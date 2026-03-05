Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Países Bajos vs. Venezuela en TV, streaming y lineups
El tan esperado inicio del Clásico Mundial llegó y este viernes se abre el telón para Venezuela y Países Bajos, países que iniciarán el Grupo D de la competencia, en lo que promete ser un encuentro muy parejo y lleno de emociones.
Venezuela viene de dejar muchas dudas en los encuentros de preparación, con dos derrotas, ante los Houston Astros y Washington Nationals, respectivamente, con apenas dos carreras anotadas en ambos compromisos.
Se habla mucho del lineup de estrellas que tiene el equipo venezolano, pero no lo pudieron ratificar en los compromisos amistosos. Por su parte, Países Bajos consiguió par de triunfos, uno contra los Baltimore Orioles y otro contra los Tampa Bay Rays anotando 19 carreras.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Venezuela vs. Países Bajos?
- Ciudad: Miami, Estados Unidos
- Fecha: 6 de marzo.
- Hora: 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am (México DF).
- Estadio: loanDepot park.
¿Cómo se podrá ver el Venezuela vs. Países Bajos en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Venezuela
IVC, ByM Sports, Televen, Venevisión
MLB.TV, Disney+, Beisbol Play
Estados Unidos
Tubi (en exclusiva para este juego), Fox Sports (otros juegos)
Fox Sports App, Fubo, YouTube TV
Latinoamérica
ESPN
MLB.TV, Disney+, 1 Baseball Network
México
Televisa, TUDN, ESPN
Disney+, ViX Premium
Países Bajos
DAZN
MLB.TV
Últimas noticias de Venezuela
- Omar López habló sobre la pobre ofensiva que mostró Venezuela en el par de compromisos amistosos de esta semana. "Estos son juegos de trámite en los que los jugadores están buscando hacer sus ajustes", dijo Omar López en la rueda de prensa post encuentro. "A partir de ahora, el suiche se cambia en Miami".
- Venezuela tenía previsto practicar este jueves en el loanDepot park de Miami, sede del Grupo D del torneo. "Estamos bien mentalmente. No porque perdimos estos dos juegos ahora estamos pensando que no vamos a ganar ninguno en el torneo. Eso no existe en nosotros", aseguró Omar López. "Los muchachos solo están ansiosos. Ansiosos por llegar a Miami".
Últimas noticias de Países Bajos
- Andruw Jones, manager de Países Bajos, dijo que no está pendiente de las figuras de los otros equipos del grupo, como Venezuela y República Dominicana. "Sinceramente no estoy pensando en los otros países. Estoy tratando de controlar nuestro equipo, ponerlos en la mejor situación. Sé que los otros equipos tienen grandes peloteros pero no me preocupa eso", dijo el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown para Sports Venezuela.
Posibles lineups de Venezuela y Países Bajos
Venezuela
Jugador
Posición
Luis Arráez
Primera base
Jackson Chourio
Jardinero central
Ronald Acuña Jr.
Jardinero derecho
William Contreras
Receptor
Wilyer Abreu
Jardinero izquierdo
Eugenio Suárez
Bateador designado
Maikel García
Tercera base
Gleyber Torres
Segunda base
Andrés Giménez
Campocorto
Países Bajos
Jugador
Posición
Ray-Patrick Didder
Jardinero izquierdo
Ceddanne Rafaela
Jardinero central
Xander Bogaerts
Campocorto
Ozzie Albies
Segunda base
Didi Gregorius
Tercera base
Hendrik Clementina
Bateador designado
Dayson Croes
Primera base
Chadwick Tromp
Receptor
Druw Jones
Jardinero derecho
Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol
Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.Follow PedroLMoreira