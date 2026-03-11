Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Italia vs. México en TV, streaming y lineups

La victoria de Italia sobre Estados Unidos la noche del martes fue la gran sorpresa del Clásico Mundial de 2026 y amenaza con destruir todos los planes y pronósticos, porque ahora el equipo del manager Francisco Cervelli está invicto en tres juegos y tiene en sus manos el destino del Grupo B.

La última jornada de la fase de grupos tiene este miércoles entre sus platos fuertes el duelo en Houston entre Italia y México, un partido que definirá a los clasificados de esta llave y que dependiendo del resultado puede dejar fuera de competencia a la poderosa escuadra estadounidense, que esperará el resultado sin jugar.

Tal como ha hecho durante todo el torneo, Cervelli no anunciará a su abridor de este duelo hasta poco antes del inicio del partido. En el lado de México, Benjamín Gil dejó saber que le entregará la bola para esta apertura a Javier Assad, el serpentinero de Chicago Cubs, que ya lanzó en el primer choque de la escuadra ante Gran Bretaña.

The three possible outcomes based on what happens between Mexico and Italy:



Italy wins: They advance and USA advances



Mexico wins and scores 5+ runs: They advance and USA advances



Mexico wins and scores 4 or less runs: They advance and Italy advances pic.twitter.com/u8IFhVTR93 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 11, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Italia vs. México?

Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.

Fecha: 11 de marzo.

Hora: 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm (México DF).

Estadio: Daikin Park.

¿Cómo se podrá ver el Italia vs. México en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Italia Sky Italia , RAI -- México Televisa, ESPN Disney+ Estados Unidos Tubi FOX App América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de México

El cuerpo técnico liderado por el manager Benjamín Gil tiene ya diseñado el plan de su pitcheo para este partido crucial. Assad irá primero y luego tiene disponibles a sus relevistas de Grandes Ligas Brennan Bernardino, Robert García, Víctor Vodnik y Andrés Muñoz.

Gil confía en que su equipo llegará inspirado para el partido contra Italia tras la batalla contra los estadounidenses. “Es admirable que el equipo no se rindió enfrentando a uno de los dos mejores pitchers del mundo”, dijo. “Nos quedamos a un swing de empatar el juego. Es raro que una derrota te deja buen sabor de boca, me entusiasma para lo que viene”.

Últimas noticias de Italia

“Este es, probablemente, el mejor día de mi vida”, dijo el manager Francisco Cervelli tras derrotar a estados Unidos. “Estoy orgulloso de mis muchachos. Todos en Italia deberían ver esto. Lo hacemos por ellos, por los niños. Puede suceder, es posible”.

Sin embargo, Cervelli no desestima el partido contra la dura selección mexicana. “Ya el juego de hoy pasó. Ya celebré lo que tenía que celebrar. Espero que no tengamos que usar la calculadora (para fines de fórmula de desempate). Es un equipo muy fuerte. Hay que jugar béisbol. Es un equipo muy fuerte. Todo se decide en el campo. No tengo una bola de cristal para decirte qué va a pasar”.

El presidente de la federación italiana, Marco Mazieri, habló con Jon Morosi del histórico triunfo de la selección europea: “Esto es lo que se llama un milagro deportivo. Venir aquí, jugar contra un equipo All Star lleno de campeones y futuros miembros del Salón de la Fama, y hacer lo que hicimos -como lo hicimos- es realmente algo especial”

Lineups probables de Italia y México

Italia

Jugador Posición Dante Nori Jardinero izquierdo Jakob Marsee Jardinero central Vinny Pasquantino Primera base Dominic Canzone Bateador designado Zach Dezenzo Jardinero derecho Sam Antonacci Segunda base Andrew Fischer Tercera base JJ D'Orazio Receptor Miles Mastrobuoni Campocorto

México

Jugador Posición Jarren Duran Jardinero derecho Randy Arozarena Jardinero izquierdo Jonathan Aranda Primera base Alejandro Kirk Receptor Rowdy Téllez Bateador designado Nacho Álvarez Jr. Tercera base Nick Gonzales Segunda base Alek Thomas Jardinero central Joey Ortiz Campocorto

