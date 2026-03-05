Sports Illustrated

Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Puerto Rico vs. Colombia en TV, streaming y lineups

La fiesta está preparada en San Juan para ver el primer duelo del Team Rubio, que busca comenzar esta edición del torneo con un triunfo ante su público
Mariana Moreno|
Puerto Rico recibe a Colombia en San Juan
Puerto Rico recibe a Colombia en San Juan | Jim Rassol-Imagn Images

El Clásico Mundial de Béisbol llega a Puerto Rico en 2026 y la selección boricua tratará de sacar provecho de su condición de anfitriona para imponerse en el Grupo A de la contienda.

Todos conocen los inconvenientes que se presentaron para la selección dirigida por Yadier Molina en el último mes, pero ahora están decididos a dejar esos problemas atrás y encaminarse hacia los cuartos de final. Su primer paso en ese objetivo pasa por ser líderes de la llave y para eso será importante sumar el triunfo en el juego de este viernes, ante el equipo de Colombia.

Los colombianos, dirigidos por José  Mosquera, lidian con bajas importantes de última hora que los obligaron a reconfigurar el roster, pero se confían a la experiencia de jugadores de Grandes Ligas como Gio Urshela y Donovan Solano para tener buenos resultados en esta edición del Clásico.

El duelo en el parque puertorriqueño se perfila como un duelo de pitcheo, con veteranos establecidos en MLB a cargo de las aperturas. Por la escuadra colombiana estará sobre el montículo el zurdo de Colorado Rockies José Quintana, mientras que Molina le encargó este juego a Seth Lugo, el as de la rotación de Kansas City Royals y también de Puerto Rico.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puerto Rico vs. Colombia?

  • Ciudad: San Juan, Puerto Rico.
  • Fecha: 6 de marzo.
  • Hora: 6:00 pm hora del Este de USA, 5:00 pm (México DF).
  • Estadio: Hiram Bithorn.

¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. Colombia en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Colombia

ESPN

Disney+

Puerto Rico

ESPN, WAPA Deportes

Disney+

México

Televisa, ESPN

Disney+

Estados Unidos

FOX Sports

FOX App

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+

Últimas noticias de Colombia

  • El jugador nacido en San Andrés, Tito Polo, fue inscrito en el roster de Colombia para esta edición del Clásico. El outfielder de 31 años de edad remplazará a Jorge Alfaro, que no pudo obtener la visa. Polo jugó con la selección colombiana en el torneo de 2017.
  • El bullpen de la escuadra colombiana tuvo una baja sensible al perder esta semana a Reiver Sanmartín, que presentó dolor en el flexor de la cadera y será revisado por los médicos de San Francisco Giants. El zurdo fu sustituido en el roster por Luis Escobar.

Últimas noticias de Puerto Rico

  • Kiké Hernández, que no pudo formar parte del equipo boricua en esta edición porque está recuperándose de una cirugía en el codo izquierdo, dejará el campo de entrenamiento de los Dodgers para acompañar a la selección en Puerto Rico. El gerente Carlos Beltrán confirmó que la idea de invitar a Hernández fue de Edwin Díaz y el capitán Martín Maldonado. “Trae energía que muy importante y creo que es positivo para los jóvenes tener una presencia como la de KIké en el dugout”, dijo el gerente de la selección, Carlos Beltrán.
  • El artista Bad Bunny envió unos zapatos especiales Adidas BadBo 1.0 a la selección de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol. El modelo es exclusivo para jugadores.

Lineups probables de Puerto Rico y Colombia

Colombia

Jugadr

Posición

Michael Arroyo

Bateador designado

Reynaldo Rodríguez

Primera base

Harold Ramírez

Jardinero izquierdo

Gio Urshela

Tercera base

Donovan Solano

Segunda base

Gustavo Campero

Jardinero derecho

Carlos Martínez

Receptor

Dayan Frías

Campocorto

Brayan Buelvas

Jardinero central

Puerto Rico

Jugador

Posición

Willie Castro

Segunda base

Heliot Ramos

Jardinero izquierdo

Nolan Arenado

Bateador designado

Carlos Cortés

Jardinero derecho

Emmanuel Rivera

Primera base

Christian Vázquez

Receptor

Edwin Arroyo

Campocorto

Matthew Lugo

Jardinero central

Luis Vázquez

Tercera base

