Nicaragua en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

Los aficionados del béisbol en Nicaragua recibieron dos buenas noticias en 2025. Primero fue la clasificación de su equipo al Clásico Mundial de Béisbol y meses más tarde, el anuncio de que el manager de la escuadra sería nada menos que Dusty Baker, una leyenda de MLB con más de 20 años de experiencia como dirigente en las mayores y que fue campeón de la Serie Mundial.

Baker aceptó una invitación de Marvin Benard para ocupar el cargo y con ello salió de su retiro. “Mi corazón está muy contento de dirigir a Nicaragua”, declaró el piloto en su presentación oficial. “Nosotros vamos a estar preparados para enfrentar a los demás equipos”.

Los nicaragüenses se ganaron a pulso el boleto, tras terminar invictos (y con un blanqueo en el último partido) en el clasificatorio de Taiwán 2025. Este será su segunda aparición en el Clásico Mundial y competirán en el Grupo D, con sede en loanDepot Park de Miami, junto a República Dominicana, Venezuela, Países Bajos e Israel.

¿Cuál fue su mejor actuación?

Antes de la cita de 2026 el combinado de Nicaragua apenas tenía una experiencia en el Clásico Mundial de Béisbol y fue muy recientemente en la edición de 2023. No consiguieron ganar ninguno de sus cuatro choques y terminaron en la penúltima posición (19), pero se marcharon con la frente en alto, aplaudidos por sus rivales y con el respeto de contrincantes y aficionados.

“Les digo algo, dejaron una buena impresión”, dijo a MLB.com el manager de Venezuela, Omar López. “Quizás la falta de experiencia a este nivel es lo que les pudo haber fallado, pero si el béisbol se sigue desarrollando en Nicaragua, les aseguro que van a tener un equipo mejor, más competitivo, más jugadores en el sistema de liga menor y en Grandes Ligas”.

El momento cumbre lo vivió el joven lanzador derecho Duque Hebbert, que ponchó a súper estrellas de República Dominicana como Julio Rodríguez, Juan Soto y Rafael Devers.

Las leyendas de Nicaragua en el Clásico Mundial

La hazaña de Duque Hebbert le valió firmar un contrato de ligas menores con Detroit Tigers (sigue en el sistema de ligas menores, no ha debutado en MLB) y le restó protagonismo a las grandes figuras del equipo, el relevista Jonathan Loáisiga -que para entonces era miembro de New York Yankees-, y Cheslor Cuthbert.

¿Qué posibilidades tiene Nicaragua en el Clásico Mundial de 2026?

Jonathan Loáisiga acaba de firmar un contrato de ligas menores con Arizona, pero había dejado clara su intención de jugar en 2026 con su selección (“Es mi prioridad”, declaró a finales de 2025) y ya está confirmada la presencia del infielder de New York Mets Mark Vientos. Se espera ver de regreso a Cuthbert y al lanzador derecho con experiencia en Grandes Ligas, JC Ramírez.

Ni siquiera la presencia de una leyenda como Baker aumenta las posibilidades de ver a Nicaragua disputando las instancias finales de esta edición del Clásico. De hecho, las probabilidades de ser campeón que le asignan las casas de apuestas y las herramientas de análisis de la Inteligencia Artificial son mínimas: 1%.

