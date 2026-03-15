Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Italia vs. Venezuela en TV, streaming y lineups

Las selecciones de Italia y Venezuela llegarán inspiradas al partido de este lunes en el que estará en juego el boleto a la final del Clásico Mundial de Béisbol. Ambas vienen de sacar del camino a potencias de este deporte como Puerto Rico y Japón, respectivamente, y esperan seguir su paso victorioso por este torneo.

El choque en Miami tendrá enfrentados a dos managers venezolanos, Omar López con su selección y Francisco Cervelli por los italianos, a quienes llevó hasta su primera semifinal y convirtió en la gran revelación esta edición de a competencia. Para los venezolanos, que están liderados por estrellas establecidas en MLB como Ronald Acuña Jr., Eugenio Suárez, Salvador Pérez y muchos más, es su gran oportunidad de conseguir una clasificación histórica, pues nunca han llegado hasta la final del Clásico Mundial.

Cervelli anunció que tendrá como abridor de este partido a Michael Lorenzen, un derecho de 34 años de edad y 11 temporadas de experiencia en Grandes Ligas que pertenece a Colorado Rockies y que tuvo una destacada actuación ante Estados Unidos en la primera ronda. López le dará la responsabilidad a Keider Montero, de 25 años de edad y a quien Detroit Tigers enviará a las menores tras el Clásico.

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¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Italia vs. Venezuela?

Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.

Fecha: 16 de marzo.

Hora: 8:00 p.m. (Este de USA); 7:00 p.m. (México DF).

Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el Italia vs. Venezuela en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Italia Sky Italia , RAI -- Venezuela Venevisión, Televen, IVC, 1Baseball Network, Meridiano TV, ByM Sport, ESPN Disney+ Estados Unidos FS1, FOX Deportes FOX App México Televisa, ESPN Disney+ América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de Italia

Otro jugador venezolano de MLB, Brayan Rocchio, se sumará al roster de Italia para el partido de semifinales. El infielder sustituye a Miles Mastrobuoni, de acuerdo con la información que dio el manager Francisco Cervelli. “He hablado con él desde hace un año, en mi mente iba a ser mi campocorto titular, no se pudo por la situación de Cleveland, lo respeté”, dijo el estratega. “Ahora todos quieren (jugar) y de verdad las puertas siempre han estado abiertas, me enorgullece que esté en la disposición de hacerlo, aunque sea sólo un partido, mejor que sean dos”.

El prestigioso diario italiano La Gazetta dello Sport dedicó toda una página de su edición de este domingo a la selección de este país, que por primera vez jugará las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

Cervelli está preparado para enfrentarse contra la escuadra de su país natal: “Siempre es difícil, jugar contra el equipo de Venezuela es muy fastidioso porque son muy buenos y hay un sentimiento cuando suena el himno y todo eso. Pero es un juego, hay que tomarlo de esa manera, con respeto, pero en ese momento ya no somos amigos. Ahora uso la camiseta de Italia”.

Últimas noticias de Venezuela

Con su triunfo ante Japón, la selección de Venezuela aseguró su presencia en Los Angeles 2028, con la primera clasificación del béisbol de su país a unos Juegos Olímpicos. Son además, los primeros atletas venezolanos (en cualquier disciplina) que consiguen su boleto a la cita en California.

Definitivamente Jesús Luzardo no se unirá al equipo venezolano. El zurdo de Philadelphia Phillies sólo estaría disponible para la final, pero no será posible. Su última salida en el Spring Training fue el 12 de marzo y no tendrá suficientes días de descanso para poder actuar en el Clásico Mundial. “Dijo que no”, confirmó el manager Omar López.

El lugar de Yoendrys Gómez en el roster será reemplazado por el veterano lanzador zurdo José Álvarez, de 36 años de edad. El derecho Eiberson Castellano era una opción, pero lanzó el sábado y no podrá cumplir el lapso de descanso. “También teníamos a Eduardo Salazar, pero pasó tres semanas en Colombia con problemas de visa y no está listo”, informó López.

Lineups probables de Italia y Venezuela

Italia

Jugador Posición Sam Antonacci Segunda base Bryan Rocchio Campocorto Jakob Marsee Jardinero central Vinnie Pasquantino Primera base Dominic Canzone Bateador designado Jac Caglianone Jardinero derecho Andrew Fischer Tercera base JJ D'Orazio Receptor Dante Nori Jardinero izquierdo

Venezuela

Jugador Posición Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho Maikel García Tercera base Luis Arráez Primera base Eugenio Suárez Bateador designado Ezequiel Tovar Campocorto Gleyber Torres Segunda base Wilyer Abreu Jardinero izquierdo Salvador Pérez Receptor Jackson Chourio Jardinero central

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