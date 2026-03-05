Sports Illustrated

Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el México vs. Gran Bretaña en TV, streaming y lineups

El listón está alto para la novena Mexicana, que fue tercera en la edición pasada del torneo y que este viernes comienza su camino en la primera ronda ante los británicos
Mariana Moreno|
Mexico alineará a Nacho Álvarez Jr para el primer choque en el Clásico Mundial
Mexico alineará a Nacho Álvarez Jr para el primer choque en el Clásico Mundial | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Después de haber sorprendido con el tercer lugar en la edición de 2023, México llega al Clásico Mundial de Béisbol con el desafío de sobreponerse a bajas importantes y la responsabilidad de demostrar que aquel resultado no fue casualidad.

El camino del grupo dirigido por el manager Benjamín Gil en el Grupo B de la contienda comenzará este viernes con un duelo ante Gran Bretaña, que ganó su derecho a regresar al torneo tras un buen debut en 2023 y que ahora está reforzado por la presencia de Henry Ford y del infielder estrella de los New York Yankees, Jazz Chisholm Jr., un jugador dos veces All Star y ganador de un Bate de Plata.

Cada triunfo cuenta en la batalla por el boleto a los cuartos de final en una llave complicada por la presencia de la poderosa escuadra de Estados Unidos. Para el duelo que abre las acciones en el Grupo B, radicado en Houston, Gil tiene anunciado como abridor de México a Javier Assad, el lanzador de Chicago Cubs que viene de hacer una sólida presentación en el Spring Training.

El manager de la escuadra británica, Bradley Marcelino, no ha designado oficialmente a un abridor, pero podría ser Vance Worley o alguno de los hermanos Beck (Tristan o Brendan).

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs. Gran Bretaña?

  • Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.
  • Fecha: 6 de marzo.
  • Hora: 1:00 pm hora del Este de USA, 12:00 pm (México DF).
  • Estadio: Daikin Park

¿Cómo se podrá ver el México vs. Gran Bretaña en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

México

Univisión, ESPN, TUDN

Disney+

Gran Bretaña

TNT UK

--

Estados Unidos

FOX Sports

FOX App

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+

Últimas noticias de México

  • Vinicio Castilla, que repite como coach de banca de la selección de México después de ejercer este rol en la edición de 2023, considera que el grupo “está muy bien estructurado y dirigido por Benji Gil”. Destacó que la escuadra “cuenta con el mejor cerrador de las Ligas Mayores: Andrés Muñoz”.
  • El manager Benjamín Gil no quiso ofrecer detalles sobre la ausencia del jardinero izquierdo Randy Arozarena en el segundo choque de preparación para el Clásico Mundial, que tuvieron en Arizona ante Los Angeles Dodgers: “Tiene día libre”, fue su respuesta a los periodistas.

Últimas noticias de Gran Bretaña

  • En su segunda participación en el Clásico Mundial de Béisbol, Gran Bretaña contará con el regreso de 13 jugadores que fueron parte del roster de 2023, e incluyeron a 17 caras nuevas entre quienes está el segunda base de los Yankees, Jazz Chisholm Jr. La estrella del equipo del Bronx estará en la parte media de la alineación junto con el receptor Harry Ford (Washington Nationals), de 23 años de edad y prospecto número 71 de MLB.

Lineups probables de México y Gran Bretaña

México

Jugador

Posición

Jarren Duran

Jardinero derecho

Randy Arozarena

Jardinero izquierdo

Jonathan Aranda

Primera base

Alejandro Kirk

Receptor

Rowdy Téllez

Bateador designado

Luis Urías

Segunda base

Alek Thomas

Jardinero central

Joey Ortiz

Campocorto

Nacho Álvarez Jr.

Tercera base

Gran Bretaña

Jugador

Posición

Nathan Eaton

Jardinero central

Jazz Chisholm Jr.

Segunda base

Harry Ford

Receptor

BJ Murray

Primera base

Kristian Robinson

Bateador designado

Iván Johnson

Tercera base

Trayce Thompson

Jardinero derecho

Lucius Fox

Campocorto

Ian Lewis Jr

Jardinero izquierdo

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol

Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.