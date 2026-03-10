Sports Illustrated

Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Italia vs. Estados Unidos en TV, streaming y lineups

Aaron Judge y compañía tomaron el control del Grupo B y ahora están a un paso de celebrar la clasificación a cuartos de final
Mariana Moreno|
Aaron Judge puso a estados Unidos en cuartos de final
Aaron Judge puso a estados Unidos en cuartos de final | Troy Taormina-Imagn Images

La selección de Italia está invicta en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol, pero tendrá sus partidos más difíciles en el final de la fase de grupos. Primero tendrá que medirse con Estados Unidos este martes antes de chocar contra México en la jornada de cierre del Grupo B.

Para los dirigidos por Francisco Cervelli este choque será clave. Todavía tienen posibilidades de forzar un empate y aspirar a un boleto a cuartos de final, aunque en teoría luzca cuesta arriba.

En frente tendrán a una escuadra que acaba de imponer su jerarquía para mantenerse invicta en tres partidos y apoderarse del liderato en la tabla, y que saldrá este martes en busca del triunfo que le hace falta para asegurar su presencia en la segunda ronda del torneo.

Cervelli tiene por costumbre no anunciar a su abridor hasta minutos antes de cada juego, por lo que todavía no se conoce su plan para este partido. El manager Mark DeRosa, por su parte, tiene en su rotación al lanzador de los New York Mets Nolan McLean asignado para este duelo. McLean también sería el abridor de Estados Unidos si llegan a la final.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Italia vs. Estados Unidos?

  • Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.
  • Fecha: 10 de marzo.
  • Hora: 9:00 pm hora del Este de USA, 8:00 pm (México DF).
  • Estadio: Daikin Park.

¿Cómo se podrá ver el Italia vs. Estados Unidos en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Italia

Sky Italia

--

Estados Unidos

FS1, FOX Deportes

Fox App

México

Televisa, ESPN

Disney+

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+

Últimas noticias de Italia

  • Francisco Cervelli no ha pensado en sus próximos pasos como técnico o si puede llegar a dirigir en MLB. Su plan después del Clásico Mundial es regresar a Italia a seguir con su proyecto. “Lo importante es que tenemos un grupo de coaches muy experimentados y con ellos aprendo bastante, hago siempre preguntas y ahí vamos. Día a día, poco a poco aprendiendo”, dijo en una entrevista con Diario de Las Américas
  • El receptor nacido en Venezuela J.J. D'Orazio entró a última hora al roster de Italia, cuando el infielder Giacomino Lasaracina firmó un contrato con Toronto Blue Jays, pero ya fue el héroe en un encuentro. D'Orazio conversó con Jon Morosi sobre su jonrón en la victoria sobre Gran Bretaña, el crecimiento del béisbol juvenil en Italia y otros temas.

Últimas noticias de Estados Unidos

  • El triunfo de Estados Unidos el lunes fue el primero que consiguen ante México desde la primera edición del Clásico Mundial, en 2006.
  • A Mark DeRosa no le tomó por sorpresa la decisión de Tarik Skubal de regresar al campamento de Detroit Tigers, aunque le hubiera gustado tenerlo para una eventual final. “Siempre avanzamos bajo la idea de que él iba a irse después de la fase de grupos”, dijo DeRosa al portal de MLB. “Eso cambió un poco, porque es especial subirse al montículo con el jersey de USA y estar en el clubhouse con esos muchachos. Pero se va a ir después de esta noche, volverá a Lakeland (Florida) y estará en el campamento de los Tigres”.
  • El zurdo dos veces ganador del Cy Young no parece estar completamente en paz con su decisión. “Es difícil. Es realmente difícil”, le dijo Skubal al periodista Chandler Rome de The Athletic. “He estado intentando que funcione, te lo prometo. Amo a Estados Unidos. Amo a nuestro país y amo todo lo que representa este torneo. Seré el primero en inscribirme para los Juegos Olímpicos de 2028 si me quieren y decidimos el momento oportuno”.

Lineups probables de Italia y Estados Unidos

Italia

Jugador

Posición

Dante Nori

Jardinero izquierdo

Jakob Marsee

Jardinero central

Vinny Pasquantino

Primera base

Dominic Canzone

Bateador designado

Zach Dezenzo

Jardinero derecho

Sam Antonacci

Segunda base

Andrew Fischer

Tercera base

JJ D'Orazio

Receptor

Miles Mastrobuoni

Campocorto

Estados Unidos

Jugador

Posición

Bobby Witt Jr.

Campocorto

Bryce Harper

Primera base

Aaron Judge

Jardinero derecho

Kyle Schwarber

Bateador designado

Alex Bregman

Tercera base

Cal Raleigh

Receptor

Roman Anthony

Jardinero izquierdo

Byron Buxton

Jardinero central

Brice Turang

Segunda base

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol

Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.