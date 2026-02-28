¿Qué jugadores pueden unirse a Estados Unidos en la segunda ronda del Clásico Mundial 2026?

No es capricho que Estados Unidos esté a la vanguardia en todos los pronósticos para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Tienen un roster lleno de estrellas de MLB, con ganadores de premios en todos los departamentos.

El resplandor no se limita al roster para la primera ronda, en el que cuentan con jugadores MVP como Aaron Judge, Bryce Harper y Paul Goldschmidt y los más recientes ganadores del Cy Young: Tarik Skubal y Paul Skenes. El manager Mark DeRosa también tiene en sus filas a varios Bates de Plata y Guantes de Oro, un bullpen de lujo y un arma que puede resultar siendo decisiva: una reserva de primera línea.

Y muy seguramente DeRosa tendrá que utilizarla, sabiendo que Skubal sólo lanzará un partido y que necesitará mover sus piezas para lograr el objetivo de levantar el trofeo de campeones.

Por reglas del torneo, a partir de ahora los jugadores de posición sólo podrán ser sustituidos en caso de lesiones. Pero hay una oportunidad de sumar refuerzos para el cuerpo de lanzadores a partir de los cuartos de final y el equipo de Estados Unidos tiene a disposición buenas piezas si llega a necesitarlas. Sólo que la mayoría desempeña rol de relevista.

Una de ellas es el zurdo Tim Hill, de 35 años de edad (4-4 y 3.09 de efectividad en 70 presentaciones en 2025) y a quien los New York Yankees retuvieron para la zafra de 2026 al ejercer una opción de club en su contrato. Hill no está obligado a ganarse un puesto en el bullpen del conjunto del Bronx, por lo que es factible que atienda el llamado de DeRosa si lo requieren en el torneo.

Otro nombre interesante en el pool de lanzadores reserva de la selección estadounidense es el de Matt Strahm, de 34 años de edad, otro relevista zurdo que acaba de ser transferido de Philadelphia Phillies a Kansas City Royals en el invierno.

Otros dos serpentineros con experiencia que pueden ser llamados a reforzar a la escuadra de Estados Unidos en las instancias finales son los derechos Jeff Hoffman y Tyler Rogers.

¿Qué establece la regla del Clásico Mundial para el pool de reserva?

La reserva de lanzadores tiene algunas normativas. En el portal de MLB las explican con claridad:

Cada federación puede inscribir hasta a seis lanzadores en la lista de reserva “para ser convocados después de la primera ronda”.

Las selecciones nacionales “pueden reemplazar hasta cuatro lanzadores después de la primera ronda y hasta dos después de los cuartos de final”. De acuerdo con la regla “estos jugadores pueden reemplazar a uno de los cuatro lanzadores que el equipo había marcado previamente como posibles suplentes”.

Los jugadores que pueden unirse a Estados Unidos en la segunda ronda del Clásico Mundial

Jugador Posición Tim Hill Lanzador zurdo Jeff Hoffman Lanzador derecho Tyler Rogers Lanzador derecho Matt Strahm Lanzador zurdo Will Vest Lanzador derecho

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol