Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Venezuela vs. Nicaragua en TV, streaming y lineups

Una selección de Nicaragua que ya quedó fuera de competencia con tres derrotas en tres partidos tendrá este lunes un duelo por el honor, en el que buscan su primer triunfo histórico en el Clásico Mundial de Béisbol.

El problema para el grupo que dirige Dusty Baker es que su último compromiso de esta edición del torneo lo tendrán ante Venezuela, que ha visto despertar a su ofensiva, marcha invicta y está luchando por el importante primer lugar en el Grupo D.

“Venezuela tiene un gran equipo y el partido es importante para ellos, pero nosotros vamos a salir a tratar de conseguir esa victoria”, dijo Baker en una conferencia de prensa. “Porque la vida se trata de pelear hasta el último aliento”.

Nicaragua has been eliminated from WBC title contention as they fall to 0-7 in tournament history pic.twitter.com/SEEfqR5ULm — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 9, 2026

Por Nicaragua está anunciado como abridor el zurdo Danilo Bermúdez (5-2, 2.88 de efectividad en 10 juegos, 27 ponches y 17 boletos en 40.2 innings en la temporada 2025-2026 de la liga nicaragüense con Gigantes de Rivas).

El manager de Venezuela, Omar López, designó para este choque al derecho de los Tampa Bay Rays Yoendrys Gómez. Los venezolanos marchan con 2-0 en esta edición del Clásico y buscan sumar todos los triunfos posibles para terminar al frente de la clasificación.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nicaragua vs. Venezuela?

Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.

Fecha: 9 de marzo.

Hora: 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm (México DF).

Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el Nicaragua vs. Venezuela en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Nicaragua Mexisport Disney+ Venezuela Venevisión, Televen, Meridiano TV, IVC, 1Baseball Network, ByM Sport, ESPN Disney+ México Televisa, ESPN Disney+ Estados Unidos FS2 FOX App América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de Nicaragua

La derrota 5-0 ante Israel eliminó oficialmente a la escuadra nicaragüense dirigida por Dusty Baker, que ya no tiene oportunidad de avanzar a la segunda ronda. Contra Venezuela buscarán su primera victoria en la historia del WBC.

El abridor del domingo por Nicaragua, Carlos Rodríguez, es un derecho de la organización de Milwaukee Brewers. Fue un antiguo prospecto Top 30 que debutó en MLB en 2024 y que limitó a Israel a una carrera en cuatro entradas.

Últimas noticias de Venezuela

Omar López, que además es técnico de Houston Astros, hizo una declaración desafiante en una conferencia de prensa antes del partido del sábado. “Una organización llamó a decirme que si X lanzador lanza inning, no puede lanzar en dos días. Mi respuesta fue: 'lo lamento mucho, me estás llamando muy tarde'”.

Luis Arráez se convirtió el sábado en el primer jugador en la historia del Clásico Mundial con dos partidos de múltiples jonrones. Lo hizo por primera vez en la edición de 2023. Arráez tiene sólo un partido multijonrón en su carrera como profesional en el béisbol organizado y también sucedió en Miami, de acuerdo con datos de Sarah Langs.

Jackson Chourio no fue titular en los dos primeros duelos y Venezuela tuvo día libre el domingo, por lo que se espera verlo en el jardín central para el duelo contra Nicaragua.

Lineups posibles de Nicaragua y Venezuela

Nicaragua

Jugador Posición Chase Dawson Jardinero izquierdo Jeter Downs Segunda base Ismael Munguía Jardinero central Cheslor Cuthbert Primera base Mark Vientos Tercera base Omar Mendoza Bateador designado Juan Montes Jardinero derecho Melvin Novoa Receptor Freddy Zamora Campocorto

Venezuela

Jugador Posición Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho Luis Arráez Primera base Jackson Chourio Jardinero central Salvador Pérez Receptor William Contreras Bateador designado Wilyer Abreu Jardinero izquierdo Maiel García Tercera base Gleyber Torres Segunda base Andrés Giménez Campocorto

