¿Cuánto dinero ganaría México si es campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El manager Benjamín Gil consiguió un épico tercer lugar en la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol y estuvo, incluso, muy cerca de llegar a la final. Para este nuevo torneo está de regreso al banquillo de la selección de México, con la misión de al menos igualar ese lugar en el podio.

Gil y su tropa comparten el grupo de la competencia con la poderosa escuadra de Estados Unidos, además de los equipos de Gran Bretaña, Italia y Brasil. Tienen muchas posibilidades de avanzar a la segunda fase del torneo y la responsabilidad de responder a la presión de demostrar que su resultado de 2023 no fue una casualidad.

México tuvo algunas bajas importantes en su camino al Clásico de 2026, pero a su manager se le conoce por ser competitivo e inspirador, y habrá que contar con que podrán salir adelante. Después de todo, tienen una buena escuadra, una llave accesible y muchas razones para llegar tan lejos como les sea posible.

No lo harán solamente por el honor, también hay un importante aliciente económico. En esta ocasión la bolsa de ganancias del Clásico Mundial subió de 6 millones de dólares en 2023 a $7.5 millones y para cada fase de la competencia hay un premio estipulado.

Verde, blanco y rojo hasta el final 💚🤍❤️#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/RoKsKl9nsH — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 4, 2026

¿Cuándo dinero ganará México si avanza a los cuartos de final del Clásico Mundial?

Sólo por participar, ya las federaciones se aseguraron de no regresar a casa con las manos vacías. Estar en la primera ronda les garantiza recibir un cheque de $750.000, a repartir entre la federación, los jugadores y el cuerpo técnico. Pero seguramente un equipo como el de México no se conformará con eso.

En teoría, Estados Unidos está llamado a ser líder de grupo y los pronósticos dejan a la novena mexicana como segundo en la tabla, lo que les permitiría avanzar a los cuartos de final y sumar un millón de dólares adicional. Si lograra superar las predicciones y conseguir el boleto de forma invicta, se agregarían otros 300.000 dólares a la cuenta.

¿Cuándo dinero ganará México si avanza a las semifinales del Clásico Mundial?

Dependiendo de la posición que ocupe en la tabla, México tendría que toparse con el primero o segundo equipo del Grupo A para dirimir el pase a las semifinales en un duelo que se disputará en Daikin Park de Houston.

De conseguir el boleto a la penúltima instancia del torneo, en la selección mexicana estarán sumando más dinero: esta vez un monto de 1.250.000 dólares (más lo acumulado hasta acá).

México busca al menos repetir su actuación de 2023 | Sam Navarro-Imagn Images

¿Cuándo dinero ganará México si avanza a la final del Clásico Mundial?

Después de ser terceros en 2023, lo mínimo que se espera de la escuadra mexicana es verlos de regreso a las semifinales, que tendrán lugar en el loanDepot park de Miami.

Si Benjamín Gil supera este obstáculo y consigue llevar a su grupo hasta la final, el premio que se repartirán verá incrementarse en otro $1.250.000.

¿Cuándo dinero ganará México si queda campeón del Clásico Mundial?

El estratega mexicano ha dejado claro que le teme a potencias como Estados Unidos, Japón y República Dominicana, y que si bien reconoce que son equipos fuertes, siente que su grupo le puede ganar a cualquier y quedar campeón.

Será complicado, pero si se hace realidad no sólo alcanzarán la gloria: también recibirán un premio de 2.5 millones de dólares que podría elevar sus ganancias a $7.5 millones.

