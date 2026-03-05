Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Países Bajos vs. Venezuela en TV, streaming y lineups

El tan esperado inicio del Clásico Mundial llegó y este viernes se abre el telón para Venezuela y Países Bajos, países que iniciarán el Grupo D de la competencia, en lo que promete ser un encuentro muy parejo y lleno de emociones.

Venezuela viene de dejar muchas dudas en los encuentros de preparación, con dos derrotas, ante los Houston Astros y Washington Nationals, respectivamente, con apenas dos carreras anotadas en ambos compromisos.

Se habla mucho del lineup de estrellas que tiene el equipo venezolano, pero no lo pudieron ratificar en los compromisos amistosos. Por su parte, Países Bajos consiguió par de triunfos, uno contra los Baltimore Orioles y otro contra los Tampa Bay Rays anotando 19 carreras.

¡Así jugarán! 🔥⚾



Ya está todo listo para el Clásico Mundial de Béisbol, y así jugará la selección de Venezuela en esta primera ronda🤩 ¿Qué juego estás ansioso por ver? 👀



— BeisbolPlay (@beisbolplaycom) March 2, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Venezuela vs. Países Bajos?

Ciudad: Miami, Estados Unidos

Fecha: 6 de marzo.

Hora: 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am (México DF).

Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el Venezuela vs. Países Bajos en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Venezuela IVC, ByM Sports, Televen, Venevisión MLB.TV, Disney+, Beisbol Play Estados Unidos Tubi (en exclusiva para este juego), Fox Sports (otros juegos) Fox Sports App, Fubo, YouTube TV Latinoamérica ESPN MLB.TV, Disney+, 1 Baseball Network México Televisa, TUDN, ESPN Disney+, ViX Premium Países Bajos DAZN MLB.TV

Últimas noticias de Venezuela

Omar López habló sobre la pobre ofensiva que mostró Venezuela en el par de compromisos amistosos de esta semana. "Estos son juegos de trámite en los que los jugadores están buscando hacer sus ajustes", dijo Omar López en la rueda de prensa post encuentro. "A partir de ahora, el suiche se cambia en Miami".

Venezuela tenía previsto practicar este jueves en el loanDepot park de Miami, sede del Grupo D del torneo. "Estamos bien mentalmente. No porque perdimos estos dos juegos ahora estamos pensando que no vamos a ganar ninguno en el torneo. Eso no existe en nosotros", aseguró Omar López. "Los muchachos solo están ansiosos. Ansiosos por llegar a Miami".

Últimas noticias de Países Bajos

Andruw Jones, manager de Países Bajos, dijo que no está pendiente de las figuras de los otros equipos del grupo, como Venezuela y República Dominicana. "Sinceramente no estoy pensando en los otros países. Estoy tratando de controlar nuestro equipo, ponerlos en la mejor situación. Sé que los otros equipos tienen grandes peloteros pero no me preocupa eso", dijo el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown para Sports Venezuela.

Posibles lineups de Venezuela y Países Bajos

Venezuela

Jugador Posición Luis Arráez Primera base Jackson Chourio Jardinero central Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho William Contreras Receptor Wilyer Abreu Jardinero izquierdo Eugenio Suárez Bateador designado Maikel García Tercera base Gleyber Torres Segunda base Andrés Giménez Campocorto

Países Bajos

Jugador Posición Ray-Patrick Didder Jardinero izquierdo Ceddanne Rafaela Jardinero central Xander Bogaerts Campocorto Ozzie Albies Segunda base Didi Gregorius Tercera base Hendrik Clementina Bateador designado Dayson Croes Primera base Chadwick Tromp Receptor Druw Jones Jardinero derecho

