¿Qué jugadores pueden unirse a Puerto Rico en la segunda ronda del Clásico Mundial 2026?

A Puerto Rico se le juntaron varios males a pocas semanas del comienzo del Clásico Mundial de 2026. La desaprobación del seguro a algunas estrellas de MLB y la suspensión de Javier Báez llevaron a la federación a amenazar con retirarse del torneo a pesar de ser sede del Grupo A.

No pudieron recuperar a sus estrellas del infield, pero las diligencias que hicieron no fueron en vano y consiguieron que se permitiera la participación de algunos lanzadores objetados como Jovani Morán, Luis Quiñones y Yacksell Ríos. Otro de ellos recibió un permiso parcial, y ahora encabeza la lista de reservas para la segunda ronda.

Se trata de José Berríos, el abridor de Toronto Blue Jays en las Grandes Ligas, que sólo podrá unirse a la escuadra boricua a partir de cuartos de final. El derecho de 31 años de edad terminó la temporada de 2025 con una lesión en el codo, pero se ha visto bien en el Spring Training.

“Hoy no tuve dudas en mi mente. Gracias a Dios estoy de regreso. Estoy saludable”, le dijo al portal de MLB.com. Berríos tiene una carrera de 10 años en las mayores y promedia al menos 30 aperturas por temporada. En 2025 tuvo su primera visita a la lista de lesionados y terminó con números de 9-5, 4.17 de efectividad, 138 ponches en 188.0 innings e hizo 31 salidas, 30 como abridor.

Luis Castillo (Dominican Republic), José Berríos (Puerto Rico), and Jesús Luzardo (Venezuela) are among the players added to the Designated Pitcher Pool (DPP) for the #WorldBaseballClassic.



Teams are allowed to make replacements from their DPP after the first round and the… pic.twitter.com/Ylv5KzHsG4 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) February 10, 2026

Mientras la afición celebra esta victoria parcial de saber que Berríos puede sumarse para la segunda ronda, los periodistas deportivos en Puerto Rico ponen la mira en otro de los brazos en la reserva del manager Yadier Molina: el zurdo Jonathan Bermúdez, de 30 años de edad y quien tuvo un breve paso por MLB y viene de lanzar en LIDOM.

“Tras su paso por la Liga de Béisbol Profesional China y la Liga Mexicana, busca consolidarse como una pieza clave en el montículo”, dice un reporte de prensa. “Bermúdez no es ajeno a los desafíos. Su experiencia internacional, especialmente con Puerto Rico en el Torneo Premier12, ha demostrado su capacidad para brillar bajo presión. Aunque su récord en Taiwán fue de 3-4 con una ERA de 4.75, su compromiso con el equipo nacional es inquebrantable”.

Los problemas con el seguro del Clásico dejaron al desnudo la falta de profundidad del béisbol de Puerto Rico. Eso se evidencia en el hecho de que sólo les quedan tres lanzadores en la reserva y el otro es el relevista Alexis Díaz, el hermano de Edwin.

¿Qué establece la regla del Clásico Mundial para el pool de reserva?

La reserva de lanzadores tiene algunas normativas. En el portal de MLB las explican con claridad:

Cada federación puede inscribir hasta a seis lanzadores en la lista de reserva “para ser convocados después de la primera ronda”.

Las selecciones nacionales “pueden reemplazar hasta cuatro lanzadores después de la primera ronda y hasta dos después de los cuartos de final”. De acuerdo con la regla “estos jugadores pueden reemplazar a uno de los cuatro lanzadores que el equipo había marcado previamente como posibles suplentes”.

Los jugadores que pueden unirse a Puerto Rico en la segunda ronda del Clásico Mundial

Jugador Posición Jonathan Bermúdez Lanzador zurdo José Berríos Lanzador derecho Alexis Díaz Lanzador derecho

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol