Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Puerto Rico vs. Italia en TV, streaming y lineups

El equipo europeo llega a esta fase con cuatro victorias al hilo, mientras que los boricuas lograron tres triunfos y una derrota en la primera fase
Pedro Moreira|
Vinnie Pasquantino viene de conectar tres cuadrangulares ante México
Vinnie Pasquantino viene de conectar tres cuadrangulares ante México | Thomas Shea-Imagn Images

Italia sigue sorprendiendo al mundo del béisbol después de avanzar invicto en su grupo y ahora le tocará medirse con Puerto Rico en los cuartos de final del torneo, en un partido que se disputará en el Daikin Park de Houston.

El equipo dirigido por Francisco Cervelli viene de derrotar con un contundente marcador de 9 carreras por 1 a México, para sentenciar la eliminación de los mexicanos y mandar a Estados Unidos al segundo lugar de su llave.

Por su parte, Puerto Rico viene de una ronda regular en la que ganaron tres partidos y perdieron ante Canadá, para avanzar de fase en el segundo lugar del grupo. La derrota 3-2 ante los norteamericanos le pesó a los boricuas en su intención de avanzar primeros.

Seth Lugo está llamado a ser el abridor de Puerto Rico para este compromiso, después de que se confirmara que José Berríos no iba a poder estar en la segunda ronda con su selección, tras haber sido denegado su seguro para participar.

Cervelli dirige al conjunto europeo en este Clásico
El venezolano Francisco Cervelli es el manager de Italia | Thomas Shea-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puerto Rico vs. Italia?

  • Ciudad: Houton, Texas, Estados Unidos.
  • Fecha: 14 de marzo.
  • Hora: 3:00 pm hora del Este de USA, 2:00 pm (México DF).
  • Estadio: Daikin Park.

¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. Italia en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Puerto Rico

WAPA Deportes

WAPA.tv / App de WAPA / MLB.TV

Italia

Rai Sport

MLB.TV

Estados Unidos

FS1 (Inglés) / FOX Deportes (Español)

Fox App / Disney +

México

FS1, FOX Deportes

Fox App

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney + / MLB.TV

  • Puerto Rico ha anunciado a Seth Lugo como su abridor para los cuartos de final contra Italia. El experimentado derecho tiene una victoria, sin carreras permitidas, en cuatro innings durante esta edición del Clásico Mundial de Béisbol. Es un hombre de experiencia, que a sus 36 años de edad buscará darle el pase a semifinales a su equipo.
  • Se confirmó que José Berríos no podrá acompañar a Puerto Rico en la segunda fase del Clásico Mundial. El lanzador derecho de los Toronto Blue Jays se mantendrá en el campo de entrenamiento de su equipo, ya que el seguro para participar en el torneo le fue denegado.

  • Italia consiguió por primera vez un 4-0 perfecto en la fase de grupos de un Clásico Mundial, en su sexta participación en el evento. "Este equipo se lo cree", dijo el manager Cervelli. "Sencillamente hemos salido a hacer las cosas bien, a jugar buen beisbol, hemos ejecutado y estoy muy orgulloso de estos muchachos".
  • Vinnie Pasquantino consiguió tres cuadrangulares ante México, para sentenciar la eliminación del conjunto azteca, con una victoria 9 carreras por 1. El jugador italiano no había podido conectar de hit antes de ese compromiso.

Lineups probables de Puerto Rico e Italia

Puerto Rico

Jugador

Posición

Bryan Torres

Jardinero central

Heliot Ramos

Bateador designado

Nolan Arenado

Tercera base

Eddie Rosario

Jardinero derecho

Christian Vázquez

Primera base

Mathew Lugo

Jardinero izquierdo

Luis Vázquez

Campocorto

Martín Maldonado

Receptor

Edwin Arroyo

Segunda base

Italia

Jugador

Posición

Sam Antonacci

Campocorto

Jon Berti

Segunda base

Jakob Marsee

Jardinero central

Vinnie Pasquantino

Primera base

Zach Dezenzo

Bateador designado

Jac Caglianone

Jardinero derecho

Andrew Fischer

Tercera base

JJ D'Orazio

Receptor

Dante Nori

Jardinero izquierdo

Pedro Moreira
PEDRO MOREIRA

Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.

