Sports Illustrated

Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Italia vs. México en TV, streaming y lineups

Los dirigidos por Francisco Cervelli dieron un golpe ante Estados Unidos y ahora el choque contra los mexicanos definirá a los dos clasificados del Grupo B
Mariana Moreno|
Dominic Canzone es el bateador designado de la selección de Italia
Dominic Canzone es el bateador designado de la selección de Italia | Troy Taormina-Imagn Images

La victoria de Italia sobre Estados Unidos la noche del martes fue la gran sorpresa del Clásico Mundial de 2026 y amenaza con destruir todos los planes y pronósticos, porque ahora el equipo del manager Francisco Cervelli está invicto en tres juegos y tiene en sus manos el destino del Grupo B.

La última jornada de la fase de grupos tiene este miércoles entre sus platos fuertes el duelo en Houston entre Italia y México, un partido que definirá a los clasificados de esta llave y que dependiendo del resultado puede dejar fuera de competencia a la poderosa escuadra estadounidense, que esperará el resultado sin jugar.

Tal como ha hecho durante todo el torneo, Cervelli no anunciará a su abridor de este duelo hasta poco antes del inicio del partido. En el lado de México, Benjamín Gil dejó saber que le entregará la bola para esta apertura a Javier Assad, el serpentinero de Chicago Cubs, que ya lanzó en el primer choque de la escuadra ante Gran Bretaña.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Italia vs. México?

  • Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.
  • Fecha: 11 de marzo.
  • Hora: 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm (México DF).
  • Estadio: Daikin Park.

¿Cómo se podrá ver el Italia vs. México en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Italia

Sky Italia , RAI

--

México

Televisa, ESPN

Disney+

Estados Unidos

Tubi

FOX App

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+

Últimas noticias de México

  • El cuerpo técnico liderado por el manager Benjamín Gil tiene ya diseñado el plan de su pitcheo para este partido crucial. Assad irá primero y luego tiene disponibles a sus relevistas de Grandes Ligas Brennan Bernardino, Robert García, Víctor Vodnik y Andrés Muñoz.
  • Gil confía en que su equipo llegará inspirado para el partido contra Italia tras la batalla contra los estadounidenses. “Es admirable que el equipo no se rindió enfrentando a uno de los dos mejores pitchers del mundo”, dijo. “Nos quedamos a un swing de empatar el juego. Es raro que una derrota te deja buen sabor de boca, me entusiasma para lo que viene”.

Últimas noticias de Italia

  • “Este es, probablemente, el mejor día de mi vida”, dijo el manager Francisco Cervelli tras derrotar a estados Unidos. “Estoy orgulloso de mis muchachos. Todos en Italia deberían ver esto. Lo hacemos por ellos, por los niños. Puede suceder, es posible”.
  • Sin embargo, Cervelli no desestima el partido contra la dura selección mexicana. “Ya el juego de hoy pasó. Ya celebré lo que tenía que celebrar. Espero que no tengamos que usar la calculadora (para fines de fórmula de desempate). Es un equipo muy fuerte. Hay que jugar béisbol. Es un equipo muy fuerte. Todo se decide en el campo. No tengo una bola de cristal para decirte qué va a pasar”.
  • El presidente de la federación italiana, Marco Mazieri, habló con Jon Morosi del histórico triunfo de la selección europea: “Esto es lo que se llama un milagro deportivo. Venir aquí, jugar contra un equipo All Star lleno de campeones y futuros miembros del Salón de la Fama, y hacer lo que hicimos -como lo hicimos- es realmente algo especial”

Lineups probables de Italia y México

Italia

Jugador

Posición

Dante Nori

Jardinero izquierdo

Jakob Marsee

Jardinero central

Vinny Pasquantino

Primera base

Dominic Canzone

Bateador designado

Zach Dezenzo

Jardinero derecho

Sam Antonacci

Segunda base

Andrew Fischer

Tercera base

JJ D'Orazio

Receptor

Miles Mastrobuoni

Campocorto

México

Jugador

Posición

Jarren Duran

Jardinero derecho

Randy Arozarena

Jardinero izquierdo

Jonathan Aranda

Primera base

Alejandro Kirk

Receptor

Rowdy Téllez

Bateador designado

Nacho Álvarez Jr.

Tercera base

Nick Gonzales

Segunda base

Alek Thomas

Jardinero central

Joey Ortiz

Campocorto

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol

Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.