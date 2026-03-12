Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Puerto Rico vs. Italia en TV, streaming y lineups
Italia sigue sorprendiendo al mundo del béisbol después de avanzar invicto en su grupo y ahora le tocará medirse con Puerto Rico en los cuartos de final del torneo, en un partido que se disputará en el Daikin Park de Houston.
El equipo dirigido por Francisco Cervelli viene de derrotar con un contundente marcador de 9 carreras por 1 a México, para sentenciar la eliminación de los mexicanos y mandar a Estados Unidos al segundo lugar de su llave.
Por su parte, Puerto Rico viene de una ronda regular en la que ganaron tres partidos y perdieron ante Canadá, para avanzar de fase en el segundo lugar del grupo. La derrota 3-2 ante los norteamericanos le pesó a los boricuas en su intención de avanzar primeros.
Seth Lugo está llamado a ser el abridor de Puerto Rico para este compromiso, después de que se confirmara que José Berríos no iba a poder estar en la segunda ronda con su selección, tras haber sido denegado su seguro para participar.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puerto Rico vs. Italia?
- Ciudad: Houton, Texas, Estados Unidos.
- Fecha: 14 de marzo.
- Hora: 3:00 pm hora del Este de USA, 2:00 pm (México DF).
- Estadio: Daikin Park.
¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. Italia en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Puerto Rico
WAPA Deportes
WAPA.tv / App de WAPA / MLB.TV
Italia
Rai Sport
MLB.TV
Estados Unidos
FS1 (Inglés) / FOX Deportes (Español)
Fox App / Disney +
México
FS1, FOX Deportes
Fox App
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney + / MLB.TV
Últimas noticias de Puerto Rico
- Puerto Rico ha anunciado a Seth Lugo como su abridor para los cuartos de final contra Italia. El experimentado derecho tiene una victoria, sin carreras permitidas, en cuatro innings durante esta edición del Clásico Mundial de Béisbol. Es un hombre de experiencia, que a sus 36 años de edad buscará darle el pase a semifinales a su equipo.
- Se confirmó que José Berríos no podrá acompañar a Puerto Rico en la segunda fase del Clásico Mundial. El lanzador derecho de los Toronto Blue Jays se mantendrá en el campo de entrenamiento de su equipo, ya que el seguro para participar en el torneo le fue denegado.
Últimas noticias de Italia
- Italia consiguió por primera vez un 4-0 perfecto en la fase de grupos de un Clásico Mundial, en su sexta participación en el evento. "Este equipo se lo cree", dijo el manager Cervelli. "Sencillamente hemos salido a hacer las cosas bien, a jugar buen beisbol, hemos ejecutado y estoy muy orgulloso de estos muchachos".
- Vinnie Pasquantino consiguió tres cuadrangulares ante México, para sentenciar la eliminación del conjunto azteca, con una victoria 9 carreras por 1. El jugador italiano no había podido conectar de hit antes de ese compromiso.
Lineups probables de Puerto Rico e Italia
Puerto Rico
Jugador
Posición
Bryan Torres
Jardinero central
Heliot Ramos
Bateador designado
Nolan Arenado
Tercera base
Eddie Rosario
Jardinero derecho
Christian Vázquez
Primera base
Mathew Lugo
Jardinero izquierdo
Luis Vázquez
Campocorto
Martín Maldonado
Receptor
Edwin Arroyo
Segunda base
Italia
Jugador
Posición
Sam Antonacci
Campocorto
Jon Berti
Segunda base
Jakob Marsee
Jardinero central
Vinnie Pasquantino
Primera base
Zach Dezenzo
Bateador designado
Jac Caglianone
Jardinero derecho
Andrew Fischer
Tercera base
JJ D'Orazio
Receptor
Dante Nori
Jardinero izquierdo
Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol
Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.Follow PedroLMoreira