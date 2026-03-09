Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Venezuela vs. Nicaragua en TV, streaming y lineups
Una selección de Nicaragua que ya quedó fuera de competencia con tres derrotas en tres partidos tendrá este lunes un duelo por el honor, en el que buscan su primer triunfo histórico en el Clásico Mundial de Béisbol.
El problema para el grupo que dirige Dusty Baker es que su último compromiso de esta edición del torneo lo tendrán ante Venezuela, que ha visto despertar a su ofensiva, marcha invicta y está luchando por el importante primer lugar en el Grupo D.
“Venezuela tiene un gran equipo y el partido es importante para ellos, pero nosotros vamos a salir a tratar de conseguir esa victoria”, dijo Baker en una conferencia de prensa. “Porque la vida se trata de pelear hasta el último aliento”.
Por Nicaragua está anunciado como abridor el zurdo Danilo Bermúdez (5-2, 2.88 de efectividad en 10 juegos, 27 ponches y 17 boletos en 40.2 innings en la temporada 2025-2026 de la liga nicaragüense con Gigantes de Rivas).
El manager de Venezuela, Omar López, designó para este choque al derecho de los Tampa Bay Rays Yoendrys Gómez. Los venezolanos marchan con 2-0 en esta edición del Clásico y buscan sumar todos los triunfos posibles para terminar al frente de la clasificación.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nicaragua vs. Venezuela?
- Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.
- Fecha: 9 de marzo.
- Hora: 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm (México DF).
- Estadio: loanDepot park.
¿Cómo se podrá ver el Nicaragua vs. Venezuela en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Nicaragua
Mexisport
Disney+
Venezuela
Venevisión, Televen, Meridiano TV, IVC, 1Baseball Network, ByM Sport, ESPN
Disney+
México
Televisa, ESPN
Disney+
Estados Unidos
FS2
FOX App
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+
Últimas noticias de Nicaragua
- La derrota 5-0 ante Israel eliminó oficialmente a la escuadra nicaragüense dirigida por Dusty Baker, que ya no tiene oportunidad de avanzar a la segunda ronda. Contra Venezuela buscarán su primera victoria en la historia del WBC.
- El abridor del domingo por Nicaragua, Carlos Rodríguez, es un derecho de la organización de Milwaukee Brewers. Fue un antiguo prospecto Top 30 que debutó en MLB en 2024 y que limitó a Israel a una carrera en cuatro entradas.
Últimas noticias de Venezuela
- Omar López, que además es técnico de Houston Astros, hizo una declaración desafiante en una conferencia de prensa antes del partido del sábado. “Una organización llamó a decirme que si X lanzador lanza inning, no puede lanzar en dos días. Mi respuesta fue: 'lo lamento mucho, me estás llamando muy tarde'”.
- Luis Arráez se convirtió el sábado en el primer jugador en la historia del Clásico Mundial con dos partidos de múltiples jonrones. Lo hizo por primera vez en la edición de 2023. Arráez tiene sólo un partido multijonrón en su carrera como profesional en el béisbol organizado y también sucedió en Miami, de acuerdo con datos de Sarah Langs.
- Jackson Chourio no fue titular en los dos primeros duelos y Venezuela tuvo día libre el domingo, por lo que se espera verlo en el jardín central para el duelo contra Nicaragua.
Lineups posibles de Nicaragua y Venezuela
Nicaragua
Jugador
Posición
Chase Dawson
Jardinero izquierdo
Jeter Downs
Segunda base
Ismael Munguía
Jardinero central
Cheslor Cuthbert
Primera base
Mark Vientos
Tercera base
Omar Mendoza
Bateador designado
Juan Montes
Jardinero derecho
Melvin Novoa
Receptor
Freddy Zamora
Campocorto
Venezuela
Jugador
Posición
Ronald Acuña Jr.
Jardinero derecho
Luis Arráez
Primera base
Jackson Chourio
Jardinero central
Salvador Pérez
Receptor
William Contreras
Bateador designado
Wilyer Abreu
Jardinero izquierdo
Maiel García
Tercera base
Gleyber Torres
Segunda base
Andrés Giménez
Campocorto
Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.