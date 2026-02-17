Venezuela vs. República Dominicana: ¿Quién tiene mejor lineup en el Clásico Mundial 2026?

Con el paso de los años la rivalidad entre seguidores del béisbol de Venezuela y República Dominicana ha ido tomado intensidad y se renueva en cada edición del Clásico Mundial, donde ambas escuadras llegan siempre con sus estrellas de MLB.

Es seguro que el próximo miércoles 11 de marzo habrá récords de audiencia y de asistencia con ocasión del duelo que protagonizarán en el Grupo D de la edición 2026 del torneo y desde ya se escuchan apuestas sobre quién se llevará la victoria o cuál de las dos selecciones terminará como líder de la llave.

Los quisqueyanos tienen a su favor en los debates que fueron campeones invictos en 2013, mientras que Venezuela se ha quedado siempre en deuda con su afición y no ha pasado de semifinales. Además, fue apenas en 2023 cuando los venezolanos pudieron conseguir su primera victoria ante ellos en el torneo, después de haber sufrido seis derrotas consecutivas.

De un lado estarán Juan Soto, Fernando Tatís Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Manny Machado y por el otro Salvador Pérez, Ronald Acuña Jr. y Eugenio Suárez. El talento y el poder estarán presentes sin dudas, pero para darle fuerza al debate veamos quién llega mejor a este Clásico Mundial posición por posición.

Safe to say Team Venezuela is feeling good after beating the Dominican Republic and Puerto Rico to start the WBC pic.twitter.com/jMeTTHmDUs — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 13, 2023

Receptor: William Contreras vs. Austin Wells

El joven catcher de los New York Yankees ha estado creciendo como jugador, pero todavía no puede competir con una estrella en ascenso como el venezolano Contreras, que está entre los tres mejores receptores de MLB y que con Milwaukee tiene dos Bates de Plata y dos invitaciones al Juego de Estrellas.



Ventaja: Venezuela

Primera base: Willson Contreras vs. Vladimir Guerrero Jr.

No hay manera de comparar. El mayor de los hermanos Contreras es campeón de Serie Mundial, tuvo en 2025 su cuarta temporada en cinco años con por lo menos 20 jonrones y dejó topes personales en dobles (31) y remolcadas (80). Pero Vladdy está en otro nivel: ha ganado un Guante de Oro y dos Bates de Plata y tiene cinco invitaciones al Juego de Estrellas, además de cinco campañas con por lo menos 23 cuadrangulares y 84 impulsadas.



Ventaja: República Dominicana

Segunda base: Luis Arráez vs. Ketel Marte

Arráez se ha ganado el respeto del circuito por su capacidad de hacer contacto, pero la defensa no es su mejor arma y tampoco es un bateador de extrabases. Eso lo deja un paso atrás del dominicano de Arizona, que ha ido a tres Juegos de Estrellas y ganado dos Bates de Plata, fue MVP de una Serie de Campeonato y viene de tres campañas seguidas con al menos 25 jonrones y más de 70 impulsadas.



Ventaja: República Dominicana

Tercera base: Eugenio Suárez vs. Manny Machado

Suárez es un defensor promedio de la antesala que se destaca porque tiene poder. Mucho poder. Lo demostró con sus segunda campaña de 39 vuelacercas. y está entre los mejores jonroneros de MLB desde 2017, en una lista que tiene a astros de la talla de Aaron Judge. Pero Machado es una superestrella con dos Guantes de Oro, tres Bates de Plata y 7 invitaciones al All Star.



Ventaja: República Dominicana

Campocorto: Andrés Giménez vs. Geraldo Perdomo

Es difícil decidir aquí, porque si bien Giménez no es un un hombre que tenga grandes producciones ofensivas, es un defensor de élite con tres Guantes de Oro (aunque como segunda base, este año regresará al campocorto). Pero el dominicano Perdomo viene de dar 20 cuadrangulares y remolcar 100 anotaciones, tiene un Bate de Plata y ha ido al All Star. La balanza se moverá dependiendo de qué se valore más entre el guante y el bateo.



Ventaja: Empate

Jardín izquierdo: Jackson Chourio vs. Juan Soto

Es verdad que Chourio está muy bien conceptuado en Milwaukee y que está emergiendo como una estrella con sus dos temporadas 20-20, pero todavía está muy lejos de tener un punto de comparación con una superestrella como Soto, que ha sido campeón bate, campeón de la Serie Mundial, cuatro veces ganador del Bate de Plata y tiene cuatro apariciones en el Juego de Estrellas.



Ventaja: República Dominicana

Jardín central: Ronald Acuña Jr. vs. Julio Rodríguez

Julio Rodríguez es un jugador muy talentoso, que tiene dos Bates de Plata y que en cada una de sus cuatro temporadas en MLB ha conseguido al menos 20 cuadrangulares, 68 remolcadas y 24 bases robadas, pero tiene por delante a un ganador del MVP, fundador del club 40-70 y una de las estrellas más fulgurantes del circuito.



Ventaja: Venezuela

Jardín derecho: Wilyer Abreu vs. Fernando Tatís Jr.

No hay mucho qué decir aquí. Abreu es un sólido defensor con los Red Sox y ha ganado el Guante de Oro en las últimas dos campañas, ademas de hacer aportes en la ofensiva, Pero Tatís es otra cosa. Desde su mudanza al jardín derecho tiene dos Guantes de Oro y dos de Platino y en su carrera ha ganado dos Bates de Plata y ha ido a tres Juegos de Estrellas.



Ventaja: República Dominicana

Bateador designado: Salvador Pérez vs. Junior Caminero

Caminero apunta a ser la próxima gran estrella de los Tampa Bay Rays, con su temporada de 2025 en la que conectó 45 jonrones y remolcó 110 carreras. Pero Salvador Pérez es un futuro candidato al Salón de la Fama que sigue vigente, un ganador de cinco Bates de Plata que viene de sumar 30 cuadrangulares, 35 dobles y 100 remolcadas.



Ventaja: Venezuela

