Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Italia vs. Estados Unidos en TV, streaming y lineups

La selección de Italia está invicta en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol, pero tendrá sus partidos más difíciles en el final de la fase de grupos. Primero tendrá que medirse con Estados Unidos este martes antes de chocar contra México en la jornada de cierre del Grupo B.

Para los dirigidos por Francisco Cervelli este choque será clave. Todavía tienen posibilidades de forzar un empate y aspirar a un boleto a cuartos de final, aunque en teoría luzca cuesta arriba.

En frente tendrán a una escuadra que acaba de imponer su jerarquía para mantenerse invicta en tres partidos y apoderarse del liderato en la tabla, y que saldrá este martes en busca del triunfo que le hace falta para asegurar su presencia en la segunda ronda del torneo.

This on-field view of Team Italy's espresso celebration 🔥 pic.twitter.com/elBFJeFff7 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Cervelli tiene por costumbre no anunciar a su abridor hasta minutos antes de cada juego, por lo que todavía no se conoce su plan para este partido. El manager Mark DeRosa, por su parte, tiene en su rotación al lanzador de los New York Mets Nolan McLean asignado para este duelo. McLean también sería el abridor de Estados Unidos si llegan a la final.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Italia vs. Estados Unidos?

Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.

Fecha: 10 de marzo.

Hora: 9:00 pm hora del Este de USA, 8:00 pm (México DF).

Estadio: Daikin Park.

¿Cómo se podrá ver el Italia vs. Estados Unidos en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Italia Sky Italia -- Estados Unidos FS1, FOX Deportes Fox App México Televisa, ESPN Disney+ América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de Italia

Francisco Cervelli no ha pensado en sus próximos pasos como técnico o si puede llegar a dirigir en MLB. Su plan después del Clásico Mundial es regresar a Italia a seguir con su proyecto. “Lo importante es que tenemos un grupo de coaches muy experimentados y con ellos aprendo bastante, hago siempre preguntas y ahí vamos. Día a día, poco a poco aprendiendo”, dijo en una entrevista con Diario de Las Américas

El receptor nacido en Venezuela J.J. D'Orazio entró a última hora al roster de Italia, cuando el infielder Giacomino Lasaracina firmó un contrato con Toronto Blue Jays, pero ya fue el héroe en un encuentro. D'Orazio conversó con Jon Morosi sobre su jonrón en la victoria sobre Gran Bretaña, el crecimiento del béisbol juvenil en Italia y otros temas.

Últimas noticias de Estados Unidos

El triunfo de Estados Unidos el lunes fue el primero que consiguen ante México desde la primera edición del Clásico Mundial, en 2006.

A Mark DeRosa no le tomó por sorpresa la decisión de Tarik Skubal de regresar al campamento de Detroit Tigers, aunque le hubiera gustado tenerlo para una eventual final. “Siempre avanzamos bajo la idea de que él iba a irse después de la fase de grupos”, dijo DeRosa al portal de MLB. “Eso cambió un poco, porque es especial subirse al montículo con el jersey de USA y estar en el clubhouse con esos muchachos. Pero se va a ir después de esta noche, volverá a Lakeland (Florida) y estará en el campamento de los Tigres”.

El zurdo dos veces ganador del Cy Young no parece estar completamente en paz con su decisión. “Es difícil. Es realmente difícil”, le dijo Skubal al periodista Chandler Rome de The Athletic. “He estado intentando que funcione, te lo prometo. Amo a Estados Unidos. Amo a nuestro país y amo todo lo que representa este torneo. Seré el primero en inscribirme para los Juegos Olímpicos de 2028 si me quieren y decidimos el momento oportuno”.

Lineups probables de Italia y Estados Unidos

Italia

Jugador Posición Dante Nori Jardinero izquierdo Jakob Marsee Jardinero central Vinny Pasquantino Primera base Dominic Canzone Bateador designado Zach Dezenzo Jardinero derecho Sam Antonacci Segunda base Andrew Fischer Tercera base JJ D'Orazio Receptor Miles Mastrobuoni Campocorto

Estados Unidos

Jugador Posición Bobby Witt Jr. Campocorto Bryce Harper Primera base Aaron Judge Jardinero derecho Kyle Schwarber Bateador designado Alex Bregman Tercera base Cal Raleigh Receptor Roman Anthony Jardinero izquierdo Byron Buxton Jardinero central Brice Turang Segunda base

