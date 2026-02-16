Pablo López sufre molestias en el codo y Venezuela tiembla de cara al Clásico Mundial

El abridor venezolano de los Minnesota Twins, Pablo López, abandonó este lunes una práctica de bateo en vivo por molestias en el codo derecho, razón por la que se someterá a una resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión.

López, quien está en el roster de Venezuela de cara al Clásico Mundial de Béisbol, sabrá en los próximos días si podrá seguir en la nómina del manager Omar López, que cuenta con él como dueño de uno de los puestos de la rotación.

El derecho, de 30 años de edad, dejó 2.74 de efectividad con 73 ponches, 20 boletos, 3.19 de FIP, 1.110 de WHIP y récord de 5-4 en 75.2 innings de trabajo en 2025. La campaña pasada fue la primera en la que no supera los 100 episodios de labor desde la de 2020, acortada por la pandemia del COVID-19.

López está en el penúltimo año del contrato que firmó con los Mellizos por 4 años y 73.5 millones de dólares. Devengará 21.7 millones de dólares en la campaña de 2026 para hacer lo propio en el 2027 antes de convertirse en agente libre.

#MNTwins hope they’re being cautious with Pablo López, who exited his live BP early with elbow soreness.



Derek Shelton said López would go for an MRI. — DanHayesMLB (@DanHayesMLB) February 16, 2026

El venezolano sufrió diversas lesiones en la zafra pasada, estando de baja del 9 al 25 de abril por molestias en una pierna, del 5 de junio al 5 de septiembre por una lesión en el hombro derecho y del 20 del mismo mes al 28 por dolencias en el brazo.

Por ello, el cuerpo técnico de los Twins será muy precavido con la salud de uno de sus mejores abridores, que además espera estar con Venezuela en Miami desde el 5 de marzo.

"No puedo esperar para salir allá... Mucho de la manera en que manejé mi temporada baja, mi programación y mi preparación, fue teniendo en mente lo que esos lanzamientos van a representar para mi país", dijo López en entrevistas recientes durante el TwinsFest y en el podcast Inside Twins.

"Considero que competir en el ambiente de alta intensidad del WBC me ayudará a entrar en ritmo de 'ganar o morir' mucho antes de que comience la temporada regular de MLB. He cumplido con todas mis metas. Tener una temporada baja normal fue la mayor tranquilidad que me dieron los médicos y entrenadores", enfatizó.

El manager Omar López espera que López esté en la rotación de Venezuela junto a brazos como los de Ranger Suárez y Eduardo Rodríguez. El combinado vinotinto iniciará su camino en el Grupo D, jugando en el loanDepot park de Miami, un estadio que López conoce a la perfección por su etapa con los Miami Marlins.

