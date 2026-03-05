Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el México vs. Gran Bretaña en TV, streaming y lineups

Después de haber sorprendido con el tercer lugar en la edición de 2023, México llega al Clásico Mundial de Béisbol con el desafío de sobreponerse a bajas importantes y la responsabilidad de demostrar que aquel resultado no fue casualidad.

El camino del grupo dirigido por el manager Benjamín Gil en el Grupo B de la contienda comenzará este viernes con un duelo ante Gran Bretaña, que ganó su derecho a regresar al torneo tras un buen debut en 2023 y que ahora está reforzado por la presencia de Henry Ford y del infielder estrella de los New York Yankees, Jazz Chisholm Jr., un jugador dos veces All Star y ganador de un Bate de Plata.

Cada triunfo cuenta en la batalla por el boleto a los cuartos de final en una llave complicada por la presencia de la poderosa escuadra de Estados Unidos. Para el duelo que abre las acciones en el Grupo B, radicado en Houston, Gil tiene anunciado como abridor de México a Javier Assad, el lanzador de Chicago Cubs que viene de hacer una sólida presentación en el Spring Training.

El manager de la escuadra británica, Bradley Marcelino, no ha designado oficialmente a un abridor, pero podría ser Vance Worley o alguno de los hermanos Beck (Tristan o Brendan).

Jazz Chisholm Jr. clubs a homer for Great Britain 🇬🇧🎷 pic.twitter.com/Ai59dPMRjS — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 4, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs. Gran Bretaña?

Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.

Fecha: 6 de marzo.

Hora: 1:00 pm hora del Este de USA, 12:00 pm (México DF).

Estadio: Daikin Park

¿Cómo se podrá ver el México vs. Gran Bretaña en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming México Univisión, ESPN, TUDN Disney+ Gran Bretaña TNT UK -- Estados Unidos FOX Sports FOX App América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de México

Vinicio Castilla, que repite como coach de banca de la selección de México después de ejercer este rol en la edición de 2023, considera que el grupo “está muy bien estructurado y dirigido por Benji Gil”. Destacó que la escuadra “cuenta con el mejor cerrador de las Ligas Mayores: Andrés Muñoz”.

El manager Benjamín Gil no quiso ofrecer detalles sobre la ausencia del jardinero izquierdo Randy Arozarena en el segundo choque de preparación para el Clásico Mundial, que tuvieron en Arizona ante Los Angeles Dodgers: “Tiene día libre”, fue su respuesta a los periodistas.

Últimas noticias de Gran Bretaña

En su segunda participación en el Clásico Mundial de Béisbol, Gran Bretaña contará con el regreso de 13 jugadores que fueron parte del roster de 2023, e incluyeron a 17 caras nuevas entre quienes está el segunda base de los Yankees, Jazz Chisholm Jr. La estrella del equipo del Bronx estará en la parte media de la alineación junto con el receptor Harry Ford (Washington Nationals), de 23 años de edad y prospecto número 71 de MLB.

Lineups probables de México y Gran Bretaña

México

Jugador Posición Jarren Duran Jardinero derecho Randy Arozarena Jardinero izquierdo Jonathan Aranda Primera base Alejandro Kirk Receptor Rowdy Téllez Bateador designado Luis Urías Segunda base Alek Thomas Jardinero central Joey Ortiz Campocorto Nacho Álvarez Jr. Tercera base

Gran Bretaña

Jugador Posición Nathan Eaton Jardinero central Jazz Chisholm Jr. Segunda base Harry Ford Receptor BJ Murray Primera base Kristian Robinson Bateador designado Iván Johnson Tercera base Trayce Thompson Jardinero derecho Lucius Fox Campocorto Ian Lewis Jr Jardinero izquierdo

