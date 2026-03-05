Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Nicaragua vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups

Nicaragua comienza este viernes su paso por el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 con un choque de alto impacto, desafiando a una selección de República Dominicana que tiene una nómina de estrellas y que se considera uno de los grandes favoritos a alzar el trofeo del campeón, sobre todo después del despliegue ofensivo que mostró en los juegos de exhibición en Santo Domingo.

No es poca cosa enfrentarse a una alineación que tiene a grandes protagonistas de MLB como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Fernando Tatís Jr. y Junior Caminero, además de un cuerpo de pitcheo sólido. Pero una leyenda como el manager de Nicaragua, Dusty Baker, sabe que en un torneo corto todo es posible.

“Nuestra mentalidad es la de ganar. Sabemos a quiénes enfrentaremos y las diferencias que hay, pero cuando se pone la pelota en juego, todo es posible. Todo puede suceder”, declaró Baker recientemente.

Team Nicaragua manager Dusty Baker takes in the Jackie Robinson Training Complex ahead of the #WorldBaseballClassic 🤩 pic.twitter.com/KEeBgRRX59 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 3, 2026

El choque que cierra la jornada inaugural en el Grupo D, con sede en Miami, ya tiene anunciado a su duelo de abridores. Por los nicaragüenses subirá al montículo el derecho Ronald Medrano, que viene de ser bicampeón con Charros de Jalisco en México y se tituló en la Serie del Caribe. Tiene experiencia en ligas menores con St. Louis Cardinals y Kansas City Royals.

El manager de República Dominicana, Albert Pujols, le dará la responsabilidad de iniciar el encuentro al zurdo de Philadelphia Phillies Christopher Sánchez.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nicaragua vs. República Dominicana?

Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.

Fecha: 6 de marzo.

Hora: 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm (México DF).

Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el Nicaragua vs. República Dominicana en TV y streaming online?

Pais Señal de TV Streaming Nicaragua Mexisport Disney+ República Dominicana Grupo Panorama (VTV Canal 32), Teleantillas, Coral 39 Disney+ México Televisa, ESPN Disney+ Estados Unidos FOX Sports FOX App América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de Nicaragua

El outfielder Ismael Munguía, que es conocido por la afición en la LIDOM y tiene contrato de ligas menores con Toronto Blue Jays, está convencido de que Nicaragua puede dar una sorpresa en esta edición del Clásico Mundial: “Nosotros vamos a luchar”.

Nicaragua tendrá en la edición de 2026 su segunda participación en el Clásico Mundial y busca su primer triunfo en el torneo. A pesar de ser derrotados en todos sus partidos en 2023, fueron despedidos con aplausos y elogios por su entrega y los ponches de Duque Hebbert ante tres estrellas de República Dominicana quedaron entre los momentos históricos de la competencia.

Últimas noticias de República Dominicana

La situación del campocorto Jeremy Peña genera incertidumbre. Peña verá hoy a un especialista en manos en West Palm Beach, que revisará las radiografías que le tomaron el miércoles, cuando recibió un rolling en el dedo anular derecho y se lesionó la uña. El gerente de la selección, Nelson Cruz, informó que le harían una resonancia y el manager de Houston Astros, Joe Espada, comentó que Peña no estaba preocupado.

El manager Albert Pujols promovió la idea de tener un estadio de mejor capacidad en República Dominicana para postularse como sede de un grupo en el Clásico Mundial. “Con el talento que tenemos en Grandes Ligas y la historia que nos respalda, no tener la oportunidad de jugar el Clásico en RD sería un fracaso”, declaró tras los juegos de exhibición.

Lineups probables de Nicaragua y República Dominicana

Nicaragua

Jugador Posición Chase Dawson Jardinero central Jeter Downs Segunda base Ismael Munguia Jardinero derecho Emmanuel Trujillo Primera base Mark Vientos Bateador designado Omar Mendoza Jardinero izquierdo Cheslor Cuthbert Tercera base Melvin Novoa Receptor Freddy Zamora Campocorto

República Dominicana

Jugador Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero derecho Ketel Marte Segunda base Juan Soto Jardinero izquierdo Vladimir Guerrero Jr. Primera base Manny Machado Tercera base Junior Caminero Bateador designado Julio Rodríguez Jardinero central Austin Wells Receptor Geraldo Perdomo Campocorto

