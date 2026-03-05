Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Puerto Rico vs. Colombia en TV, streaming y lineups

El Clásico Mundial de Béisbol llega a Puerto Rico en 2026 y la selección boricua tratará de sacar provecho de su condición de anfitriona para imponerse en el Grupo A de la contienda.

Todos conocen los inconvenientes que se presentaron para la selección dirigida por Yadier Molina en el último mes, pero ahora están decididos a dejar esos problemas atrás y encaminarse hacia los cuartos de final. Su primer paso en ese objetivo pasa por ser líderes de la llave y para eso será importante sumar el triunfo en el juego de este viernes, ante el equipo de Colombia.

Los colombianos, dirigidos por José Mosquera, lidian con bajas importantes de última hora que los obligaron a reconfigurar el roster, pero se confían a la experiencia de jugadores de Grandes Ligas como Gio Urshela y Donovan Solano para tener buenos resultados en esta edición del Clásico.

El duelo en el parque puertorriqueño se perfila como un duelo de pitcheo, con veteranos establecidos en MLB a cargo de las aperturas. Por la escuadra colombiana estará sobre el montículo el zurdo de Colorado Rockies José Quintana, mientras que Molina le encargó este juego a Seth Lugo, el as de la rotación de Kansas City Royals y también de Puerto Rico.

⚾ Colombia ya tiene abridores para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.



🇨🇴 El debut será el 6 de marzo ante Puerto Rico, con José Quintana en la lomita. Luego abrirán Adrián Almeida (vs. Canadá), Julio Teherán (vs. Cuba) y Luis Patiño (vs. Panamá).



🔥 En el roster hay… pic.twitter.com/sMG3AcTEdK — El Universal (@ElUniversalCtg) March 5, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puerto Rico vs. Colombia?

Ciudad: San Juan, Puerto Rico.

Fecha: 6 de marzo.

Hora: 6:00 pm hora del Este de USA, 5:00 pm (México DF).

Estadio: Hiram Bithorn.

¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. Colombia en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Colombia ESPN Disney+ Puerto Rico ESPN, WAPA Deportes Disney+ México Televisa, ESPN Disney+ Estados Unidos FOX Sports FOX App América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de Colombia

El jugador nacido en San Andrés, Tito Polo, fue inscrito en el roster de Colombia para esta edición del Clásico. El outfielder de 31 años de edad remplazará a Jorge Alfaro, que no pudo obtener la visa. Polo jugó con la selección colombiana en el torneo de 2017.

El bullpen de la escuadra colombiana tuvo una baja sensible al perder esta semana a Reiver Sanmartín, que presentó dolor en el flexor de la cadera y será revisado por los médicos de San Francisco Giants. El zurdo fu sustituido en el roster por Luis Escobar.

Últimas noticias de Puerto Rico

Kiké Hernández, que no pudo formar parte del equipo boricua en esta edición porque está recuperándose de una cirugía en el codo izquierdo, dejará el campo de entrenamiento de los Dodgers para acompañar a la selección en Puerto Rico. El gerente Carlos Beltrán confirmó que la idea de invitar a Hernández fue de Edwin Díaz y el capitán Martín Maldonado. “Trae energía que muy importante y creo que es positivo para los jóvenes tener una presencia como la de KIké en el dugout”, dijo el gerente de la selección, Carlos Beltrán.

El artista Bad Bunny envió unos zapatos especiales Adidas BadBo 1.0 a la selección de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol. El modelo es exclusivo para jugadores.

Lineups probables de Puerto Rico y Colombia

Colombia

Jugadr Posición Michael Arroyo Bateador designado Reynaldo Rodríguez Primera base Harold Ramírez Jardinero izquierdo Gio Urshela Tercera base Donovan Solano Segunda base Gustavo Campero Jardinero derecho Carlos Martínez Receptor Dayan Frías Campocorto Brayan Buelvas Jardinero central

Puerto Rico

Jugador Posición Willie Castro Segunda base Heliot Ramos Jardinero izquierdo Nolan Arenado Bateador designado Carlos Cortés Jardinero derecho Emmanuel Rivera Primera base Christian Vázquez Receptor Edwin Arroyo Campocorto Matthew Lugo Jardinero central Luis Vázquez Tercera base

