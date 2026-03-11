Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Italia vs. México en TV, streaming y lineups
La victoria de Italia sobre Estados Unidos la noche del martes fue la gran sorpresa del Clásico Mundial de 2026 y amenaza con destruir todos los planes y pronósticos, porque ahora el equipo del manager Francisco Cervelli está invicto en tres juegos y tiene en sus manos el destino del Grupo B.
La última jornada de la fase de grupos tiene este miércoles entre sus platos fuertes el duelo en Houston entre Italia y México, un partido que definirá a los clasificados de esta llave y que dependiendo del resultado puede dejar fuera de competencia a la poderosa escuadra estadounidense, que esperará el resultado sin jugar.
Tal como ha hecho durante todo el torneo, Cervelli no anunciará a su abridor de este duelo hasta poco antes del inicio del partido. En el lado de México, Benjamín Gil dejó saber que le entregará la bola para esta apertura a Javier Assad, el serpentinero de Chicago Cubs, que ya lanzó en el primer choque de la escuadra ante Gran Bretaña.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Italia vs. México?
- Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.
- Fecha: 11 de marzo.
- Hora: 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm (México DF).
- Estadio: Daikin Park.
¿Cómo se podrá ver el Italia vs. México en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Italia
Sky Italia , RAI
--
México
Televisa, ESPN
Disney+
Estados Unidos
Tubi
FOX App
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+
Últimas noticias de México
- El cuerpo técnico liderado por el manager Benjamín Gil tiene ya diseñado el plan de su pitcheo para este partido crucial. Assad irá primero y luego tiene disponibles a sus relevistas de Grandes Ligas Brennan Bernardino, Robert García, Víctor Vodnik y Andrés Muñoz.
- Gil confía en que su equipo llegará inspirado para el partido contra Italia tras la batalla contra los estadounidenses. “Es admirable que el equipo no se rindió enfrentando a uno de los dos mejores pitchers del mundo”, dijo. “Nos quedamos a un swing de empatar el juego. Es raro que una derrota te deja buen sabor de boca, me entusiasma para lo que viene”.
Últimas noticias de Italia
- “Este es, probablemente, el mejor día de mi vida”, dijo el manager Francisco Cervelli tras derrotar a estados Unidos. “Estoy orgulloso de mis muchachos. Todos en Italia deberían ver esto. Lo hacemos por ellos, por los niños. Puede suceder, es posible”.
- Sin embargo, Cervelli no desestima el partido contra la dura selección mexicana. “Ya el juego de hoy pasó. Ya celebré lo que tenía que celebrar. Espero que no tengamos que usar la calculadora (para fines de fórmula de desempate). Es un equipo muy fuerte. Hay que jugar béisbol. Es un equipo muy fuerte. Todo se decide en el campo. No tengo una bola de cristal para decirte qué va a pasar”.
- El presidente de la federación italiana, Marco Mazieri, habló con Jon Morosi del histórico triunfo de la selección europea: “Esto es lo que se llama un milagro deportivo. Venir aquí, jugar contra un equipo All Star lleno de campeones y futuros miembros del Salón de la Fama, y hacer lo que hicimos -como lo hicimos- es realmente algo especial”
Lineups probables de Italia y México
Italia
Jugador
Posición
Dante Nori
Jardinero izquierdo
Jakob Marsee
Jardinero central
Vinny Pasquantino
Primera base
Dominic Canzone
Bateador designado
Zach Dezenzo
Jardinero derecho
Sam Antonacci
Segunda base
Andrew Fischer
Tercera base
JJ D'Orazio
Receptor
Miles Mastrobuoni
Campocorto
México
Jugador
Posición
Jarren Duran
Jardinero derecho
Randy Arozarena
Jardinero izquierdo
Jonathan Aranda
Primera base
Alejandro Kirk
Receptor
Rowdy Téllez
Bateador designado
Nacho Álvarez Jr.
Tercera base
Nick Gonzales
Segunda base
Alek Thomas
Jardinero central
Joey Ortiz
Campocorto
