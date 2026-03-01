¿Cómo ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en vivo en Venezuela?

Los aficionados al béisbol en Venezuela se distinguen por la pasión y eso estará de manifiesto una vez más este mes, cuando sigan cada batazo y cada lanzamiento de su selección en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, una cita a la que se presentan con elevadas aspiraciones.

El torneo, que se jugará del 5 al 17 de marzo, tiene al equipo vinotinto ubicado en el Grupo D. Venezuela llega a la competencia con un lineup lleno de estrellas de MLB, como Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Eugenio Suárez y muchos más. Aunque sufrió algunas bajas en su cuerpo de lanzadores, el manager Omar López confía en su escuadra para llegar, por fin, a la final.

La competencia captará el interés de los amantes de este deporte en el país suramericano y afortunadamente éstos tendrán a su disposición varias opciones para seguir los partidos en diferentes plataformas. La cadena ESPN tiene los derechos de transmisión del Clásico Mundial para América Latina, pero también se podrá ver a través de canales de señal abierta y en streaming.

¿Dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en TV, online legal y sin interrupciones en Venezuela?

Televisión: los seguidores del béisbol en Venezuela contarán con varias opciones para ver las transmisiones de los partidos del Clásico Mundial en TV, tanto en señal abierta como en canales de cableoperadoras por suscripción. ESPN, Venevisión, Televen, IVC Network, One Baseball Network son algunos de los canales que transmitirán el evento.

Streaming: Disney+ (con suscripción paga) será la principal plataforma de streaming para el Clásico Mundial de Béisbol en América Latina.

Otras plataformas online: FuboTV ofrece paquetes con canales deportivos y de transmisión en vivo. También están disponibles App de canales de televisión en Venezuela con derechos de transmisión, como Venevisión o Televen.

¿Cómo descargar la App para ver el Clásico Mundial en Venezuela a través del celular?

Descargar una aplicación es una operación sencilla: primero se debe buscar la app en la tienda oficial del dispositivo (Google Play Store o Apple App Store) y seleccionar "Instalar" u "Obtener". Luego hay que iniciar sesión o registrarse, según sea el caso. Algunas de estas opciones requieren el pago de una suscripción.

Disney+/ESPN App: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Cuál es el grupo de Venezuela en el Clásico Mundial?

Los venezolanos forman parte del Grupo D, que tendrá como sede el loanDepot Park de Miami y que comparten con:

Países Bajos

República Dominicana

Israel

Nicaragua

El calendario de Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 12:00 p.m. Hora del Este de USA. 11:00 a.m. Ciudad de México Países Bajos Sábado 7 de marzo 7:00 p.m. Hora del Este de USA 6:00 p.m. Ciudad de México Israel Lunes 9 de marzo 8:00 p.m. Hora del Este de USA 7:00 p.m. Ciudad de México Nicaragua Miércoles 11 de marzo 8:00 p.m. Hora del Este de USA. 7:00 p.m. Ciudad de México República Dominicana

El roster completo de Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Manager: Omar López.

Receptores: William Contreras, Salvador Pérez.

Infielders: Luis Arráez, Willson Contreras, Maikel García, Andrés Giménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Ezequiel Tovar.

Outfielders: Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio.

Lanzadores: Luinder Ávila, Eduard Bazardo, José Buttó, Enmanuel De Jesús, Yoendrys Gómez, Carlos Guzmán, Andrés Machado, Anthony Molina, Keider Montero, Daniel Palencia, Eduardo Rodríguez, Ricardo Sánchez, Antonio Senzatela, Ranger Suárez, Ángel Zerpa, Christian Suárez, Jhonathan Díaz.

Utility: Javier Sanoja.

