el torneo. “Tiene dos Cy Young consecutivos. Este tipo está a punto de ganar 500 millones de dólares en la próxima temporada. Que lo haya arriesgado todo por su país y venga aquí a presentarse ante nosotros... puede que sólo sea un partido, pero todo implica un riesgo. Que haya asumido ese riesgo y haya venido aquí a estar con nosotros, significa mucho. Quizás podamos sacarle otro partido. No lo sé. Ya veremos”.

Lineups probables de Gran Bretaña y Estados Unidos

Gran Bretaña

Jugador Posición Nathan Eaton Jardinero central Jazz Chisholm Jr. Segunda base Harry Ford Receptor BJ Murray Primera base Kristian Robinson Bateador designado Iván Johnson Tercera base Trayce Thompson Jardinero derecho Lucius Fox Campocorto Ian Lewis Jr Jardinero izquierdo

Estados Unidos

Jugador Posición Bobby Witt Jr. Campocorto Bryce Harper Primera base Aaron Judge Jardinero derecho Kyle Schwarber Bateador designado Alex Bregman Tercera base Cal Raleigh Receptor Roman Anthony Jardinero izquierdo Byron Buxton Jardinero central Brice Turang Segunda base

