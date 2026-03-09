Sports Illustrated

Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Venezuela vs. Nicaragua en TV, streaming y lineups

La escuadra de Dusty Baker sale al campo en su último duelo de esta edición de la competencia en busca de un triunfo histórico, pero tiene al frente a un equipo inspirado
Maikel García ha sido titular con Venezuela en el Clásico Mundial de 2026
Maikel García ha sido titular con Venezuela en el Clásico Mundial de 2026 | Sam Navarro-Imagn Images

Una selección de Nicaragua que ya quedó fuera de competencia con tres derrotas en tres partidos tendrá este lunes un duelo por el honor, en el que buscan su primer triunfo histórico en el Clásico Mundial de Béisbol.

El problema para el grupo que dirige Dusty Baker es que su último compromiso de esta edición del torneo lo tendrán ante Venezuela, que ha visto despertar a su ofensiva, marcha invicta y está luchando por el importante primer lugar en el Grupo D.

“Venezuela tiene un gran equipo y el partido es importante para ellos, pero nosotros vamos a salir a tratar de conseguir esa victoria”, dijo Baker en una conferencia de prensa. “Porque la vida se trata de pelear hasta el último aliento”.

Por Nicaragua está anunciado como abridor el zurdo Danilo Bermúdez (5-2, 2.88 de efectividad en 10 juegos, 27 ponches y 17 boletos en 40.2 innings en la temporada 2025-2026 de la liga nicaragüense con Gigantes de Rivas).

El manager de Venezuela, Omar López, designó para este choque al derecho de los Tampa Bay Rays Yoendrys Gómez. Los venezolanos marchan con 2-0 en esta edición del Clásico y buscan sumar todos los triunfos posibles para terminar al frente de la clasificación.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nicaragua vs. Venezuela?

  • Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.
  • Fecha: 9 de marzo.
  • Hora: 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm (México DF).
  • Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el Nicaragua vs. Venezuela en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Nicaragua

Mexisport

Disney+

Venezuela

Venevisión, Televen, Meridiano TV, IVC, 1Baseball Network, ByM Sport, ESPN

Disney+

México

Televisa, ESPN

Disney+

Estados Unidos

FS2

FOX App

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+

Últimas noticias de Nicaragua

  • La derrota 5-0 ante Israel eliminó oficialmente a la escuadra nicaragüense dirigida por Dusty Baker, que ya no tiene oportunidad de avanzar a la segunda ronda. Contra Venezuela buscarán su primera victoria en la historia del WBC.
  • El abridor del domingo por Nicaragua, Carlos Rodríguez, es un derecho de la organización de Milwaukee Brewers. Fue un antiguo prospecto Top 30 que debutó en MLB en 2024 y que limitó a Israel a una carrera en cuatro entradas.

Últimas noticias de Venezuela

  • Omar López, que además es técnico de Houston Astros, hizo una declaración desafiante en una conferencia de prensa antes del partido del sábado. “Una organización llamó a decirme que si X lanzador lanza inning, no puede lanzar en dos días. Mi respuesta fue: 'lo lamento mucho, me estás llamando muy tarde'”.
  • Luis Arráez se convirtió el sábado en el primer jugador en la historia del Clásico Mundial con dos partidos de múltiples jonrones. Lo hizo por primera vez en la edición de 2023. Arráez tiene sólo un partido multijonrón en su carrera como profesional en el béisbol organizado y también sucedió en Miami, de acuerdo con datos de Sarah Langs.
  • Jackson Chourio no fue titular en los dos primeros duelos y Venezuela tuvo día libre el domingo, por lo que se espera verlo en el jardín central para el duelo contra Nicaragua.

Lineups posibles de Nicaragua y Venezuela

Nicaragua

Jugador

Posición

Chase Dawson

Jardinero izquierdo

Jeter Downs

Segunda base

Ismael Munguía

Jardinero central

Cheslor Cuthbert

Primera base

Mark Vientos

Tercera base

Omar Mendoza

Bateador designado

Juan Montes

Jardinero derecho

Melvin Novoa

Receptor

Freddy Zamora

Campocorto

Venezuela

Jugador

Posición

Ronald Acuña Jr.

Jardinero derecho

Luis Arráez

Primera base

Jackson Chourio

Jardinero central

Salvador Pérez

Receptor

William Contreras

Bateador designado

Wilyer Abreu

Jardinero izquierdo

Maiel García

Tercera base

Gleyber Torres

Segunda base

Andrés Giménez

Campocorto

