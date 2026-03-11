Sports Illustrated

Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el República Dominicana vs. Venezuela en TV, streaming y lineups

Llegó el momento tan esperado con el duelo entre dominicanos y venezolanos, que promete emoción y que definirá al líder del Grupo D
Mariana Moreno
República Dominicana y su plantilla de estrellas pelea el liderato de Grupo con Venezuela
República Dominicana y su plantilla de estrellas pelea el liderato de Grupo con Venezuela

Finalmente llegó el momento que tanto esperaban los aficionados del béisbol en el Caribe, una nueva batalla entre las selecciones de República Dominicana y Venezuela en el Clásico Mundial. Este miércoles ambas escuadras - que tienen idéntico récord de 3-0 - chocan en Miami para decidir quién se queda como número 1 del Grupo D en esta edición.

56 jugadores de MLB estarán disponibles para este nuevo capítulo en una rivalidad que ha visto crecer la intensidad con el paso del tiempo. No es poca cosa lo que está en juego, pues quien gane el partido evitará medirse con Shohei Ohtani y el resto del equipo de Japón en los cuartos de final.

La ofensiva de los quisqueyanos ha sido implacable contra sus rivales en esta edición del Clásico, con 34 carreras producidas por apenas 5 permitidas y su pitcheo tiene efectividad de 1.88. El bullpen no ha aceptado anotaciones. Aunque Venezuela no se ha visto tan demoledor ha sido igual de efectivo, con 21 anotaciones por 5 de sus oponentes y 1.33 de efectividad colectiva, la segunda mejor del evento.

El manager de República Dominicana, Albert Pujols, anunció como abridor de este duelo al derecho de Miami Marlins y ganador del Cy Young, Sandy Alcántara, mientras que por la selección venezolana estará sobre el montículo el veterano lanzador zurdo Eduardo Rodríguez.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el República Dominicana vs. Venezuela?

  • Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.
  • Fecha: 11 de marzo.
  • Hora: 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm (México DF).
  • Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el República Dominicana vs. Venezuela en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Venezuela

Televen, Venevisión, Meridiano TV, ByM Sports, 1Baseball Network, IVC, ESPN

Disney+

República Dominicana

Grupo Panorama (VTV Canal 32), Teleantillas 10, Coral 39, ESPN

Disney+

México

Televisa, ESPN

Disney+

Estados Unidos

FS1, FOX Deportes

Fox App

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+

Últimas noticias de Venezuela

  • El capitán Salvador Pérez habló sobre el partido contra los dominicanos. “Vamos a salir a dar lo mejor de nosotros. Tenemos buen grupo, buenos brazos, podemos tocar y correr y este campeonato es de nosotros”, afirmó. “Siempre los juegos contra Dominicana son los mejores del Clásico Mundial, es una gran rivalidad y vamos a competir fuerte en el terreno”.
  • Omar López, manager de la escuadra vinotinto, explicó la designación del zurdo Eduardo Rodríguez para este duelo. “Rodríguez uno de los lanzadores con más experiencia, se merece esta oportunidad”, apuntó el estratega. “Además, esta salida encaja con su preparación con su equipo de MLB. No hay dudas de que tiene la capacidad para hacer este trabajo. Luego va (Antonio) Senzatela, dependiendo de la situación del partido”.
  • No ha habido conversaciones con Jesús Luzardo para saber si la extensión de contrato con Philadelphia Phillies cambia sus planes de unirse al equipo venezolano en la segunda ronda. “Hablamos, me manifestó algo, pero me lo reservo. Esos son temas que deben manejarse con Chato Yépez, que es el gerente de la selección”, sentenció Omar López.

Últimas noticias de República Dominicana

  • 90.000 aficionados en los tres primeros partidos de esta edición ha sido la asistencia para República Dominicana.
  • El manager Albert Pujols confirmó que Austin Wells será el receptor de Sandy Alcántara en el partido contra la selección de Venezuela. También se espera que Erik González sea el titular en el campocorto.
  • Cuatro de los nueve jugadores titulares de la escuadra dominicana no ha enfrentado nunca  Eduardo Rodríguez, el abridor por Venezuela. A Juan Soto no le ha ido bien contra el zurdo y Junior Caminero todavía no ha podido descifrar sus envíos y conectarle un hit. Pero Fernando Tatís Jr. (6-2, dos cuadrangulares y slugging de 2.000 con dos boletos), Julio Rodríguez (de 7-4 con un jonrón, promedio de .571 y slugging de 1.143) y Vladimir Guerrero Jr. (le batea para .333 con OBP de .524) lo han castigado.

Lineups probables de República Dominicana y Venezuela

República Dominicana

Jugador

Posición

Fernando Tatís Jr.

Jardinero derecho

Ketel Marte

Segunda base

Juan Soto

Jardinero izquierdo

Vladimir Guerrero Jr.

Primera base

Manny Machado

Tercera base

Junior Caminero

Bateador designado

Julio Rodríguez

Jardinero central

Austin Wells

Receptor

Erik González

Campocorto

Venezuela

Jugador

Posición

Ronald Acuña Jr.

Jardinero derecho

Luis Arráez

Primera base

Jackson Chourio

Jardinero central

Eugenio Suárez

Tercera base

Salvador Pérez

Bateador designado

William Contreras

Receptor

Wilyer Abreu

Jardinero izquierdo

Gleyber Torres

Segunda base

Andrés Giménez

Campocorto

Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.