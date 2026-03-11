Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el República Dominicana vs. Venezuela en TV, streaming y lineups

Finalmente llegó el momento que tanto esperaban los aficionados del béisbol en el Caribe, una nueva batalla entre las selecciones de República Dominicana y Venezuela en el Clásico Mundial. Este miércoles ambas escuadras - que tienen idéntico récord de 3-0 - chocan en Miami para decidir quién se queda como número 1 del Grupo D en esta edición.

56 jugadores de MLB estarán disponibles para este nuevo capítulo en una rivalidad que ha visto crecer la intensidad con el paso del tiempo. No es poca cosa lo que está en juego, pues quien gane el partido evitará medirse con Shohei Ohtani y el resto del equipo de Japón en los cuartos de final.

La ofensiva de los quisqueyanos ha sido implacable contra sus rivales en esta edición del Clásico, con 34 carreras producidas por apenas 5 permitidas y su pitcheo tiene efectividad de 1.88. El bullpen no ha aceptado anotaciones. Aunque Venezuela no se ha visto tan demoledor ha sido igual de efectivo, con 21 anotaciones por 5 de sus oponentes y 1.33 de efectividad colectiva, la segunda mejor del evento.

El manager de República Dominicana, Albert Pujols, anunció como abridor de este duelo al derecho de Miami Marlins y ganador del Cy Young, Sandy Alcántara, mientras que por la selección venezolana estará sobre el montículo el veterano lanzador zurdo Eduardo Rodríguez.

Ronald Acuña Jr. uses his speed to create the first run of the night for Team Venezuela! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/gL9rMyhGzf — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el República Dominicana vs. Venezuela?

Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.

Fecha: 11 de marzo.

Hora: 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm (México DF).

Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el República Dominicana vs. Venezuela en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Venezuela Televen, Venevisión, Meridiano TV, ByM Sports, 1Baseball Network, IVC, ESPN Disney+ República Dominicana Grupo Panorama (VTV Canal 32), Teleantillas 10, Coral 39, ESPN Disney+ México Televisa, ESPN Disney+ Estados Unidos FS1, FOX Deportes Fox App América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de Venezuela

El capitán Salvador Pérez habló sobre el partido contra los dominicanos. “Vamos a salir a dar lo mejor de nosotros. Tenemos buen grupo, buenos brazos, podemos tocar y correr y este campeonato es de nosotros”, afirmó. “Siempre los juegos contra Dominicana son los mejores del Clásico Mundial, es una gran rivalidad y vamos a competir fuerte en el terreno”.

Omar López, manager de la escuadra vinotinto, explicó la designación del zurdo Eduardo Rodríguez para este duelo. “Rodríguez uno de los lanzadores con más experiencia, se merece esta oportunidad”, apuntó el estratega. “Además, esta salida encaja con su preparación con su equipo de MLB. No hay dudas de que tiene la capacidad para hacer este trabajo. Luego va (Antonio) Senzatela, dependiendo de la situación del partido”.

No ha habido conversaciones con Jesús Luzardo para saber si la extensión de contrato con Philadelphia Phillies cambia sus planes de unirse al equipo venezolano en la segunda ronda. “Hablamos, me manifestó algo, pero me lo reservo. Esos son temas que deben manejarse con Chato Yépez, que es el gerente de la selección”, sentenció Omar López.

Últimas noticias de República Dominicana

90.000 aficionados en los tres primeros partidos de esta edición ha sido la asistencia para República Dominicana.

El manager Albert Pujols confirmó que Austin Wells será el receptor de Sandy Alcántara en el partido contra la selección de Venezuela. También se espera que Erik González sea el titular en el campocorto.

Cuatro de los nueve jugadores titulares de la escuadra dominicana no ha enfrentado nunca Eduardo Rodríguez, el abridor por Venezuela. A Juan Soto no le ha ido bien contra el zurdo y Junior Caminero todavía no ha podido descifrar sus envíos y conectarle un hit. Pero Fernando Tatís Jr. (6-2, dos cuadrangulares y slugging de 2.000 con dos boletos), Julio Rodríguez (de 7-4 con un jonrón, promedio de .571 y slugging de 1.143) y Vladimir Guerrero Jr. (le batea para .333 con OBP de .524) lo han castigado.

Lineups probables de República Dominicana y Venezuela

República Dominicana

Jugador Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero derecho Ketel Marte Segunda base Juan Soto Jardinero izquierdo Vladimir Guerrero Jr. Primera base Manny Machado Tercera base Junior Caminero Bateador designado Julio Rodríguez Jardinero central Austin Wells Receptor Erik González Campocorto

Venezuela

Jugador Posición Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho Luis Arráez Primera base Jackson Chourio Jardinero central Eugenio Suárez Tercera base Salvador Pérez Bateador designado William Contreras Receptor Wilyer Abreu Jardinero izquierdo Gleyber Torres Segunda base Andrés Giménez Campocorto

