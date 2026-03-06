Sports Illustrated

Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Israel vs. Venezuela en TV, streaming y lineups

El conjunto de Israel se mide con el lineup de estrellas venezolanas en busca de la revancha por la derrota que les propinaron en la edición de 2023
Mariana Moreno|
Israel tendrá un duro desafío contra Venezuela en el Grupo D
La selección de Venezuela sabe que cada triunfo cuenta en el Grupo D de la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol y por eso saldrá a la batalla con todo su arsenal ofensivo en el duelo de este sábado versus el equipo de Israel.

Terminar al frente de la tabla es vital para evitar un hipotético duelo contra Japón en cuartos de final y el manager Omar López lo sabe. Para Israel, que tiene en sus filas al outfielder de San Francisco Giants, Harrison Bader, y busca igualar su mejor figuración (el sexto lugar de 2017), este duelo tiene aires de revancha pues no ha podido vencer a los sudamericanos en anteriores ediciones del torneo.

El manager de Israel es Ian Kinsler, que en su carrera en MLB fue cuatro veces All Star y ganó dos Guantes de Oro. Kinsler anunció a Ben Simon como su abridor para este choque. López, por su parte, le asignó la apertura a Emmanuel de Jesús, que luce como el más débil en la rotación de Venezuela pero que ya tuvo una buena salida contra Israel en 2023.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Israel vs. Venezuela?

  • Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.
  • Fecha: 7 de marzo.
  • Hora: 7:00 p.m. (Este de USA); 6:00 p.m. (México DF).
  • Estadio: loanDepot Park.

¿Cómo se podrá ver el Israel vs. Venezuela en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Israel

The Sports Channel

--

Venezuela

Venevisión, Televen, Meridiano TV; IVC, 1Baseball Network, ESPN

Disney+

Estados Unidos

FS2

FOX App

México

Televisa, ESPN

Disney+

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+

Últimas noticias de Venezuela

  • Ronald Acuña Jr. dio algunas declaraciones polémicas para justificar que se fue en blanco en seis turnos con cuatro ponches en los juegos de exhibición. “¿Para qué iba a batear si eso no cuenta? Cuenta es a partir del viernes”, dijo. Sin embargo, fue ratificado como primer bate de la selección para el torneo.
  • Está en duda la participación de Jackson Chourio para el juego del sábado contra Israel. El outfielder de Milwaukee Brewers recibió un pelotazo en el juego del miércoles y no estuvo en el lineup abridor del viernes contra Países Bajos. El manager Omar López dijo que estaría disponible para correr y jugar defensa de ser necesario, y que no tiene fractura en la mano izquierda.

Últimas noticias de Israel

  • Israel no tiene buenos recuerdos de su anterior confrontación con Venezuela, que le venció por 5-1 para avanzar invicta a los cuartos de final de la edición 2023. En esa ocasión Emmanuel de Jesús tuvo una actuación destacada ante la escuadra israelí.
  • De acuerdo con dato del portal de MLB, RJ Schreck todavía no ha hecho su debut en las mayores, pero este sábado en Miami jugará en un estadio de Grandes Ligas. Es uno de los tres mejores prospectos, junto con Cole Carrigg (campocorto) y  Charlie Beilenson (lanzador derecho), que representan a Israel en el Clásico Mundial de 2026.

Lineups probables de Israel y Venezuela

Israel

Jugador

Posición

Harrison Bader

Jardinero central

Cole Carrigg

Campocorto

Jake Gelof

Tercera base

Garrett Stubbs

Receptor

Zach Levenson

Jardinero derecho

Noah Mendlinger

Jardinero izquierdo

C.J. Stubbs

Bateador designado

Benjamin Rosengard

Segunda base

Jason Agresti

Primera base

Venezuela

Jugador

Posición

Ronald Acuña Jr.

Jardinero derecho

Maikel García

Tercera base

Luis Arráez

Segunda base

Willson Contreras

Primera base

Salvador Pérez

Bateador designado

Wilyer Abreu

Jardinero izquierdo

William Contreras

Receptor

Javier Sanoja

Jardinero central

Andrés Giménez

Campocorto

