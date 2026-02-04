Puerto Rico anunció que sí participará en el Clásico Mundial de Béisbol

Puerto Rico se alzó en contra de la organización del Clásico Mundial de Béisbol y amenazó con no asistir al torneo. Sin embargo, de acuerdo con el diario Primer Hora, la escuadra boricua sí asistirá al evento, según afirmó el presidente de su federación, José Quiles.

Todo comenzó cuando se le negó el seguro para actuar a Francisco Lindor, quien había sido anunciado como el capitán del elenco isleño. Esto se sumó a la negativa también de Carlos Correa y José Berríos, tres jugadores estelares del equipo de Puerto Rico.

La isla albergará el evento, en el Estadio Hiram Bithorn del 6 al 11 de marzo. Por eso la amenaza de no participar podía poner en aprietos a los organizadores, pero al final se decidió que sí llevarán a su equipo y albergarán su grupo.

Sin embargo, todavía queda la duda sobre si sus estelares jugadores podrán participar, pues la Federación de Beisbol de Puerto Rico pidió que se evaluaran nuevamente los casos de Lindor, Correa, Berríos y también el de Javier Báez.

"Ya subimos el roster a 27 jugadores. Hemos dejado tres espacio abiertos para ver si conseguimos los seguros de Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez”, dijo Quiles al diario Primera Hora.

Carlos Beltrán, gerente general del equipo puertorriqueño y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, abogó por su país y conversó con el comisionado de la MLB, Rob Manfred, ya que el conjunto boricua recibió la negativa del seguro de ocho peloteros.

No obstante, habrá que esperar cual es la decisión final de la compañía encargada de los seguros. Los peloteros igual pueden participar sin esa póliza, pero se arriesgan a perder su salario de 2026 en la MLB si llegan a sufrir una lesión en el Clásico.

Correa y Lindor tienen contratos millonarios con los Astros y los Mets, respectivamente. Cuesta creer que se arriesgarán a participar sin la tranquilidad del seguro, pero esto se podría definir en los próximos días.

“Levantamos la voz no tanto por los jugadores posición, sino por los lanzadores. Y ya la mayoría de los lanzadores que solicitamos han recibido el permiso”, agregó Quiles.

Edwin Díaz, cerrador de Los Angeles Dodgers, y Fernando Cruz, relevista de los New York Yankees, fueron confirmados para el evento esta semana. Heliot Ramos, de los San Francisco Giants y Nolan Arenado, de los Arizona Diamondbacks, también recibieron la aprobación del seguro para jugar.

